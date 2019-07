AIK skulle vända på underläge 1-2 till avancemang i Champions League-kvalet mot slovenska Maribor.

Och redan i den fjärde minuten tog man ledningen hemma på Friends arena. Sebastian Larsson slog en perfekt hörna som veteranen Per Karlsson nådde högst på och kunde skarva in vid den första stolpen. AIK hade fått den drömstart de behövde. Dessutom var målet Per Karlssons första för säsongen.

– Slarvigt av Maribor, alldeles för enkelt, säger experten Martin Åslund i Viaplays sändning.

Obasi utbytt skadad

Efter ledningsmålet fortsatte AIK att trycka på för ytterligare ett mål. Man spelade bra och kom till ett par bra chanser.

I den 32:a minuten åkte hemmalaget på en tung smäll. Chinedu Obasi tvingades utgå på grund av en skada och grinade illa. In kom i stället islänningen Kolbeinn Sigthorsson.

Per Karlssons mål var hans första sedan september 2017 då han nätade mot Häcken. Och mittbacken tyckte att de skulle gå för ett till under den andra halvleken.

– Jag tycker vi ska gå för ett mål till, säger han i Viaplays sändning.

Maribor kvitterade

Men det var bortalaget Maribor som skulle göra mål i stället. Efter bara ett par minuter uppstod en stökig situation i AIK:s straffområde. Andrej Kotnik snappade upp en retur och skickade in kvitteringen bakom en chanslös Oscar Linnér.

Men bara minuter senare var AIK nära att återta ledningen. Sebastian Larsson avlossade bössan, Kenan Piric i Maribor-målet släppte retur och Kolbeinn Sigthorsson var bara centimeter från att sätta dit bollen – men den tog i stolpen.

Läckert frisparksmål av Larsson

AIK skulle återta ledningen – och inte på vilket sätt som helst. Sebastian Larsson slog till med en riktigt läcker frispark som ställde målvakten helt och gav AIK ledningen med 2-1.

– Vilken fräckis av Larsson, vilken fräckis!, säger Niklas Holmgren i Viaplay.

– Målvaktstavla, absolut. Men det är en riktigt läcker frispark, fortsätter Martin Åslund.

Matchen till förlängning

2-1 stod sig efter 90 minuters spel och matchen gick till förlängning. Inför förlängningen uppstod det stökigheter på läktaren och det tog ett tag innan domaren kunde blåsa i gång den.

Väl där kunde Tarik Elyounoussi göra 3-1 för AIK och det såg länge ut som att hemmalaget skulle ta sig vidare.

Men med bara tre minuter kvar av matchen gjorde Maribor 3-2 via Alexandru Cretu och firade ordentligt framför fansen till AIK. Det var ett resultat som stod sig matchen ut och AIK är utslaget ur Champions League-kvalet.

– Vi har en 3-1 ledning och försvarar oss riktigt bra. Vi gör dem dåliga. Men det är otur, bollen studsar rätt för dem, säger Henok Goitom efter matchen i Viaplays sändning.

Får nu kvala till Europa League

– Speciellt under förlängningen. De är inte ens i närheten att skapa målchanser. Slappnar man av lite grann så..., säger Henok Goitom.

I nästa omgång får Maribor möta Rosenborg och för AIK blir det nu Europa League-kval. I tredje kvalomgången ställs de mot antingen Sheriff från Moldavien eller Partizani från Albanien.