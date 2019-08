När Simon Mäntylä var 10 år råkade han ut för en olycka när han lekte med kompisar. En händelse som skulle förändra hans förutsättningar. Efter att ha fått en pinne i ögat blev han halvblind.

– Den gick igenom under ögonlocket och förstörde i stort sett hela ögat. Hornhinnan, linsen och större delen av synnerven. Så då åkte jag in på sjukhus och fick genomgå operationer. Nu är det stabilt. Jag har kvar mitt eget öga vilket är fantastiskt. Till en början såg det ut som att jag skulle få en protes direkt.

Eftersom att Simon Mäntylä inte ser på ena ögat blev det svårare att utöva de sporter som han höll på med före olyckan.

– Innan det hände höll jag på med kampsport, basket, fotboll och jag simmade. Simningen var jag tvungen att lägga av med helt. Kampsporten lyckades jag ändå hålla i till tonåren. Men det var ju svårt att brottas när man har ett par glasögon som är vägen och lätt krossas och så.

”Har aldrig sett det som ett handikapp”

Men Simon Mäntylä ville inte släppa idrotten helt, som alltid varit en stor del av hans liv. stället hittade han crossfiten då några kompisar introducerade sporten för honom.

– Jag tycker om styrketärningen väldigt mycket för där är man lite neutral. Där är ju glasögonen inte i vägen exempelvis. Sen när man är i tonåren så tycker man det är kul att bli lite starkare och så. Det byggde ju upp en psykologisk säkerhet för mig. Därför tyckte jag om gymmet och den passionen har hållit i sig till att jag i dag tävlar i det.

Är synskadan på något sätt ett hinder i crossfiten?

– Jag har inte sett det som ett hinder så. Du är ju på din egen bana oftast. Visst kan man ha masstarter och så i löpning men jag har aldrig förlorat ett lopp för att någon sprungit på höger sida och jag inte sett dem. Så jag har aldrig sett det som ett handikapp. Det är väl det som gör crossfit så rättvist för mig.

Han fortsätter:

– Även om jag inte har hundra procentig syn så väger en 100 kilos tung skivstång som ligger framför mig lika mycket för han som står på vänster sida och han som står på höger sida. Oavsett om jag ser dem eller inte.

Simon Mäntylä är blind på sitt ena öga. Foto: Privat

Måste tävla med solglasögon

Däremot måste Simon Mäntylä alltid ha solglasögon när han är utomhus och tävlar eller tränar då han har problem med att blinka på höger öga och dessutom inte kan reglera ljusinsläppet.

– Det ser ju annorlunda ut. Jag har ju ingen färg i det ögat. Det är som en stor pupill som är helt öppen. Jag kan inte reglera ljusinsläppet, så alltid om jag tränar utomhus så måste jag ha på mig solglasögon, annars får jag in allt ljus. Så det är väl ett hinder att de kan vara vägen. Men jag vet att det kunde varit mycket värre, jag får ju fortfarande ha en atletisk karriär, det är jag jätteglad för.

”Då kommer du inte särskilt långt”

I dag är Simon Mäntylä en av Sveriges främsta utövare. Det är han och en till som slåss om förstaplatsen. Tidigare i somras kom han på lats 45 i hans första ”Crossfit Games”, som är idrottens VM. Dit kom han genom att inta en topp-20 placering på världsrankingen.

– Man tävlar i alla grenar. Man kan ju bestämma sig för att bli specialist inom någonting men då kommer du inte särskilt långt eftersom du måste vara med i alla olika moment. Det handlar om att vara så all around som möjligt. Det handlar om att vara den all around mest vältränade personen.

Vad är du bäst på?

– Min specialitet är ju styrka och explosivitet. Jag tillhör en av de större som tävlar. Jag är över 1.80 och väger 95 kilo, så jag är lite större. Många andra är kanske 1.70 och väger 85-90 kilo.

