Stockholmskillen Felix Beijmo började sin fotbollskarriär i Ängby IF och visade snabbt att han hade ambitioner utöver det vanliga på planen. Tidigt kände han sig understimulerad och efter varje avslutad träning tränade han därför extra med sin pappa.

– Ängby IF var en jättebra klubb med det var inte riktigt för mig. Det fanns inte jämlika med den hungern och kvalitén. De andra spelarna satt och byggde sandslott när vi spelade match. Jag sprang över deras sandslott och då började de gråta. Det gick inte ihop. När jag kom till BP var det en annan grej. Där var alla tävlingsinriktade.

Som åttaåring började Felix Beijmo spela i Brommapojkarnas akademilag, det var rätt för honom. Han tror att en satsning som Sebastian Jägerstigs Stockholm Juniors FC kan passa de som var som honom men att det även måste finnas något för alla.

– Det är en väldigt delad diskussion det där i hela Sverige huruvida man ska elitsatsa i tidig ålder eller inte. Det tråkiga svaret är väl att det är väldigt individuellt. Men för mig var att spela i akademi det absolut bästa som kunde hända mig.

”Strävar efter liknande nivåer”

Via gemensamma vänner kom Beijmo och Jägerstig i kontakt med varandra. I det individuella ”spelarstallet” finns allt från allsvenska spelare som Kerim Mrabti och Jesper Karlström till utländska proffsen som John Guidetti, Ludwig Augustinsson och Viktor Gyökeres.

– Jag söker mig till personer som är ambitiösa och hungriga eftersom att jag själv är det. Jag vill att min omgivning är på samma sätt. När jag fick nys om Sebastian så var den här första känslan väldigt viktig för mig, säger Felix Beijmo och fortsätter:

– Även för honom är det ju roligare att träna fotbollsspelare som är ambitiösa och hungriga. Han behöver liksom inte ringa och tjata på någon för att få de att kliva upp ur sängen. Jag tror att folk hittar varandra när man är på samma våglängd och strävar efter liknade nivåer.

Sebastian Jägerstig har två perioder under ett år då han kan träna spelarna individuellt – under sommar- och vinteruppehållet. Planer fanns på att kunna resa till spelare för att kunna träna de även lediga dagar men de tankarna har fått läggas på is i och med coronapandemin.

Ambitiösa spelare som lägger ned tiden

Den 26-åriga tränaren håller koll på spelarnas matcher och jobbar kontinuerligt med återkoppling för att se vad som kan förbättras.

– Det är oftast positionsbaserade egenskaper som vi försöker jobba upp. Det kan vara alltifrån svagheter jag har identifierat eller styrkor som vi vill spetsa till. Det är väldigt relaterat till positionen och vilka egenskaper som behövs för att spela på en så hög nivå som möjligt. För Felix som ytterback är det väldigt centralt att man klarar av inläggsspelet till exempel och att man har en inläggsfot som är spetsig. Att man kan slå inlägg från olika vinklar och hantera olika situationer med precision och hög hastighet, förklarar Sebastian Jägerstig och fortsätter:

– Sen är det inte alla som väljer att göra det här. Det är väldigt ambitiösa spelare som Felix som lägger ned den här tiden när de egentligen är lediga och har möjligheten att vara med familjen eller sina vänner. Tid de normalt inte har – och då väljer de att prioritera den här träningen.

De är båda överens om att det krävs ”raka rör” dem emellan. De måste kunna vara öppna med saker som fungerar och inte fungerar. Då kan de också utvecklas i sina respektive roller. I somras tränade de intensivt tillsammans och när Beijmo köptes tillbaka av Malmö FF från tyska Werder Bremen, kände han sig i toppform.

”Det är de indikationerna jag får”

Men säsongen blev inte riktigt som han tänkt sig, trots att den slutade lyckligt med SM-guld.

– Det finns lite olika förklaringar till det och det är inget jag känner att jag behöver gå in på nu. Jag tittar framåt. Jag är i Sveriges, kanske Nordens bästa och största förening. Vi har ett Champions League-kval som stundar i sommar och går in med förhoppningar om att vinna ett SM-guld igen. Jag hoppas och tror att det jag kommer att vara en viktig del av det. Det är de indikationerna jag får från klubben. Det finns ingen anledning till att de skulle värvat hem mig för de här pengarna om det inte var det som var planen, säger Felix Beijmo.

Felix Beijmo blev allsvenskans dyraste försvarsspelare genom tiderna när han sommaren 2018 såldes från Djurgården till Werder Bremen för 30 miljoner kronor. I Tyskland blev han utlånad först till Malmö FF och sedan till SpVgg Greuther Fürth där han spelade i 2.Bundesliga. Som 22-åring har han minst sagt hunnit med en hel del.

– När jag var mitt i det så stannade jag inte upp men när jag tänker efter så är det rätt stort att få ha gjort de här sakerna redan vid 22-års ålder. Det är saker som folk drömmer om i hela sina liv och strävar efter. Sen är det klart att det har gått lite uppochner men så är det med alla saker i livet, speciellt fotbollskarriär. Det kan inte vara en dans på rosor hela vägen upp.

”Sliter nästa mer mentalt”

Under vinteruppehållet har Felix Beijmo inte lagt lika mycket energi på den individuella träningen. Han kände att han behövde ta igen sig, främst mentalt.

– Det var en lång säsong och det har varit väldigt mycket bergochdalbana för mig de senaste åren. Det sliter nästan mer mentalt än vad det gör på kroppen. Nu känner jag mig väldigt motiverad för att dra i gång med Malmö igen. Jag tror att det var ett rätt beslut att göra så här.

Sebastian Jägerstig menar att det är det minst lika viktigt att känna av när man behöver en paus, särskilt när man är så ambitiös. Ibland händer det att han får bromsa spelare.

– Så har det varit några gånger. Ibland kan det bli rent mentalt att de vill lite för mycket och det blir en låsning. Man måste hitta en balans däremellan. Den är inte alltid lätt att hitta, säger tränaren.

Efter ett välbehövligt vinteruppehåll finns det i alla fall bara ett fokus för Felix Beijmo – och hur det kan ta honom återstår att se.

– Min enda uppgift nu är att fokusera på varenda träning jag gör varje dag. Då kommer allt falla på plats och förhoppningsvis kommer mina drömmar att uppfyllas då.