Svenska jättetalangen jämförs med Bergqvist

– Yes, yes, yes, utbrister tränaren Andreas Jonsson.

Solen steker på Sollentunavallen. I den uppvärmda sanden landar 13-åriga Ayla Hallberg Hossain.

– Hon lär sig på två sekunder.

Ayla tränar längdhopp den här varma junidagen, innan det är dags för mångkampsträning. Hon har nämligen inte valt någon gren än, hon har inte ens någon favorit.

– Det är skönt när jag tränar så många att jag inte tröttnar och det blir så mångsidig träning. Det finns alltid något man kan göra bättre för det finns så många grenar, säger hon.

Tog världsrekord i sin åldersgrupp

Även om Ayla, från Kista i Stockholm, inte har en favoritgren medger hon att det är enkelt att tycka om de grenar det går bra i. Och i höjdhopp går det väldigt bra.

Förra året hoppade hon 177 i höjdhopp och tog därmed världsrekord för 12-åringar.

– Jag var jätteförvånad och glad, det kändes helt overkligt. Jag kan fortfarande inte förstå det, sa en lycklig Ayla till Expressen efter rekordet var slaget.

Nu har det gått över ett halvår sedan den dagen.

Hur var det att ta rekordet?

– Det hade liksom inte gått bra i höjdhopp på över ett halvår och jag hade känt att jag hade haft höjden i kroppen men tekniken hade inte alltid varit där. Det hade alltid varit något som inte stämde.

– Att slå det där världsrekordet, det kändes som jag fick ur mig det som jag hade i mig. Det var så skönt, det var lite frustrerande när det inte hade gått så bra där, säger den nu 13-åriga Ayla som tävlar för Turebergs FK.

”Precis som Kajsa Bergqvist hade”

I dag tränar Andreas Jonsson Ayla i längdhopp men det är även han som extratränar henne i höjdhopp.

– Hon har en klassisk vinnarinstinkt. Även om hon har gjort någonting jättebra så känner hon ”nej jag är inte nöjd, det kunde varit bättre”. Precis som Kajsa Bergqvist hade, som Stefan Holm hade, säger han.

På andra sidan löparbanan står Aylas mamma, ibland filmar hon hoppen som de tittar på tillsammans. I helgen väntar första stora tävlingen på länge.

– Det blir jättekul, det är första riktiga tävlingen.

Coronapandemin innebar att tävlingssäsongen inte blev som någon tänkt sig. Ayla Hallberg Hossain samlar kraft för att göra ett sista hopp för dagen. Hon tacksam trots de uteblivna tävlingarna.

– Jag har vänner som bor utomlands och jag tänker mycket på dem. De måste hitta andra sätt att träna på hemma. De kan inte tävla alls eller träna som de brukar. Då tänker jag på det och får motivation och jag inser vilken tur jag faktiskt har att jag kan träna. Det ger en perspektiv.

Vad drömmer du om?

– Jag har ett mål, att jag vill kunna inspirera yngre barn till att börja träna. Det är till exempel jättemånga i min skola och i mitt område där jag bor som inte tränar alls, speciellt tjejerna, killarna går ut och spelar fotboll ibland.

– Jag vill kunna få yngre barn att börja träna, man behöver inte träna så mycket som jag gör men bara röra på sig. Och många tror också att det är ganska jobbigt att träna, men det behöver inte vara det. Det ska vara kul.