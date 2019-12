Sexistisk miljö – där elever dömdes för sexuellt tvång

Hur går antagningen till?

– Eleverna söker idrottsdelen via specialidrottsförbundets antagning, därefter rankas eleverna. Antagningen sker i samråd mellan Skidförbundet och skolans tränare. Vi bjuder in till ansökningsläger och tränarna håller kontakt med de sökande under antagningsperioden. Det är tävlingsresultat som bidrar. Man träffar också eleverna och intervjuar dem. Man vill få en bild av vad de har för ambitioner i den idrottsliga delen. Sen söker de till ett nationellt program som sker precis som vid all annan antagning till skolan, utifrån betygsresultat.

Hur bor de?

– Eleverna i årskurs ett får bo på elevboendet. De betalar hyra och frukost. Eftersom det finns personal delar av dygnet inger en serviceavgift i hyran.

Vad händer när de går ur årskurs ett?

– Då finns det ett hyreshus närbeläget skolan, där fastighetsägaren upplåter 24 lägenheter i första hand till våra skidelever.

Hur mycket tränar de?

– Fyra gånger i veckan. De åker också på läger både inrikes och utrikes. Många elever ansöker om att få gå ett fjärde år för att kunna klara av både idrotten och skolan på ett bra sätt.

Vad är målet med utbildningen?

– Målet för RIG är att eleverna ska nå internationell elitnivå. Men det behöver inte ske under skolgången, utan det målet kan även ligga efter gymnasietiden.