Operationen gick fel – blev sjuk i nio månader

Det är mitt i den svenska sommaren.

I morgon ska Anders Parmström spela golf.

18 hål.

– Jag drar vagnen, sedan får vi se hur det går, säger han.

AIK-polarna Mats Thelin och Mats Ulander som han hängt ihop med i så länge han minns hänger med på turen.

– Jag är väl sämst av oss tre, men det är väl egentligen inte slagen som räknas och är det viktigaste numera, säger Anders Parmström.

Det är lätt att glömma bort hur fint och vackert livet kan vara om du är frisk.

Anders Parmström, som mest kallas för ”Ankan”, fick lära sig att gå igen i november 2019.

En rutinoperation i Västerås höll på att kosta honom livet.

Hockeylegendaren skulle operera ett bråck på stora kroppspulsådern i buken.

– Under operationen gick det hål på en större ven, berättar Anders Parmström.

Hans förlorade flera liter blod.

”Det var riktigt illa”

– Jag låg på operationsbordet i många timmar, sedan hamnade jag på intensiven. Det var riktigt illa.

– Jag minns inget mer än det som min fru och mina barn har berättat. Jag fick en dagbok med bilder som sjukhuspersonalen dokumenterat. Det var fint gjort.

Han fick även komplikationer med blodcirkulationen i ett ben – ett tag funderade läkarna på att amputera.

– Det var jobbigt, riktigt hemskt. Jag blev kvar på sjukhuset i sju veckor, säger Anders Parmström.

Det tog nästan nio månader innan han blev friskförklarad.

– När jag kom hem fick jag lära mig att gå igen. Mina muskler försvann när jag låg i sängen så länge, även balanssinnet fick stryk, säger Anders Parmström.

Hur mår du nu?

– Bra, jag blev friskförklarad i augusti 2020. Det kändes skönt, men det har varit en lång väg tillbaka.

I dag kan han spela en 18-hålsrunda i golf och gå ut med sin hund.

– Han heter Linus, han är 13 år och är en Westy terrier. Vi är ute tre gånger om dagen. Jag kan inte säga att vi rör oss i ett högt tempo, men vi är ute i alla fall.

Anders Parmström i båset under en landskamp mot Finland. Anders Parmström ledde Tre Kronor under Canada Cup 1981.

Ett rasande tempo

Det fanns en tid när Anders ”Ankan” Parmströms liv gick i ett rasande tempo.

Det var allt från ishockey och finansbolag till tv-jobb.

Nu är hans liv lugnare även om det inte på något sätt går på tomgång.

– Coronapandemin har gjort sitt till. Världen har förändrats, säger ”Ankan”.

Har du klarat dig från att bli sjuk?

– Ja, jag har varit extremt försiktig. Jag har handlat på udda tider, hållit avstånd till människor och varit hemma mycket. Det är ju fördelen att vara pensionär. Jag har inte åkt tunnelbana på över två år.

Han fick sin andra vaccinationsspruta i början av maj.

– Jag är störd över att Folkhälsomyndigheten gjorde så tvärsäkra uttalanden i början av pandemin, att den inte skulle drabba oss i Sverige. Det har varit alldeles för många dödsfall i Sverige, nästan 15 000.

Har du några vänner som gått bort i covid-19?

– Min kompis Göran klarade sig inte. Han

dog i januari. Han skulle göra samma operation som jag gjorde men tvingades vänta på grund av pandemin.

– Göran ringde mig och vi pratade länge när jag kom hem från sjukhuset. Han stod i kö, men pandemin gjorde så att han inte hann operera sig. Så tragiskt.

Nu när ”Ankan” vaccinerat sig kan han träffa sina barn och barnbarn lite oftare.

– Det är inte många gånger vi har kunnat ses under pandemin. Det har varit ett tråkigt och jobbigt år, men nu ser vi väl ändå en liten ljusning. Det känns så skönt.

Träffade Eva 1986

”Ankan” Parmström har barnen Anna och Sofia från ett tidigare äktenskap.

Sin nuvarande fru Eva träffade han 1986.

”Ankan” Parmström var en av cheferna på ett finansbolag som arbetade nära Götabanken där Eva jobbade.

– Eva betyder allt för mig. Hon är min livskamrat, säger ”Ankan”.

I dag bor paret i en lägenhet i Danderyd strax norr om Stockholm.

– Vi flyttade hit i fjol. Vi bodde i Kvicksund i 25 år och hann med en sväng till Upplands Väsby också. Nu känns det bra. Vi trivs bra i lägenheten.

Gillar Eva ishockey?

– Nej, det kan jag inte påstå, men hon hade bra koll när jag jobbade som expert i tv. Då fick hon lära sig vad arenorna hette i Karlstad och Göteborg.

Anders ”Ankan” Parmström arbetade som expertkommentator i tv under 30 år.

Först i SVT, sedan i Canal Plus (nuvarande C More).

– 1984 gick jag direkt från att vara förbundskapten för Tre Kronor i OS i Sarajevo till SVT.

Han bytte överledaren Bosse Tovland och stjärnorna Per-Erik Eklund, Tomas Sandström och Thomas Rundqvist mot den hyllade kommentatorn Arne Hegerfors.

– Arne är en av mina bästa kompisar. Vi har hängt ihop nu i snart 40 år, säger ”Ankan” Parmström.

Arne och ”Ankan” är ett begrepp i svensk hockey.

Ett radarpar som lotsade oss tv-tittare genom dramatik glädje och tårar.

– Arne är den bäste två-kommentator vi haft i Sverige. Han hade allt. Arne läste spelet så bra att det alltid kändes så naturligt när han pratade.

Arne Hegerfors sviktande hälsa tvingade honom att lämna tv-jobbet 2013. ”Ankan” slutade tre år senare.

"Ankan" tillsammans med parhästen Arne Hegerfors. Parmström och Arne Hegerfors. Parmström med Curre Lundmark 2008. Anders och Eva Parmström på Idrottsgalan 2020.

Vän med Arne Hegerfors

De gjorde hundratals matcher tillsammans, hockey-VM, Canada Cup och OS.

Hur ofta träffas ni i dag?

– Under coronapandemin har det inte blivit lika ofta som tidigare, men nu kan vi börja ses igen. Vi hörs varannan vecka i telefon.

Anders ”Ankan” Parmström är gudfar åt Arne Hegerfors son Björn.

– Våra familjer har umgåtts flitigt under alla år. Ett tag jobbade även Arnes fru Kerstin hos mig, säger ”Ankan”

Hur ser du på dagens kommentatorer och experter?

– Jag gillar Lasse Granqvist, han har ett fint språk, precis som Arne Hegerfors. Jag tycker även om experterna Mikael Renberg och Kim Källström. Men det lite för många som ska sitta och tycka samtidigt i studion.

– Det kan bli nån expert för mycket, jag vill ha spelanalyser när det gäller ishockey och fotboll. Jag tycker det är för lite sånt i dag.

Saknar du tv-jobbet?

– Ja, det var en rolig tid. Det händer rätt ofta att det ringer folk eller att nån kommer fram på gatan och säger att det var bättre förr, med mig och Arne. Då blir jag glad.

Anders ”Ankan” Parmström växte upp i Filmstaden i Solna.

Han föddes som AIK-are.

– Jag lirade Näckrospojkarna, men sedan blev det AIK. Även i fotboll.

Han slutade med fotbollen som 16-åring för att satsa allt på hockeyn.

– Jag debuterade i A-laget när jag var 17, säger ”Ankan”.

Efter säsongen 1969/70 var karriären över.

– Jag var 28 år och inte lika motiverad länge. Jag hade ett bra jobb civilt och så väntade vi vårt andra barn.

”Ankan” tog över efter ”Fisken”

Han fick frågan om att bli tränare.

Men valet var inte självklart.

Anders ”Ankan” Parmström bestämde sig för att tacka ja efter ett samtal med Eje Lindström i Timrå.

”Ankan” tränade AIK under åtta säsonger.

– Vi var i final 1978 mot Skellefteå, vi vann aldrig något guld under min tid men jag är stolt över det jag var med och byggde upp och som slutade med att AIK vann guld i början av 1980-talet.

Framgångarna i AIK gjorde att den unge och begåvade tränaren fick frågan om att bli förbundskapten för Tre Kronor.

– Det var 1978 efter finalserien mot Skellefteå. Jag skulle ta över efter Hans ”Virus” Lindberg, men valde att stanna kvar i AIK.

1981 efter VM-silvret i Göteborg blev Parmström förbundskapten för Tre Kronor.

Han tog över efter Bengt ”Fisken” Ohlson.

En vecka senare blev den nya förbundskaptenen mordhotad.

– Jag tvingades åka polisbil till och från min bostad Sollentuna. Det var riktigt otäckt.

Du hade inga tankar på att sluta?

– Nej, det fanns inte, hotbilden försvann också efter ett tag.

Har du blivit hotat till livet flera gånger?

– Nej, det här var tack och lov den enda gången. Visst har jag fått höra en del skit, men aldrig att det gått så långt som det gjorde 1981.

Anders ”Ankan” Parmström tycker att Tre Kronors lag i Canada Cup 1981 är ett av de bästa svenska landslag vi haft. Där fanns målvakten Pelle Lindbergh, backarna som Tomas Jonsson, Stefan Persson, Börje Salming och forwards som Anders Hedberg, Thomas Steen, Kent Nilsson och Ulf Nilsson.

Men den svenska stjärnglansen räckte inte.

Tre Kronor öppnade turneringen med 1–3 mot USA och 3–6 mot Sovjet.

Anders Parmström valde under turneringen att bänka storstjärnan Ulf ”Lill-Pröjsan” Nilsson från New York Rangers. Ett kontroversiellt beslut.

– ”Lill-Pröjsan” blev inte glad och pratade i medierna om att jag var feg. Jag tyckte det var tvärtom. Jag tycker fortfarande att jag gjorde rätt eftersom jag var tvungen att göra något.

Tre Kronor missade slutspelet och blev femma.

Tog OS-brons 1984

– Det är min största motgång inom hockeyn, säger Anders Parmström.

Tre Kronor missade även under ”Ankans” ledning att ta medalj i VM 1982 och 1983.

Revanschen kom i OS 1984 i Sarajevo i hans sista turnering.

Tre Kronor tog brons.

– Sovjet var det inte mycket att göra åt. De förlorade väl inte en match på tre år. Ryssarnas coach Viktor Tichonov tittade ofta på mig under matcherna vi möttes. Han undrade vad jag höll på med. Jag hann med att byta femma tre gånger när han spelade med samma gubbar.

”Ankan” berättar om en historia från just OS 1984 när Sovjet körde över Tre Kronor.

– Det stod 10-0 efter två perioder. Inte för tredje perioden tittade Tichonov på mig och viftade med sina händer ner mot isen. Det var ett tecken att de skulle ta det lite lugnare. Vi lyckades vinna sista perioden med 1–0.

Efter tiden som förbundskapten satt Anders ”Ankan” Parmström i AIK:s styrelse eller sportgrupp i flera omgångar. Det blev 21 år totalt.

I dag är AIK inte längre ett SHL-lag.

– Det är ju bara pengar som styr numera. Jag tycker att vi borde vara i SHL, men jag vill inte lägga mig i hur andra ska sköta sitt jobb.

Hur mår du när AIK förlorar?

– Dåligt, jag blir väldigt ledsen. Jag hoppas att vi kommer tillbaka snart. AIK behövs i SHL.