AIK:s fiasko – föll mot division 1-lag

AIK inledde 2022 med att träningsspela mot Sollentuna på Skytteholms IP. Fjolårets serietvåa från allsvenskan inledde starkast och skapade flera målchanser under första halvleken.

Bland annat hade Alexander Milosevic en nick tätt utanför och Sebastian Larsson en boll i stolpen efter en halvtimme.

Men det var Sollentuna som skulle ta ledningen. Aron Sandén nådde högst på en hörna och gav gästerna ledningen. AIK bytte ut hela laget i paus, och satte direkt press på Sollentuna i den andra halvleken. Mitt i AIK:s forcering stack Sollentuna upp och gjorde 2-0 genom Gustav Lindgren.

Med 20 minuter kvar reducerade Yasin Ayari, men närmare än så kom inte AIK. Sollentuna vann med 2-1.

– Vi ligger under när vi kommer in. Men det blir en helt ny match när vi kommer in och vi sa att vi ska ta hand om halvleken och gör den till vår, säger Yasin Ayare.

– Vi har mycket bra situationer vi har pratat om på träningen. Men det sista saknas, fortsätter han.