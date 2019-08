AIK fick en drömstart på Europa League-kvalet borta mot FC Sheriff Tiraspol.

Efter bara 12 minuter spelat tog man ledningen i Moldavien via ett snöpligt självmål av Sheriffs försvarare Andrej Lukic. Sebastian Larsson passade in bollen mot Kolbeinn Sigthorsson, Lukic fick en fot emellan och bollen kunde styras in i eget mål.

Och det skulle bli ännu bättre för AIK.

Bara ett par minuter senare kunde Sigthorsson utöka ledningen. Anton Salétros slog ett fint inlägg som islänningen nådde högst på och han placerade läckert in 2-0. Två väldigt viktiga bortamål i kampen om avancemanget.

FC Sheriff Tiraspol reducerade på straff

Efter cirka 55 minuter spelat tilldelades hemmalaget FC Sheriff en straff. Panajotis Dimitriadis kom fel och stämplade en spelare i hemmalaget och fick gult kort i samband med situationen.

Straffen satte lagkaptenen Yuri Kendysh dit efter att Oscar Linnér varit nära att ta den. Hemmalaget gjorde en bättre andra halvlek och hade sina lägen att kvittera. Men Oscar Linnér stod för att par till bra räddningar.

AIK kunde hålla undan och vinna matchen med 2-1 och har ett drömläge inför returen på hemmaplan.

Nabil Bahoui gjorde även sina första minuter i AIK sedan han kom tillbaka till klubben när han hoppade in med cirka kvarten kvar.

Även Malmö FF har ett utmordentligt läge att ta sig vidare efter att de krossat Zrinjski Mostar med 3-0 på hemmaplan.