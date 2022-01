Volleyboll är en relativt liten sport i Sverige, och för att spela på heltid krävs det att man tar sig utanför landets gränser. Landslagsstjärnan August Borna har gjort precis det – men inte för att spela volleyboll. Den 23-åriga lundabon väljer i stället bort sporten för heltidsstudier i Milano.

– Jag känner att jag har satsat rätt hårt nu i fem år. Och på något sätt känner man sig lite mätt på det, berättar han i en intervju med Sydsvenskan.

August Borna är född och uppvuxen i Lund och det är där han har spenderat en stor majoritetet av sin volleybollkarriär. Efter en kort sejour i Falkenberg VBK under säsongen 2017 återvände han till moderklubben när Lunds VK gick upp i elitserien. I klubben har han även sällskap av flera familjemedlemmar, både i lag och i ledarstaben.

Just nu spelar Lunds BK om en plats i SM-slutspelet, men eftersom August Borna varit utomlands sedan säsongen börjat så har han inte kunnat bidra till laget under matcherna.

Huruvida det blir några matcher för landslagsstjärnan i slutet på säsongen är inte bestämt. Ännu är inget kontrakt för säsongen skrivet mellan klubben och landslagsstjärnan.

– Det beror lite på om det visar sig att matcherna är väldigt viktiga för placeringen. Så det tar jag ställning till när jag kommer hem, säger han.

Att inte spela volleyboll under sina utlandsstudier välkomnades för 23-åringen, vars liv tidigare präglats av elitserie och landslagssamlingar.

– Det har gått i ett de senaste åren med klubblagssäsong, och sen i väg och spela på sommaren också. Så jag såg jättemycket fram emot att få en paus, säger han.

Internationella klubbar har dock inte låtit vänta på sig under åren. August Borna vill inte gå in på exakt vilka klubbar som visat intresse men berättar för Sydsvenskan att det rör sig om finska, belgiska, tyska och schweiziska klubbar. Utöver det har även italienska klubbar hört av sig under 23-åringens utbytestermin. Men volleybollen har helt enkelt inte lockat.

– Jag kan inte gå med på annat än vad jag själv känner. Tidigare har magkänslan sagt att det inte är något jag är sugen på. Det har varit studierna som har kommit i första hand.

Huruvida sporten kommer att vara en del av talangens framtid vet han inte ännu.

– Är man väldigt privilegierad kan man satsa på både studier och elitidrottandet samtidigt. Och det är väl så klart väldigt fint att kunna göra det... Men någonstans behöver man förmodligen välja det ena eller det andra, och då känns det som att jag väljer studierna, säger August Borna till Sydsvenskan.

