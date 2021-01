Flera föreningar runtom i landet har haft svårt att bedriva sin verksamhet under pandemin. Bland annat Stockholms stad har ställt in alla aktiviteter för barn och ungdomar. Beslutet omfattar ”stadens simhallar och övriga idrottsanläggningar för all organiserad verksamhet”. Många kritiska röster har höjts. Flera förbund som omfattar inomhusidrotter har bland annat skrivit ett öppet brev till beslutsfattarna.

”Regeringen måste öppna upp för idrott även inomhus om inte barnens hälsa ska bli lidande på lång sikt”, skriver förbunden.

Nu agerar regeringen.

– Det är viktigt att idrotts- fritids och kulturaktiviteter både inom- och utomhus för barn och unga håller öppet även när annan verksamhet stänger ner. För vuxna gäller fortsatt att träning bör ske utomhus. Kulturskola, öppen fritidsverksamhet bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill undvika negativa följer för barns hälsa så mycket det går. Detta gäller för barn födda från. 2005 och framåt, säger idrottsminister Amanda Lind under en presskonferens på torsdagen.

”Aktiviteterna måste bedrivas så smittsäkert som möjligt”

Folkhälsomyndigheten lyfter fram idrottsverksamhet för unga som ett undantag.

– Det är rimligt att offentlig verksamhet som kan stängas ner förblir stängd i första hand till den 7 februari. Med det sagt ska vissa undantag göras. Barn och unga ska kunna ägna sig åt kultur, idrott, fysisk aktivitet. Vi vet också att barn och unga inte är dem som driver smittan inom pandemin, säger Johan Carlson.

Men framhåller att aktiviteterna ska bedrivas på smittsäkert.

– Här bör regeringen rekommendera offentliga aktörer att genast återuppta verksamheterna för barn födda från 2005 och framåt. Men aktiviteterna måste bedrivas så smittsäkert som möjligt.

