Stor brist på domare i distrikten: ”Utsatta”

Finns det någon del i utbildningsmaterialet om hur domare ska hantera incidenter?

Ralf Lundberg, Handbollsförbundet:

– Det kommer upp per automatik. Vi har inte ett nedpräntat på föreningsnivå men på distrikt tas det upp hur man hanterar ledare som beter sig osportsligt. vi försöker ha matchvärdar på ungdomamatcherna ute i hallarna. De har en speciell utbildning och kan ta tag i det problemet innan domarn behöver. Inte lätt att vara 15 och komma fram till någon som har 220 i puls och ska vinna i alla lägen. Då har vi matchvärdar som stöttar domarna, säger handbollen

Joel Hansson, Ishockeyförbundet:

– Just nu har vi inte hunnit lägga in något specifikt om det. Vi har en del om kommunikation men på den raka frågan har vi inget mot en sån situation. Mycket kretsar ju kring hur man bemöter andra men vi vill sikta in oss på att ge dem de verktygen också.

Anna Nyström, Fotbollsförbundet:

– Vi har tagit fram materialet genom sisu. Det ligger rätt många filmer där. Något avsnitt handlar vikten av att det ska finnas en person som tar hand om domarna när man kommer till matchen. Men det ser säkert väldigt olika ut från klubb till klubb, säger fotbollen.

Hur viktigt är det att unga väljer att börja döma?

Ralf Lundberg, Handbollsförbundet:

– Jätteviktigt. Det är vår största och nästan enda rekryteringskälla. Ungdomar som spelar själva. Man kör parvis (stor plan). Att få ungdomar att intressera sig är jätteviktigt, säger handbollen.

Joel Hansson, Ishockeyförbundet:

– Det är livsviktigt. Utan domare kan ingen spela matchen och då har vi en verksamhet där man bara gå och tränar och det tror jag ingen är intresserad av. Jag tror tävlingsmomentet är jätteviktigt för barn och ungdomar. Närman tränar Harman något att sikta på och jobba mot. Utan det tappar vi en del av varför man håller på med hockey, säger hockeyn.

Anna Nyström, Fotbollsförbundet:

– Vi är jätteberoende av domare. vi är lite i ett generationsskifte om man ser till elitnivå. vill man gå hela vägen gäller det att döma tidigt. vi är väldigt måna om att hitta talangerna och här har distrikten en stor roll i att hitta dem. Generellt är det ganska många som slutar efter första året. Kan bero på olika faktorer. Det kan vara allt ifrån att de blivit bortskrämda Till att de inte har tid, eller flyttar till annan ort och inte tar med dömningen, säger fotbollen