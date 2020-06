Paret skänkte 16 miljoner till föreningen när de dog

Att Björna IF, en förening beläget i en liten by i Örnsköldsvik, skulle ramla över ett kapital som motsvarar en normalstor elitklubb, var det få som kunnat förutse.

Men det var precis vad som hände när det tillkännagavs att Göte, som varit aktiv i klubben som både spelare och ideellt, och hustrun Lizzie valt att testamentera bort sina tillgångar till klubben efter sin bortgång.

Sedan den dagen har flera eldsjälar, däribland ordförande Ulf Lindgren, gjort allt vad de kan för att ta vara på deras önskan.

– Enligt löfte till dem skulle vi förverkliga och åstadkomma något i Björna som gagnade idrotten, speciellt för ungdomar, säger Ulf Lindgren.

”Kan känna oss säkra på framtiden”

Det har gått drygt tio år sedan parets tillgångar på 16,5 miljoner kronor tilldelades föreningen som har tre sektioner: fotboll, simning och skidor.

Det har tagit sin tid att komma fram till vad som i dag används av alla föreningens medlemmar. Men det är med stolthet som Ulf Lindgren berättar om upprustningen av idrottsplatsen Biggevallen och installationen av konstgräsplanen Norbergsvallen, döpt efter makarna.

Det sista projektet man gick in i var en sporthall. I många år hade det diskuterats om att ge den närliggande skolan en ordentlig aktivitetshall och till slut blev det verklighet.

– I samråd med kommunen byggde vi upp en fullstor sporthall. Den är trettio gånger fyrtio meter. Det är tre finansieringsdelar i den, kommunen har gått in, vi har gått in via det här arvet och den tredje delen är ett lån.

Idag används hallen till Björna IF:s sportaktiviteter och som gymnastiksal på dagtid.

Vad har det här arvet betytt för bygden?

– Det har betytt mycket. Att vi som liten ideell förening har en konstgräsplan, det är ganska unikt. Sen har vi väldigt hög kvalitet på den övriga idrottsanläggningen. Vi känner att vi tillgodoser våra egna behov vad gäller träningsmöjligheter. Sen kan vi också känna oss säkra på skolans framtid i byn.

Ekonomiskt tapp under pandemin

Men effekterna av coronapandemin har nått hela Sverige, även den starka föreningen bland tallskogen i Björna. De har tvingats ställa in det traditionsenliga Urskogsloppet i samband med Björnadagen. Och liksom övriga landet har inga tävlingsmatcher kunnat genomföras för deras fotbollslag.

– Både ungdomslagen och herr- och damlagen har hållit i gång efter bästa förmåga. Det beslut som kom för några dagar sedan om att seriespelet kan komma i gång nu togs emot med glädje.

Matcherna är viktiga för föreningen, intäktsbortfallet från inträde och kioskförsäljning har redan givit sig tillkänna. Ulf Lindgren hoppas på stöd från Riksidrottsförbundet och har även valt att använda korttidspermittering för kanslisten och vaktmästaren.

– Vi gör ett ordentligt ekonomiskt tapp. Verksamheten på fotbollen har varit lite plus och minus. Det har varit få resor så kostnadssidan har varit lägre men det väger inte upp inkomstfallet. Sponsorbiten har varit svår att jobba med, fram till för någon vecka sedan har vi inte haft något att erbjuda.

”Dragit ned kostnaderna på alla sätt”

– Vi har dragit ned kostnaderna på alla sätt och vis. Det här kommer att bli kännbart. Det kommer nog att bli ett tufft och negativt resultat för i år, men vi försöker att klara oss så gott det går.

Oavsett så kan Ulf Lindgren konstatera att man har en välarbetad grund i Björna IF.

–Vi är en liten trojka som har slitit men det har också varit inspirerande. Jag som sitter som ordförande i Björna IF har fått varit med alltifrån att vi tog första kontakten med Göte och Lizzie till slutmålet nu när byggnaderna står klara. Det är hedrande att ha fått varit med på hela resan.