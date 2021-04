”Tackat henne många gånger för det hon gjorde”

I fjol upplevde Helen Alfredsson för första gången våren i Sverige på över 30 år. När coronaviruset bröt ut bestämde hon, tillsammans med livskamraten Kent Nilsson, att lämna huset i Florida och åka hem till huset på Onsala söder om Göteborg.

Hon stannade så pass länge att hon till och med fick uppleva hösten på svensk mark innan paret tillslut kunde ta sig över till värmen i USA i slutet av december.

– Normalt åker vi tillbaka första veckan i oktober. Men man fick bara anpassa sig nu, det har man ju blivit bra på genom åren. Du får ju inte åka in i USA, jag har flera kompisar inom golfindustrin som inte heller fått lov att komma in. Så det tog ett tag för oss. Jag har ju mitt gröna kort, men det var Kent som inte kom in, och jag tänkte ju inte åka över själv i dessa tider. Tänk om man skulle bli sjuk eller något, säger Helen Alfredsson.

Lätt att ta mycket för givet

Helen Alfredsson reser hem till Sverige lagom till Eldsjälsgalan som anordnas på Vasateatern i Stockholm den 19 april. Hon kommer bland annat att ha en roll som expertkommentator under galan och har redan läst in sig på finalisterna.

Vad har imponerat på dig mest hos de alla?

– Det är hjärtat hos dem. De har utifrån sig själva hittat saker för att hjälpa andra och det viktiga är att du tycker om det du gör. Alla de här initiativen tar sig förbi idrotten i sig, idrotten för med sig så otroligt mycket andra saker.

Helen Alfredsson berättar att livet under pandemin givit henne en hel del tid till reflektion och hon menar att det finns mycket som är lätt att ta för givet.

– Det här är en tid som man får reflektera kring vad som är viktigt. Vi har ju aldrig haft det, vår generation har haft det hur bra som helst, det har bara gått uppåt och uppåt. Ingen har behövt anpassa sig. Och ja, du kan inte göra ”det och det” men vi har mat och allting annat som verkligen är nödvändigt om man tittar tillbaka på historien. Jag tror på att man ibland behöver ett ”wake up call”.

”Hon gjorde allt med hjärtat”

När Helen Alfredsson tittar tillbaka på sin egen idrottskarriär så är det två saker som sticker ut i hennes berättelse: vägen var inte rak – men hon var full av energi.

Hon hade ynnesten att ha en ledare som tillät henne att vara den hon är och fick henne att må bra. Ledaren hette Barbro Montgomery och var förbundskapten i golf, och gick bort nyligen.

– Hon gjorde allt med hjärtat. Hon såg till att vi mådde bra och framför allt att vi hade roligt. I dag tycker jag att många av de som ska vara coacher är så himla allvarliga. I dina tidiga tonår måste du ha roligt. Jag har tackat henne så många gånger för det hon gjorde.

Vad gör en bra ledare enligt dig?

– En bra ledare är någon som förstår olika personligheter. Vi var ett väldigt starkt tjejgäng och är fortfarande kompisar. Vi var lite udda och så men vi följde reglerna, och sen tränade vi hårt. Men det var liksom självklart att man skulle ha roligt också. De här ledarna som ser människor, och inte bara utgår från sig själva, utan faktiskt ser individer, det är bra ledare, säger Helen Alfredsson och fortsätter:

– Det ser man på många eldsjälar som är i de här tuffare områdena hur de verkligen ser de här individerna på ett helt annat sätt som de kanske inte får med sig hemifrån.

”Så himla åldersfixerade”

Hon gillar att det är ett brett ålderspann bland finalisterna till Eldsjälsgalan. Hon tror att olika åldersgrupper kan lära mycket av varandra.

– Vi spelade golf med en elvaåring häromdagen som var grymt duktig, sen har jag mina kompisar som är 80 bast som jag spelar med. Alla har något att ge. Vi får sluta titta på ålder och börja titta på intresset. Därför är det så kul i år. Det är så många olika idrotter och det är så många olika intressegrupper och alla är lika viktiga.

– Det skulle vara jättekul att se någon ung och äldre person coacha tillsammans, att vi börjar integrera lite mer. Vi är så himla åldersfixerade här på något sätt.

Hon hoppas att galan måndagen den 19 april ska få fler att vilja ta del av föreningslivet, särskilt äldre personer som kanske nu mer än någonsin är i behov av en gemenskap.

Men innan dess ser hon framemot att möta våren i Sverige. Hon minns hur det var att slå de första slagen för säsongen som ung spelare.

– Det var fantastiskt att kunna se bollen flyga. Då fick man pegga upp bollen hela vägen först för att det var så blött, det var många olika faser av vårsäsongen, det var verkligen en grym känsla.

