”Skilde 56 år mellan mig och den yngsta spelaren”

Redan i maj kunde P4 Blekinge berätta om en sensationell comeback. Jan-Anders ”Doda” Börjesson, numera hedersordförande i BK Union, skulle spela fotboll igen och därmed träda in i ännu ett decennium med en boll intill fötterna. Senaste matchen han spelat där innan var 2012, då blev det ett inhopp som varade 13 minuter.

– Det var en kille i klubben som är en riktig idéspruta. Han kom fram till att man skulle satsa 50 kronor på att jag skulle spela en match detta decennium också. Det var ju 270 stycken som satsat 50 kronor på mig. Det blir ju rätt mycket pengar, säger ”Doda” som fick hela 14 minuter och 30 sekunder på fotbollsplanen i slutet av augusti.

”Jag är trots allt 70 år”

Inför matchen med BK Unions reservlag i ett derby mot Olofströms IF på Brunnsängen i Kyrkhult så hade Börjesson lite känningar. Ett ömmande knä gjorde sig bland annat tillkänna. Men väl på plats var det bara att köra.

– Det var en rejäl och fin uppvärmning och jag kände mig bättre och bättre. För mig personligen, rent fysiskt, så kändes det mycket bättre än vad jag räknat med. Jag är trots allt 70 år.

Den 70-årige veteranspelaren gjorde sin fotbollsdebut i Fridafors IF tidigt 60-tal. När den klubben sedermera låg ”vilande” ett tag så bytte Jan-Anders ”Doda” Börjesson till Kyrkhults SK. Ett par år senare var han en av de som såg till att de båda klubbarna slogs ihop och bildades BK Union.

– Det blev BK Union 1970 den 3 december. Då var jag invald som styrelsesuppleant. Sen har jag varit med i styrelsen i princip hela tiden förutom en liten period under 90-talet då jag var tränare för några grannföreningar på Smålandssidan. Det är många år.

– Jag blev vald till hedersordförande nu när jag avgick. Det är min klubb om man säger så, det kommer det alltid att vara.

”Något att berätta för era barnbarn”

Trots coronapandemin så är BK Union på frammarsch.

– Just i år 2021 är det väldigt uppåt. Just nu ligger vi på tredjeplats i division 4 med herrarna och så högt upp har vi aldrig varit. Vi har varit i division 4 två gånger tidigare i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. Men då var vi i nedre delen och nu ligger vi bland topplagen. Och damerna ligger för första gången i division 2. De ligger också i toppen, de är tvåa just nu. Det är en väldig skjuts.

Framgångarna bland klubbens seniorlag hoppas ”Doda” ska ge en fortsatt rekrytering till klubben bland barn och ungdomar. Just nu ser det väldigt ljust ut, och han själv är ett levande bevis på att kärleken till idrotten kan vara hela livet.

– I matchen nu skilde det 56 år mellan mig och den yngsta spelaren i vårt lag. Jag sa till killarna i omklädningsrummet: ”Här har ni något att berätta för era barn och barnbarn, att ni har spelat seriefotboll med en gubbe på 70 år”. Det tror jag inte att det är många som har gjort.