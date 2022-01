Ett namn som friidrottsvärlden bör lägga på minnet är Ayla Hallberg Hossain. Som tolvåring slog hon världsrekord för tolvåringar när hon hoppade 177 centimeter i höjdhopp.

– Jag var jätteförvånad och glad, det kändes helt overkligt. Jag kan fortfarande inte förstå det, sa en lycklig Ayla Hallberg till Expressen efter rekordet var slaget.

Det har gått tre år sedan dess och nu har supertalangen dragit till med ytterligare ett monsterhopp – i längd.

En månad efter Ayla Hallbergs femtonårsdag rev hon av ett hopp som uppmättes 6.37 meter under inomhustävlingen Gurkspelen i Västerås. Världsrekordet för ungdomar (Under 18 år) inomhus är 6.61 och sattes av sovjetiskan Any Kaljurand i Leningrad 1986.

Det är en väldigt glad Ayla Hallberg som SportExpressen når under måndagen.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Just nu är jag väldigt glad över all uppmärksamhet runt hoppet och jag är ännu väldigt förvånad att jag kunde hoppa den här längden, säger hon.

Med hoppet slog hon sitt förra personbästa, som hon satte bara dagar tidigare, med 23 centimeter. Resultatet tangerar även världsårsbästat för ålderskategorin U20.

– Jag visste inte det sedan tidigare men jag tror också att det är för att många inte har tävlat än. Men det är absolut inte dålig längd om du jämför med de bästa. Det är fortfarande en bit ifrån, men det är så coolt att jag ens är i närheten av dom, säger hon.

Även om supertalangen fortfarande tycker att de allra största mästerskapen fortfarande är en bit bort, med OS i Paris i synnerhet, så börjar hon känna vittring på seniorerna.

– Det känner jag absolut. Sedan så får man komma ihåg att jag fick till ett jättejättebra hopp, men samtidigt är det svårt att hoppa jämt på långa längder. Jag känner ju att jag är på en väldigt hög nivå nu och är nära seniorerna.

På hennes Instagram kan man även se henne löpa häck, springa både korta- och medeldistanser. I somras kammade hon hem fyra SM-guld under ungdoms-SM: på 80 meter, höjdhopp, längdhopp och tresteg. Och Ayla Hallberg har inga planer på att sluta med någon av dem.

– Det går bra i så pass många grenar nu så det finns ingen anledning att bara träna en eller två grenar. Jag tror att mångsidig träning hjälper för mig och att det är bra, så jag kommer fortsätta så här. Så får vi se i framtiden, säger hon.

TV: Sarah Sjöström om den nya kattens kändisskap