Parasporten i Sverige: ”Som en hinderbana”

Inom parasporten arbetar ideella ledare hårt för att idrotten ska vara tillgänglig för alla, och tack vare gediget bidragssökande har de råd att köpa in dyr utrustning utan att behöva belasta sina medlemmar med höga träningsavgifter. De personer som SportExpressen Föreningsliv har pratat med är rörande överens om att ekonomin inte ska vara någon tröskel för att kunna leva ett aktivt liv.

Men trots det så är det ofta en komplex verklighet som personer, unga som vuxna med funktionsvariationer, behöver förhålla sig till. Det förklarar Åsa Llinares Norlin som är förbundsordförande för Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté.

År 2018 genomförde hon en studie med syfte att identifiera hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv i idrott för personer med funktionsnedsättning.

– När det gäller fysisk aktivitet för den här målgruppen så är det verkligen en hinderbana som man ska över. De här hindrena kan vara personliga, att det handlar om att jag inte är van vid det här, det kan ligga på en samhällelig nivå, som med färdtjänst, assistans och skola. Det kan också ligga på strukturell nivå med politiska beslut eller att hallar inte är tillgängliga. De här hindrena är egentligen samma för alla människor, det är bara att de är lite fler för den här målgruppen.

Ingen ersättning för resor

Det är enklast att hitta en parasportförening i en storstad, det beror på upptagningsområdet, menar Åsa Llinares Norlin. Hon berättar att många därför kan tvingas pendla långa avstånd för att finna en passande aktivitet.

– Jag jobbade i Sörmland ganska många år. Då ville man starta upp ett rullstolsbasketlag. Vi hade folk från sju kommuner för att få ihop ett lag. Det går inte. Det finns oftast inte tillräckligt många i en stad som sitter i rullstol som vill spela basket eller exempelvis frame fotboll, säger Åsa Llinares Norlin.

SportExpressen har pratat med familjer som reser långt, ibland över 20 mil, för att ta sig till föreningsaktiviteter. Och de gör det utan rätt till någon form av ersättning. Det är en sits som även Christoffer Pettersson, projektledare på IFAH Stockholm, känner igen.

– Vad jag har hört så får barn inte bidrag för det (resorna), utan det är föräldrarna som står för den kostnaden. När det gäller vuxna som har färdtjänst så har dem bara cirka 500 färdtjänstresor per år, och om du då har ett jobb eller skola att åka fram och tillbaka från varje dag så är det väldigt svårt att få några resor över till fritidsaktiviteter. Vi har varit med om att vi tappat aktiva medlemmar på grund av att de inte har tillräckligt många färdtjänstresor.

”Får hjälpmedel nekade”

Christoffer Pettersson berättar att de arbetar hårt för att kostnaden hos de som förening inte ska vara en ytterligare tröskel. Det är tack vare arbete med sponsorer, stöd från Riksidrottsförbundet, kommunen och exempelvis gåvor från Allmänna Arvsfonden, som det är möjligt.

Dessutom arbetar nästan alla ledare ideellt, och har någon inte råd med årskostnaden på 750 kronor så strävar de alltid efter att hitta en lösning.

– Vi har till exempel elhockey i föreningen, och en elhockeystol kan kosta upp mot 100 000 kronor. Men vi som förening är väldigt billiga och vi försöker alltid hålla kostnaderna nere för våra medlemmar. De flesta i vår målgrupp har kanske inte heller den bästa ekonomin, vi vänder oss till både personer med rörelsenedsättningar men även till personer med utvecklingsstörningar, säger Christoffer Pettersson.

De fem största parasporterna Största sporterna med elitverksamhet: ✓ Bordtennis ✓ Simning ✓ Skytte Största breddsporterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning: ✓ Innebandy ✓ Fotboll Källa: Parasport Sverige Visa mer

Till hösten ska föreningen starta upp frame fotboll, en aktivitet där man spelar fotboll med en bakåtvänd rullator. Det är en lättillgänglig sport då det är ett redskap många redan använder sig av i vardagen.

Men trots det är det komplext.

– Barnen har rollatorerna som hjälpmedel i vardagen som de fått förskrivna från habiliteringen. Men jag vet föräldrar som har köpt in speciella rollatorer för att det har varit för krångliga ansökningar. Samt så får man inte ha ett hjälpmedel så som rullstol eller en rullator förskriven om den används i andra sammanhang än just i vardagen, vilket är helt fel då idrotten för dessa barn är så otroligt viktig. Men alla fall är ju olika, men jag vet barn som fått hjälpmedel nekade just för att det skulle användas i idrottssammanhang. Vi har ju nu möjligheten tack vare bidraget från Allmänna Arvsfonden att köpa in och utrusta föreningar med rollatorer så då kommer fler att få möjligheten att börja spela.

”Viktigare än någonsin”

Parasporten har varit hårt drabbad under coronapandemin och hos visa föreningar har verksamheten i princip stått helt stilla. En faktor är att medlemmarna själva ibland tillhör en riskgrupp. FIFH Malmö är en av föreningarna som inte velat ta några risker, och för att underlätta tillvaron för sina aktiva har de under 2021 valt att halvera medlemsavgifterna.

Thomas Jönsson är sportchef i Malmöföreningen berättar att de arbetar hårt med rekrytering till parasporten. När det gäller att nå ut till barn och unga så är kontakten med sjukvården och barnhabiliteringen väsentlig. För vuxna som drabbas av ett trauma mitt i livet ser situationen ofta något annorlunda ut, menar Jönsson. Då är det ibland lättare att söka sig till en aktivitet, och det måste heller inte vara en ren idrott.

– Tittar man på FIFH så har vi en rullstolsutbildning, så även om du inte söker en sport i första hand så kan du fokusera på hur du kan bli bättre med dina hjälpmedel. Sedan kan vi lotsa personerna vidare därifrån. Jag tror att om man skadar sig i vuxen ålder så söker man sig per automatik till förebilder och facit. Om jag har den här skadan – hur bra kan jag bli?

Men oavsett ålder så är förebilder viktigt – både i vad som är möjligt i vardagen och i idrottshallen.

– Förebildstänket är viktigare än någonsin när det kommer till våra led. Det är även viktigt att barn ser vuxna som har en funktionsnedsättning och att även föräldrarna får ett facit på hur duktig man kan bli. Att man kan ta sig in i arbetslivet, bilda familj och ha allt det där ”normala”, säger Thomas Jönsson.