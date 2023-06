Nyhetsinslag i Aktuellt, Sveriges Radio, TV4 och stora rubriker i alla tidningar. Skandalscenerna under söndagens Stockholmsderby, som avbröts efter att ett stort antal bangers och bengaler kastats in på planen innan slagsmål utbröt mellan AIK-anhängare och polisen, skapade stora rubriker även utanför fotbollens värld. Så väl statsministern som justitieministern och förbundskaptenen för herrlandslaget har fördömt våldet.

Bland de många kommentarerna kunde man hitta bekanta reaktioner: Hårdare tag, uppgivenhet inför ett evigt problem – men också oro för en eskalerande situation.

Polisens kommenderingschef Tobias Lövström var en av många som ville få fram det budskapet.

– Vi behöver jobba med ungdomar. Vi ser en ordentlig föryngring av de här individerna som stökar under matcherna. Vi behöver komma till bukt med det. Det är en oroande utveckling som det är just nu, säger han.

Poliser klev in på planen efter att supportrar försökte storma under söndagens match mellan Djurgårdens IF och AIK. Foto: HENRIK ISAKSSON/TT

Den här utvecklingen – med en yngre publik efter pandemin – har identifierats både inom supportermiljön och svensk fotbolls maktkorridorer det senaste året, men inte pratats om lika mycket utåt.

Under våren 2023 har trenden tilltagit.

Många vill samtidigt dela upp beskrivningen av den nya publik som hittat till svensk fotboll. Där finns en historia om det positiva med en ung publiktillströmning – som Expressen kommer berätta om framöver i ”Agenda Sverige”.

Men det finns också en ny problembild. Även klubbarna identifierar en nytillkommen grupp ungdomar med högre benägenhet att kasta in föremål på planen och söka fysisk konfrontation.

En ökning av ordningsstörningar och våldsamheter har följt.

Dagen efter Lövströms kommentarer upprepar fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt liknande talepunkter på en presskonferens. Bilden han förmedlar delas av många fler, däribland Per Eliasson, chef för matchdelegater på Svensk elitfotboll (Sef).

– Det är klart att vi har passerat en gräns som vi inte har sett tidigare i ett antal fall nu. Man har förflyttat sig i en väldigt negativ riktning. Den håller vi på och diskuterar, både inom fotbollen och med myndigheten. Det är fullständigt oacceptabla händelser som har skett, säger han.

– Vi ser en ny generation supportrar som inte har det klassiska supporterskapet i sig utan söker mer problemskapande åtgärder. Vi jobbar väldigt mycket med dialog, men de här personerna är helt nya supportrar som kommer in på arenorna och som inte kan den supporterkultur som övriga supportergrupperingar jobbar med. De är rätt okända för myndigheter också. Det innebär att det är lite svårare att jobba med exkluderingsstrategin.

Också klubbarna identifierar en nytillkommen grupp ungdomar med högre benägenhet att kasta in föremål på planen och söka fysisk konfrontation. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES

När Expressen granskar de tillträdesförbud som utfärdades under 2022 hittas flera personer som inte är mycket äldre än 15 år.

De har gjort sig skyldiga till allt ifrån att antända pyrotekniska pjäser – ett brott enligt ordningslagen – till att kasta in föremål på planen.

– Vi har väldigt många unga, absolut. Det är oerhört tragiskt när vi ser 12, 13, 14, 15-åringar som begår den typen av brottshandlingar inne på våra arenor. Givetvis i samhället överhuvudtaget. När vi är nere i den låga åldern är det klart att det är oerhört allvarligt, säger Per Eliasson.

Även klubbar längre ned i seriesystemet ser förändringar.

I början av maj fick polis tillkallas när en division 3-match mellan Reymersholms IK och Aspudden-Tellus avbröts flera gånger på Zinkensdamms IP

Anders Tärnell, som är ledamot i Reymersholms IK, berättar att de normalt sett har drygt 200 åskådare på sina matcher. Mot Aspudden-Tellus kom det dubbla. Bland de nytillkomna fanns ungdomar mellan 16 och 20 år som ingen av de två klubbarna kände igen.

– Deras syfte var, kändes det som, att förstöra helt enkelt, säger Tärnell.

Anledningen till att matchen avbröts: Inkastade bengaler och smällare.

Tärnell berättar också att ett gäng äldre ungdomar var på plats redan under Reymersholms IK hemmapremiär. Den gången hade de satt sig väldigt nära den hemmaklack med killar och tjejer, 11-14 år, som med egengjorda banderoller har stöttat Reymersholms IK de senaste åren.

– Våra killar och tjejer blev ganska rädda för dem. Inför matchen mot Aspudden kontaktade jag därför polisen i förebyggande syfte, säger Anders Tärnell.

Polis närvarade även på hemmamatchen efter mötet med Aspudden-Tellus. Då sattes det också upp avspärrningar samt genomfördes visitationer av väskor – vilket gjorde att matchen kunde genomföras utan incidenter.

– För oss är det här helt nytt. Vi har aldrig varit med om det här tidigare, säger Tärnell.

Händelserna under mötet mellan Reymersholms IK och IFK Aspudden-Tellus är ett av de mest konkreta exempel från Sveriges lägre divisioner. Det är dock inte det enda.

Expressen har tagit del av flera inkomna anmälningar till Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd från 2022 i vilka det går att läsa om inkastade föremål under matcher i lägre divisioner.

Bilden delas även av flera distriktsförbund.

– I de absolut lägsta divisionerna har det också en tendens att hända grejer som man nästan kan häpna över ibland, säger Martin Åkerman, ordförande i Skånes fotbollförbund.

Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollförbund, använder liknande ord.

– Det vi har sett när vi har pratat med andra distrikt är också att det inte bara är ett storstadsproblem. Det dyker upp lite på nya ställen, mot att det kanske har varit lite av ett tätortsproblem innan.

Samtidigt som söndagens händelser i Stockholm kan placeras i en pågående trend i Sverige går de att placera i ett internationellt sammanhang.

– Sverige är inte unikt, säger Jacco Swartz, vd för European Leagues, de europeiska ligornas paraplyorganisation.

– Vi ser den här utvecklingen i många länder efter pandemin. Frankrike, England, Nederländerna, Danmark, Polen och andra länder också. Myndigheterna och fotbollen har svårt att identifiera en ny, yngre publik, och har dessutom förlorat hardcore-grupper ur sikte under pandemin. Det är mer ordningsstörningar, våld och inkastade föremål, säger han.

– Jag kan inte säga exakt hur många incidenter som har ägt rum i varje land, eller att det sker i precis alla länder, men jag pratar med alla ligor. Jag ser vad som händer i olika länder. Incidenterna efter pandemin är fler än innan.

I Swartz eget hemland, Nederländerna, har problemen eskalerat rejält under 2022-2023. Allt kulminerade när Ajax-spelaren Davy Klaasen fick en tändare kastad i huvudet under en match mot rivalen Feyenoord i april. Förbundet klubbade därefter igenom att matcher skulle avbrytas om föremål kastades in eller åskådare sprang in på planen.

Så blev också fallet. Under en och samma omgång i maj stoppades sju matcher. Matchen mellan Ajax och Groningen avbröts permanent. Totalt har 21 matcher avbrutits.

– Nu har vi två diskussioner här: Den ena handlar om avbrotten drabbar de 98 procent av åskådarna som bara vill titta på fotboll på ett orättvist sätt. Den andra handlar om huruvida vi borde ta efter engelsk lagstiftning, säger Swartz.

Inte heller i England, som ofta framhålls som ett lyckat exempel på hur man får bort stök från arenorna, har perioden efter pandemin varit någon fridfull historia.

Under de sista ligaomgångarna av Premier League förekom mycket våldsamheter i anslutning till matcher, både i Premier League och längre ned i seriesystemet. Det följer en lång period av tilltagande problem. Bland annat har Channel 4 visat på en kraftig ökning av incidenter efter pandemin.

I februari hade den brittiska polisen gripit 59 procent fler personer i anslutning till fotboll än den sista säsongen innan pandemin, 2018-2019. Inkastade föremål hade ökat med 86 procent. Hatbrott med 99 procent och planinvasioner med 127 procent.

Skandalscener, larm från politiker, fotbollsledare, poliser och omfattande debatt. Det brukar vara recept för stora omtag i svensk fotboll.

Vad kommer den senaste tidens utveckling att leda till?

Från polisens sida meddelar man att fokus fortfarande ligger på användandet av exkluderingsstrategin, det arbetssätt som sedan 2022 har ersatt den hårt kritiserade ”villkorstrappan”.

Villkorstrappan orsakade stor konflikt mellan fotbollen och polisen från 2019 och framåt. Den mötte massiv kritik från politiker, medier och andra aktörer, men även i interna dokument och utvärderingar uttryckte flera av polismyndigheten regioner kritik mot strategin, varpå den slutligen byttes ut.

Den nya exkluderingsstrategin syftar till att identifiera och lagföra de individer som begår överträdelser. Både polisen och klubbarna deltar i arbetet.

Under 2022 utfärdade polisen och klubbarna runt 200 tillträdesförbud eller arrangörsavstängningar.

– Här har klubbarna gjort ett väldigt bra jobb tillsammans med myndigheter. Vi har väldigt många som är exkluderade nu. Det finns ett stort antal där som är de här nya, lite yngre supportergrupperingar där de kommer ifrån, säger Per Eliasson.

– Alla är överens om att strategin med exkludering av personer har fungerat väl, sa Per Engström, sektionschef vid polisens Nationella operativa avdelningen (Noa), i slutet av förra året.

Kaos utbröt på läktaren i derbyt mellan Hammarby och AIK i augusti förra året. Foto: JONATHAN NÄCKSTRAND / BILDBYRÅN

Ett utfall av den nya strategin hittar man i en dom som avhandlar läktarkaoset i derbyt mellan Hammarby och AIK i augusti förra året, som föll i slutet av maj.

En 20-årig man som deltog i våldsamheterna kunde identifieras av polisen och straffas tillsammans med åtta andra män. 20-åringen och en annan man dömdes till långa fängelsestraff. Den 20-åriga mannen dömdes för våldsamt upplopp, brott mot ordningslagen, grovt narkotikabrott och två fall av brott mot lagen om tillträdesförbud.

Samtidigt visar domen på svårigheterna att hålla borta våldsamma individer från arenorna. 20-åringen hade tillträdesförbud men kunde ändå ta sig in på Tele2 arena.

Enligt Aftonbladet har tillträdesförbuden från åklagare fyrdubblats de senaste två åren, men tidningen skriver också att polisen kritiserar klubbarna för att misslyckas med egna avstängningar. Samma sak gjorde idrottsminister Jakob Forssmed (KD) under fredagens pressträff.

– Det är uppenbart att klubbarna har varit för dåliga, sa han då.

Den 20-åriga mannen kunde identifieras efter derbyt förra året. Foto: Polisen

Att exkluderingsstrategin är rätt verktyg att använda sig av tycks inte ha förändrats av den stökiga starten på 2023.

”Grunden är att den enskilda som inte kan uppföra sig på ett idrottsevenemang ska få ett tillträdesförbud eller arrangörsavstängning och inte släppas in”, skriver polisens Nationella operativa avdelningen (Noa) i en skriftlig kommentar till Expressen.

Samtidigt tillägger man att arbetssättet kan revideras och omprövas.

I en intervju med DN bekräftade polisens kommenderingschef Tobias Lövström att en åtgärd som har diskuterats är att förbjuda bortasupportrar på högriskmatcher. Något som i vissa fall har gjorts i Danmark och Nederländerna.

I nuläget finns det cirka 65 aktiva tillträdesförbud, enligt Noa. Hur många som just nu utreds kan de inte svara på.

Organisationen Enable Sverige, som sedan många arbetar med att föra fram forskningsunderlag och mana till samverkan mellan polisen, fotbollen och supporterrörelsen säger så här om arbetet framåt:

– Utgångspunkten måste vara att bygga vidare på vad som fungerat tidigare. Fotbollen, polisen och helst supportermiljön bör gå framåt tillsammans. Det här handlar om att säkra en god lägesbild och legitimitet: Legitimiteten innebär att folk tror på systemet. Undergräver vi den bidrar det till ett ökat stöd för radikala krafter och en försvagad intern diskussion om rimliga beteenden i supportermiljön, säger Anders Almgren som är verksamhetsansvarig.

– Vi behöver även värna om en balans mellan dialogbaserade och repressiva metoder. Vi kommer inte lösa det här med enbart dialog eller enbart ”hårdare tag”. Men efter att ordningstrenden varit negativ sedan pandemirestriktionerna hävdes är vi nog tyvärr vid ett läge där även fotbollen behöver fundera över den repressiva delen. Supportermiljön har inte lyckats häva trenden själv. Fredrik Reinfeldt hade en poäng på sin presskonferens: Om vi har en exkluderingsstrategi där verktygen för exkludering inte fungerar, så har vi ingen strategi.

Hur ska det gå till?

– Det måste diskuteras fram i lugn och ro. Målet måste vara att skapa verktyg att lagföra personer för de grova brotten, samtidigt som man inte agerar mot en skötsam majoritet.

Linus Petersson är sportreporter på Expressen med fokus på svensk fotboll.

Noa Bachner är fotbollsreporter och krönikör på Expressen sedan 2015.

Om reportaget: I reportageserien Agenda Sverige samlar Expressen berättelser, skildringar och granskningar av svensk fotboll och dess plats i världen.