Pensionärerna ska cykla från Huddinge till Palma

Den första lördagen i september gav de sig av, Jan Schieche och hans två kompisar Thomas Hugosson och Peter Zahn. De ska cykla från Huddinge till Palma.

Anledningen?

För Jan är det alltid viktigt att ha ett mål i sikte i strävan att leva ett aktivt liv.

För drygt fem år sedan gjorde han sin första Ironman, ett triatlon där man simmar och cyklar för att sedan avsluta med ett maraton.

En semesterdag i Palma började han fundera på om inte den soliga platsen vore en optimal cykeldestination.

– Jag kom på idén 2018. Då sa jag till min kära hustru att det är väl en bra idé att cykla hit. Då var vi i Palma. Hon höll inte riktigt med. Men så sa hon ”okej, men inte ensam”. Så då spred jag ut det till lite polare och då var det flera som tyckte att det var en jättebra idé.

Cyklar 15 mil om dagen

Tanken var att genomföra projekten redan förra året, men det satte coronapandemin stopp för. De gjorde ett nytt försök i maj tidigare i år, men insåg att det var klokt att vänta ytterligare några månader innan avfärd. Men nu är de tre kompisarna på väg.

De har kartlagt tyska småvägar och försökt hitta den rutt som ska ta dem ända till Mallorcas sydvästra kust.

– Vi har räknat med att cykla i snitt 15 mil om dagen. Det blir 23-24 dagar på cykel. Men med ålderns rätt tänkte vi ta några vilodagar, det kan vara alltifrån att cykla fem mil om dagen till att vila helt. Det vet vi inte ännu. Det kanske går mycket fortare, men det beror på hur kroppen känns och hur vädret är.

Vad är då upprinnelsen till Jans aktiva livsstil? Tidigt 2000-tal tvingades han steloperera nacken och även genomgå en diskbråcksoperation i ländryggen. Han fick då höra att han skulle ha mycket svårt att vara aktiv, det var till och med osäkert om han skulle kunna fortsätta att jobba.

– Det började med att jag var på sjukan. De sa ”personer med din rygg jobbar inte alls”. Det tyckte jag lät lite botten. Jag insåg att de lagar min rygg, men sen är det upp till mig själv hur jag vill leva. Då var det bara att börja med min rehab och att träna. Sen har det kanske tagit andra proportioner än vad det var tänkt från början, säger han och skrattar.

”Inte varit sjukskriven en dag”

Tack vare träningen så kunde Jan Schieche fortsätta sitt arbete som produktchef innan han så småningom kunde gå i frivillig pension.

– Jag har inte varit sjukskriven en dag efter det där läkarbesöket. Jag fick lägga mig och vila ibland på dagen i ett vilorum men det gick att kombinera.

Den 64-åriga cyklisten tror att fler skulle kunna leva ett aktivt liv trots smärta, däremot lider han med dem som lever med livslånga sjukdomar.

En närstående till honom drabbades av diabetes och under cykeläventyret har de som mål att samla in tio kronor per kilometer till diabetesforskningen.

– Tanken är att det jag haft bekymmer med går faktiskt att göra någonting åt. Men diabetes går bara att behandla, inte att bota. Jag tyckte att det var ett lämpligt sätt att bidra till forskningen.