Nio år långa drömmen om Gothia sprack: ”Sparat i år”

Gothia cup, med över 35 000 spelare från 80 länder, skulle ha avgjorts i Göteborg mellan den 18 och 24 juli.

Men coronapandemin gör att cupen nu ställs in för första gången sedan premiäråret 1975.

IFK Luleå pojkar födda 2005 har haft Gothia som mål under flera år.

31 spelare och sex ledare hade planerat att åka och vara med i världens största ungdomscup i fotboll.

– Laget bildades när killarna var i sexårsåldern och de allra flesta har spelat fotboll sen dess. Det är klart att det är en dröm för grabbarna att få åka till Göteborg, säger Monika Visser, lagledaren.

IFK Luleå tränade under tisdagskvällen i Arcushallen.

– Vi informerade spelarna på träningen och självklart blev alla jättebesvikna, säger Monika Visser.

Vad sa spelarna?

– Killarna hade sett fram mot att åka och var besvikna. De första många sa var att ”vi åker väl nästa år i stället?”. Men beslutet om att cupen skulle ställas in kom inte som någon överraskning när så många andra mästerskap och aktiviteter ställs in eller skjutits upp.

Har sparat till Gothia i fllera år

Luleålaget hade sparat pengar i flera år för att kunna göra sin drömresa.

– Vi var i Spanien 2017 på ett träningsläger. När vi kom hem började vi att spara pengar med Gothia som mål. Vi har sålt toapapper, bemannat ett kafé och sålt hamburgare på olika sportarrangemang, säger Monika Visser.

Laget hade budgeterat med drygt 8 000 kronor per spelare.

– Vi har betalat handpenning för hotellet och flygbiljetter så nu återstår att se om vi får tillbaka allt. Anmälningsavgiften har vi fått besked om att vi får vi tillbaka.

Nu när det inte blev Gothia i sommar – kan ni tänka er att åka nästa år?

– Vi har inte hunnit prata ihop oss inom laget, men det lutar nog åt att vi åker nästa sommar i stället.

Hur ser er säsong ut nu?

– Vi hade planerat för spel i Gothia och Piteå Summer games som nu ställts in. Vi har även anmält oss till Gammelstads IF Cup och NET i Skellefteå som avgörs i september. Vi hoppas att dessa cuper kommer att kunna spelas men det är ju högst osäkert. Serien startar i början av maj.

Blir ett tufft år för klubben

Hur ofta tränar laget?

– Förutsättningarna för fotboll i Norrbotten ser lite annorlunda ut jämfört med södra Sverige. Vi tränar året runt, men under vintern är det svårt att få tider då all fotbollsträning sker i kommunens enda inomhushall. Men så fort vi har möjlighet att flytta utomhus så kör vi fyra pass per vecka.

Hur har coronapandemin påverkat er verksamhet?

– För oss är det svårt att planera verksamheten då vi från dag till dag inte vet om vi får träna, spela match eller vilka cuper som blir av. Det är som det är och vi försöker göra det bästa av situationen. Vi är oerhört glada för att vi fått bedriva träning hela tiden som pandemin pågått.

Hur har föreningen IFK Luleå klarat sig under den rådande pandemin?

– Den har påverkat klubben oerhört mycket. Vi står inför ett tufft läge rent ekonomiskt. Våra samarbetspartners har hamnat i en enormt svår ekonomisk situation. Det kommer att påverka föreningens verksamhet. Vi vet inte exakt hur det kommer att landa för oss, men vi kan konstatera att 2020 och även nästa år blir tuffa.

Men ni ger inte upp?

– Nej, vi är beredda att kämpa. Föreningen arbetar stenhårt på olika för att hitta möjliga besparingar och alternativa inkomstkällor.

