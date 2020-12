”Tror små föreningar bör vara vaksamma”

Tre svenska talanger, Emil Roback, Lukas Björklund och Wilgot Marshage, lämnade i år för AC Milan, två av dessa fostrades i mindre klubbar och för dem är en ekonomisk ersättning betydelsefull. Men det är inte givet att klubbarna får ta del av bidragen som kallas utbildning och solidaritetsersättning. Det gäller nämligen att noggrant sköta registreringen för att kunna ta del av pengarna.

17-åriga Emil Roback spelade för Hammarby IF när han lämnade Sverige för den italienska storklubben men har sin moderklubb i IFK Norrköping, och även de har rätt till en del av övergångssumman som landade på cirka 15 miljoner kronor.

Tony Martinsson är ansvarig för akademiverksamheten i IFK Norrköping, och menar att det i regel brukar skötas som det ska men att gäller att vara uppmärksam.

– Vissa klubbar sköter det där, sen finns det sådana som absolut inte sköter sånt. Det är klart att man måste vara på tå i det hela och det är inte det lättaste i mindre föreningar. Då kanske man bara känner till distriktsregler. Vi som jobbar i elitmiljö och det blir olika saker med Fifa, Uefa och olika kontrakt så är det klart att vi måste vara insatta i det hela.

Lukas Björklund, 16, tillhörde Malmö FF innan han gick till AC Milan, men fostrades i Ystad IF. Då de inte hade något kontrakt med spelaren under hans tid i klubben så går de miste om en stor del av ersättningen.

– Jag tror att små föreningar bör vara vaksamma när man skriver kontrakt. Det här utbildningsbidraget är från en viss ålder och gäller från första kontraktet. Lukas hade inget kontrakt med Ystad men hade med Malmö från augusti 2019, säger Anna Björklund, mamma till Lukas och ungdomsansvarig i Ystad IF.

SvFF:s jurist förklarar begreppen:

Utbildnings- och solidaritetsersättning är två olika typer av ersättning som båda syftar till att de klubbar som varit med och utbildat en spelare som blir professionell ska få ekonomisk kompensation för detta. Båda formerna av ersättning förekommer såväl vid internationella övergångar (då det regleras i Fifa:s regelverk ”Regulations on the Status and Transfer of Players”) som nationella övergångar (då det i Sveriges fall huvudsakligen regleras i SvFF:s Representationsbestämmelser).

Förenklat ska utbildningsersättning betalas till de klubbar spelaren representerat när denne varit 12-21 år om spelaren blir professionell senast det år denne fyller 23 år. Utbildningsersättning ska dels betalas första gången denne blir professionell, dels varje gång spelaren byter klubb till och med det år denne fyller 23 år. Det är klubben som spelaren registreras som proffs i/övergår till som ska betala ersättningen.

Solidaritetsersättning ska betalas när en professionell spelare (oavsett ålder) säljs eller lånas ut till annan klubb och utgör 5% av övergångssumman. Denna summa ska fördelas på de klubbar som spelaren varit registrerad i när spelaren varit i åldern 12-23 år.

