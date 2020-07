Beskedet kommer efter en längre tids utredningar.

I förra veckan utsågs en speciell åklagare, Stefan Keller, som fick till uppgift att titta närmare på relationen mellan Gianni Infantino och Michael Lauber, chefsåklagare i Schweiz.

Lauber, som ledde utredningen mot Sepp Blatter för ett par år sedan, har under året utretts för misstankar om hemliga möten med Fifa-presidenten Infantino. Lauber anklagas bland annat för att ha hjälpt Infantino med en upphandling av tv-rättigheter 2016. I mars månad tvingades han till en lönesänkning som disciplinär åtgärd.

I fredags meddelades att han inte frias från anklagelserna helt och hållet. Lauber valde då att avgå från sin position.

Infantino själv har nekat till brott, men nu meddelar schweiziska myndigheter att Fifa-presidenten utreds formellt för brott. Åklagaren Stefan Keller menar under torsdagen att man funnit ”indikationer på kriminella handlingar” under de hemliga mötena, skriver bland annat The Independent.

Fotnot: I en första version skrev Expressen att Infantino åtalas. Korrekt är att han utreds för brott.