Oväntade beskedet: ”Har hjälpt till att lyfta tennisen”

Svensk tennis är het igen. Och då handlar det inte bara om spelare som är med och nosar på världstoppen. Det visar SportExpressens granskning av fem av landets större klubbar.

Johan Porsborn är klubbchef i Salk från Bromma i västra Stockholm.

Salk, som tagit fram stjärnor som Björn Borg och Nicklas Kulti, har fått ett stort uppsving för tennisen under de senaste åren.

– Intresset är rekordstort, beläggningen i Salkhallen har aldrig varit högre. Det är långa köer till alla våra verksamheter, säger Porsborn.

Har padelsporten gjort att tennisen fått ett uppsving?

– Det är svårt att säga exakt, men en teori är att många tyckte att det var en bra sport att utöva i början av pandemin med tanke på de stora ytorna i tennishallarna. Många har sedan blivit fångade av sporten och fortsatt att spela.

Salk har långa köer bland barn, ungdomar som vuxna.

– Tennisen är mer populär än tidigare, framför allt på motionsnivå, säger Johan Porsborn. Antalet spelare har ökat och nu kan vi inte ens ta emot alla som vill spela. Vi skulle behöva en ny stor hall i vårt närområde.

GLTK fyller 122 år under 2022

Ulf Börjesson är klubbdirektör i GLTK från Göteborg som är en av landets äldsta tennisklubbar. Nästa år fyller klubben 122 år.

Han berättar att GLTK sett en stigande trend för padel och tennis under de tre senaste åren.

– Men allt började accelerera under pandemin, berättar Ulf Börjesson. Tennisen har fortsatt att vara stark under hela det här året, men padeln har haft en nedåtgående trend under hösten när nya banor har blivit klara.

Tror du att padelsporten inneburit ett lyft för tennisen?

– Ja, det tror jag. Tennisen är mer utmanande och krävande och ett mer naturligt steg för variation och utmaning, säger Ulf Börjesson.

Hur ser det ut på ungdomssidan i GLTK?

– Vi har haft ett uppsving, men här finns det ytterligare potential. Seniorer och motionärer är våra stora grupper. Min förhoppning är att svenska folket ska fortsätta och spela mer.

”Padeln har lyft tennisen i Malmö”

I Malmö fyller Fair Play Tennisklubb, som har 3 091 medlemmar, 50 år under 2022.

Klubbchefen Janne Immonen har märkt att racketsporten har ökat med padelns intåg.

– Det gynnar förstås oss som förening, säger Janne Immonen. Antalet spelare ökar hela tiden. Det gäller allt från barn och ungdomar till seniorer.

– Vi upplever här i Malmö att padelsporten gjort att tennisen har fått ett ännu mer uppsving. Det är kul, säger Immonen.

Mats Låftman, generalsekreterare KLTK i Stockholm, berättar att väntelistan för att få bli medlem i klubben har ökat på slutet.

För fem år sedan tog det mellan två och tre år att bli medlem och få spelrätt.

– Är du medlem hos oss så får du boka en bana oavsett klockslag och dag. När du spelet en timme kan du boka ny tid direkt. I dag har vi en väntetid för medlemsskap på fem år, säger Mats Låftman.

Under 2020 spelade den flitigaste medlemmen i klubben 300 timmar. KLTK har tidigare haft världsstjärnor som Thomas Johansson, Robin Söderling och Thomas Enqvist i laget.

– Vi tar årligen hand om 600 barn och ungdomar i olika åldrar med olika ambitioner. De allra yngsta är inte medlemmar utan deltar i det vi kallar ”boll och rörelseskola”, säger Mats Låftman.

KLTK:s syfte är att introducera barnen för tennissporten och att de sedan vid sju, åtta år väljer ett medlemsskap i en klubb eller sin skola.

Antal medlemmar bara ökar

– När barnen är fyra, fem år kan en målsman följa med till träningen, men när barnen blir äldre tycker vi det är viktigast att spelaren kan ta sig själv till träningen. De behöver nödvändigtvis inte bli medlemmar i vår klubb. Det viktigaste är att de fortsätter spela tennis.

Tror du att den växande padelsporten även hjälpt till att lyfta tennisen?

– Det har vi svårt att bedöma. Vi har sett en ökad efterfrågan för att bli medlem sedan år 2000. Ökningstakten har varit relativt jämn, säger Mats Låftman.

”Racketspelare föder racketspelare”

I småländska Växjö TS har det vimlat av stjärnor genom åren. Här har Mats Wilander, Magnus Larsson, Jonas Björkman och Janne Gunnarsson spelat

– Vår verksamhet har ökat drastiskt senaste åren. På tre år har vi gått från 320 till närmare 570 kursdeltagare. Jag tror inte att den största anledningen heter padel, men det har nog helt klart hjälpt till. Vi har byggt fyra padelbanor utomhus och vi får hit många föräldrar som vill börja i vår verksamhet, säger Emil Holmgren, klubbchefen i Växjö TS.

Växjö TS är numera toppen på bredden.

– Vi har egentligen ökat bland ungdomar, seniorer och motionärer. Även spelet på dagtid har ökat, det är självklart en effekt av att fler har jobbat hemifrån under pandemin, säger Emil Holmgren.

Vad tror du padeln haft för betydelse för tennisen?

– Racketspelare föder racketspelare. Ibland är diskussionen tyvärr att man nästan måste välja ”sida” mellan tennis och padel. Fler padelspelare innebär att man även testa på tennis, och vice versa. Padelsporten är bra på marknadsföring och att skapa ett drag kring tävlingar och evenemang. Där har nog tennisen en hel del att lära av tror jag.

Fem klubbar där tennisen är het just nu Klubb: Salk, Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb Grundad: 1913. Antal medlemmar: 3040. Antal aktiva: 792 barn, 318 ungdomar och 1930 seniorer. Antal banor: 14 inomhus och 5 utomhus

Klubb: GLTK Grundad: 1900 Antal medlemmar: 2300. Antal aktiva: i träning cirka 600 ungdomar i tennis och 100 ungdomar i padel, organiserad vuxenträning i olika former, cirka 500. Antal banor: Tennis 14 inne och 6 ute, 4 padel inomhus och padelbanor utomhus.

Klubb: Fair Play Tennisklubb Grundad: 1972. Antal medlemmar: 3091. Antal aktiva: 1700 barn och ungdomar tränar i grupper varje vecka, cirka 800 vuxna tränar och spelar i hallen varje vecka. Antal banor: 9 tennisbanor inomhus, 7 tennisbanor utomhus, 4 padelbanor. inomhus, 1 multisportbana inomhus.

Klubb: KLTK Grundad: 1896 Antal medlemmar: 2017 Antal aktiva: 1350 seniorer varav 100 har tävlingslicens. Drygt 400 barn. 350 utan spelrätt (gravida, skadade, boende utomlands eller medlemmar som på grund av ålder slutat spela men som ändå vill behålla en relation med KLTK). Antal banor: 15 inomhus, 7 utomhus.

Klubb: Växjö Tennissällskap Grundad: 1974. Antal medlemmar: 824. Antal aktiva: 400 barn och ungdomar i kurser och 170 i vuxenkurs. Antal banor: 6 inomhus, 5 utomhus. Visa mer

