RF-basen: ”Jag vill lugna våra föreningar”

Med anledningen av det nya coronavirusets utbrott har flera föreningar valt att minska antalet tränings- och tävlingstillfällen för unga. Vissa har gått så långt att de lägger all ungdomsverksamhet på is just nu. Och det slår hårt mot föreningars ekonomi.

Eftersom många är beroende av aktivitetsstödet, LOK-stödet, från Riksidrottsförbundet. Ett stöd som beräknas utifrån antal träningar och tävlingar en förening har, samt hur många barn som deltar.

RF lovar anpassat stöd

I den osäkra tiden kommer Riksidrottsförbundet med lugnande besked.

– Jag vill lugna våra ideella föreningar i hela landet att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019, säger förbundets ordförande Björn Eriksson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi kommer helt enkelt att betala ut mer per sammankomst och deltagare än vanligt år. Föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt.