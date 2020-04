Nya vändningen från Stockholms förbund

Det har varit många vändor för Stockholms fotbollförbund Stff i frågan om seriestart. Enligt beskedet 8 april skulle seriestarten för seniorer skett nu på fredag.

Men efter att statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagen sagt att träning är okej: ”Men inte matcher”, så tänker de om på nytt.

På sin hemsida meddelar Stff att Damer division 3-5, Herrar division 4-7, Veteranserier, JDM, Victoria Cup, Stockholm Cup, Stockholmsserien, Damreserver alla skjuts upp till den 6 maj.

”Nytt beslut tas måndagen den 27 april om huruvida serierna startar då eller ej”, skriver Stff.

Barn- och ungdomsserierna startar som planerat

Däremot så kommer förbundets barn- och ungdomsserier starta som planerat. De serier/cuper som omfattas är S:t Eriks-Cupen, Kvalserier P15, P16 och P18, J19 Flickor, JDM.

Stff uppmanar dock alla lag att ha respekt för de lag som inte kommer vilja spela matcher på grund av rådande läge.

”Stockholms Fotbollförbund har under hela pandemin följt de rekommendationer vi har tagit del av och även kommunicerat att beslut kan komma att ändras. Vi har haft direktkontakt med experter, allt för att skapa oss den bästa möjliga bilden av i vilken omfattning vår verksamhet, både träning och match, påverkar smittspridningen. Då Folkhälsomyndigheten under dagens presskonferens tydliggjorde att matcher inom barn- och ungdomsfotboll bör spelas, står StFF:s beslut fast om att inleda spel i våra barn- och ungdomsserier. Däremot ställer vi med omedelbar verkan in tävlingsmatcher för seniorer enligt dagens förtydligande rekommendation från Folkhälsomyndigheten”, skriver de på sin hemsida.