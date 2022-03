Unika rollen i BP:s akademi: ”Du måste älska att tävla”

Tittar man på herrlandslagen i de olika åldrarna är det BP-fostrade spelare överallt.

Klubben har länge varit känd som en förening som fostrar elitspelare.

Men den succén har inte efterspeglats på damsidan. Det vill klubben ändra på.

Anställningen av den amerikanska flickakademisportchefen, Jackie Bachteler, ska vara svaret på frågan.

– Mitt jobb är att utveckla flicksidan inom BP och att skapa den bästa miljön för varje lag och varje individ, oavsett behov och nivå. Hur kan jag optimera för varje lag, oavsett om det är akademi eller baslag? Jag vill inte vara en sportchef som bara sitter där för jag är kvinna, jag vill göra någonting, säger hon.

Klubbar har ofta en akademisportchef eller damsportchef, vad var syftet med att tillsätta en sportchef på flickakademin?

– Vi har så många spelare med mycket potential. Vi hade även ett fantastiskt projekt med Brommagirls med jämställdhet och en del av det projektet var att ha en akademisportchef på flicksidan, som pojkarna har. BP vill satsa på flickakademin, vi vill ha samma framgång som pojkarna.

Under samtalet rör inte Jackie Bachteler sin kopp kaffe. Hon pratar med entusiasm, blandar engelska ord med svenska och gestikulerar när hon ska förklara något. Jackie har spelat proffsfotboll i USA och har varit tränare i sju länder. Allt från högstaligan i Cypern till assisterande i damallsvenskan. Hon har även jobbat med ungdomssidan både i pojk- och flickakademier.

***

På Grimsta, där BP har sin verksamhet, finns en sjumanna plan. Den kallas för tältet. På ena sidan tränar pojkakademierna, och på andra sidan tränar tre åldersgrupper av flickakademierna samtidigt.

”Tältet” på Grimsta. Foto: Martin Aghassi

Jackie går runt och noterar hur tränarna sköter övningarna med spelarna. Hon håller sig för det mesta i bakgrunden, men kliver in och instruerar i bland.

– Jag har allt i huvudet. Jag går runt och kollar hur tränaren står, hur instrueras spelarna? Vad är syftet? Flera saker, och då kan jag säga vad som är bra och mindre bra. Jag vill att tränarna visar mycket. Barn lär sig mest när du visar något.

Bytte du ut tränare när du tillträdde?

– Vi hade massa bra tränare förra året, och några ville jag ha kvar. Men det var nog livets anledning också. Det är inte så mycket pengar här, i bland är det tufft att få ihop livets pussel. Vi gör mycket med lite resurser. Det är nyckeln. Vilka småsaker kan vi göra som gör stor skillnad.

Hon stannar upp och tittar på Alex Lundin, målvakt i herrlaget. Han är en del av satsningen ”målvaktsunionen” och är tränare för de yngre målvakterna i flickakademin. Jackie berömmer honom för sättet som han instruerar de unga målvakterna under övningen.

Alex Lundin i en övning med målvakterna i flickakademin i BP Foto: Martin Aghassi

Förutom Alex Lundin, har Jackie Bachteler även tillsatt en fystränare, en naprapat och flera tränare. Flickakademin har även en egen videoanalytiker. Hon går konstant runt och pekar på små detaljer som tränarna gör och hon berömmer deras kompetens så fort tillfället ges.

– Jag tror jag har haft 84 intervjuer, och de tränarna som vi har nu är stjärnor. Vi har ett fantastiskt samarbete och kommunikation med varandra och vi spelar med samma spelprinciper och strukturer nu.

Mitt i en övning uppstår det en situation. En pojklagstränare anser att flicktränarna har tagit målet ifrån hans träning och stämningen blir hätsk. ”Nu får Jackie ta tag i det här”, säger flicktränaren och den irriterade pojklagstränaren lugnar ner sig efter ett samtal med henne.

***

”Livet är inte rättvist, varför ska fotboll vara annorlunda?”

En vanlig syn på träningar brukar vara föräldrar som sitter vid sidan och väntar. Men inte en enda förälder syns till i tältet. Det är något medvetet från Jackies sida – de ska nämligen helst inte vara där.

– Föräldrarna är med barnen mest och om vi kan utbilda dem kan vi hjälpa barnen. Jag behöver deras hjälp för att utbilda barnen också. Vi behöver deras hjälp, om de har verktyg att förhålla sig till kan det hjälpa barnen att utvecklas ännu mer. Föräldrarna är deras största supportrar, men leave the coaching to the coach, säger hon med ett leende.

– De kan komma till cafeterian och ta lite mat. I bland kollar de på träningarna, det är inte förbjudet. Men de måste lita på oss, och nu ser vi tecken på att de litar på oss. En stor sak som jag sa till alla föräldrar, spelare och ledare. De måste ta bort prestige. Livet är inte rättvist, varför ska fotboll vara annorlunda?

Jackie Bachteler kollar ut över träningen. Foto: Martin Aghassi

”Du måste älska att tävla”

I Sverige pågår det en debatt om fotboll i de yngre åldrarna. Lagen får inte räkna poäng och resultat förrän de fyller 13.

”I barnfotbollen räknas inte tabeller i de serier, cuper och sammandrag som spelas. Det ger spelare och ledare bättre förutsättningar till att fokusera på glädje, ansträngning och lärande vid fotbollsmatcher där den långsiktiga utvecklingen är viktigare än det kortsiktiga resultatet.”, står det på Svenskfotbolls hemsida.

I BP har de flickakademi-lag som sträcker sig ner till 11-års ålder. Och inställningen att inte räkna resultat ställer sig Jackie oförstående till.

– Bassidan är där för det sociala och gemenskapen, men elitfotboll och syftet med akademi är att du vill ha elitfotboll som yrke. Det betyder att du måste lära dig hur man tävlar. Så vi kollar på resultat, och vi vill att de tävlar varje dag. Och det spelar ingen roll för mig om de vinner eller förlorar, men jag vet att de lär sig hur man hanterar vinster och hur man hanterar förluster. Hur man hanterar pressen.

Det är tydligt att ämnet är något som Jackie brinner för:

– Vi vill träna spelarna att tävla, och älska att tävla. Om du ska vara en elitidrottare måste du älska att tävla så för mig som person fattar jag inte varför vi inte tävlar. Om vi vill utveckla spelare till de högsta ligorna måste vi lära spelarna att tävla, och hantera resultat och förluster. För mig tycker jag det tar bort från utvecklandet av fotboll.

Räknar ni resultat ändå?

– Vi räknar varje match men vi pratar bara om prestationen. Om vi har prestationen som leder till resultat, där är målet. Om vi förlorar men har en fantastisk prestation, det är framgång för mig också. En del av elitfotboll är att tävla och hanteringen av press.

”I USA tävlar vi från födseln”

Hur reagerade dina kolleger i USA när du berättade att vi inte räknar resultat upp till en viss ålder?

– När jag har pratat med andra länder och klubbar runtom i världen och även i USA, blev de chockade. Sen frågade de: ”tävlar de inte när de spelar schack? Eller när de spelar kort? Hur ska de lära sig?”. Många tror inte på mig i USA när jag berättar, skrattar hon.

– För vi selekterar när vi är sex år, vi tävlar från födseln. Men vi älskar det, det är kul men vi kan också hantera det.

Jackie Bachteler instruerar en spelare Foto: Martin Aghassi

Jag har fått höra att du har en ”amerikansk inställning”, vad tror du det betyder?

– Jag tror att amerikaner och svenskar passar bra ihop. Svenskarna är bra på organisation, ledarskap och att det ska vara en miljö för alla. Amerikaner, vi vill vinna, vi vill vara bäst, vi drömmer högt, vi siktar högt. Jag tror att kulturerna lyfter varandra. Jag vill ge inspiration till tjejerna så de kan ta steget, jag har gjort det själv.

”Vi vill ha spelarna i VM-final, i OS-final.”

Hur är övergången att gå från att inte räkna resultat till att göra det?

– Jag tror inte att det är så stor skillnad för vi pratar med spelarna om det. Sen åker vi till turneringar utomlands och där finns det en final, för det kommer att utveckla dem. Vi vill ha spelarna i VM-final, i OS-final.

I kanslibyggnaden har flickakademin en egen ”vinge”. Här finns ett gym som ockuperas av ett flicklag som kör ett fyspass tillsammans med fystränaren, ett rum för naprapat, men även två omklädningsrum. U17-laget och U19-laget har egna omklädningsrum.

– Visionen med akademin är att utveckla spelarna till A-laget. Förra året hade vi en BP-spelare i varje landslagskull, det är fantastiskt. Vi vill även visa fotbollskarriären, att man kan ha fotboll som yrke. Man kan vara fystränare, naprapat, tränare, sportchef, att man kan jobba inom fotboll.

Hon fortsätter:

– F17 har ett eget omklädningsrum som är jättefint. Men F19 har ett ännu bättre omklädningsrum, det är nästan som att de tar examen och går upp till nästa nivå. Och damlaget har ett fantastiskt omklädningsrum, top notch, med ett jättebra gym. Så det blir en mental process att man vill ta en plats i F19 och sedan damer. Det är en metafor att klättra upp för den stegen.