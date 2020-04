Tenniselitens plan: ”Det är jätteviktigt”

Inställda matcher och turneringar betyder att de svenska tennisproffsen vänder hemåt och spenderar mer tid än vanligt på de svenska tennisbanorna. I vanliga fall håller Tennis Stockholm öppet tisdagar och torsdagar för samlad elitträning men i coronatider är trycket högre än vanligt.

– Det är Mikael Ymer, Elias Ymer, Rebecca Peterson med flera. Plus de yngre spelarna som är riktigt bra och på väg upp. När de är hemma kör vi alltid träningar på tisdagar och torsdagar. Men just nu under corona är spelarna hemma hela tiden och då blir det extra mycket. Sen har vi tjejer och killar på college i USA som skickas hem och de är med också, säger Anders Heimklo, regionchef i Tennis Stockholm.

Tar hjälp av profilerade tränare

Till sin hjälp för att få runt det hela har Tennis Stockholm bland annat Team Bagel, Stefan Edbergs stiftelse och svenska tennisförbundet. Men också många profilerade tränare.

– Det här är jätteviktigt. Det gäller att hålla i gång spelarna hela tiden och köra träningsmatcher. Man måste skapa en bra träningsmiljö för de här spelarna. Sista tiden har vi också jobbat med att få hit de bästa tränarna så att de är med hela vägen. Vi har Pim Pim som hjälper dem på torsdagar, ibland kommer Jonas Björkman hit. Robin Söderling är här just nu.

Tror du att ni kommer behöva ställa in träningar på grund av corona?

– Vi kan ju inte vara här samtidigt allihop. Vi måste begränsa oss. Tittar man på banorna är det två på varje bana. På en vanlig träning är det betydligt fler. Men nu tränar vi bara singel och sprider ut det.

”Vill ge dem en extra stimulans”

Känner ni att spelarna uppskattar att komma hem till det här?

– Ja absolut, de är glada och vi får mycket beröm så det är jättekul.

Anders Heimklo vill understryka att de här träningarna är extra träning och ingenting som är tänkt att ta fokus från spelarnas tid i sina klubbar.

– Klubbarna jobbar ju så gott de kan men vi har ett samlingsställe där alla försöker träffas, vilket har fungerat väldigt bra och de blir extra mycket nu när alla är hemma och inte har matcher. Den kompletterar klubbarnas träning. Vi vill ge dem extra stimulans till den träningen de har, vi vill inte ta över någonting utan mer gå in och stödja.

LÄS MER: Så mycket tjänar de svenska hjältarna

LÄS MER: Wimbledon ställs in efter coronakrisen