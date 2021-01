Nathalie, 28, ska debutera i världens snabbaste bilsport

Nathalie Edlund är uppväxt i en familj som brinner för dragracing, en sport där bilarna komma upp i en hastighet av 300 kilometer i timmen.

Men det tog några år innan hon startade sin egen dragracingkarriär. Det var av slumpen som hon, under tiden hon satt fast i en bilkö, hittade en annons på en dragster (specialbyggd bil) som var till salu. Hon vann budet på bilen och har sedan dess pendlat mellan sitt hem i Halmstad till familjen i Blekinge där bilen står.

Och snart blir hon inte längre bara åskådare utan förare. En resa som hon delar sin lillebror Alexander, som hon även ska tävla mot.

– Jag har varit väldigt fascinerad av den här sporten hela mitt liv. Adrenalinet, kicken, det är bara speciellt att stå vid startlinjen.

– Vi har pratat sedan två år tillbaka att utveckla teamet, för jag har tjatat om att jag verkligen vill börja köra. Så att jag ska få tävla ihop med min bror känns jätteroligt.

Bilen, som kostar runt 150 000 kronor, har hon köpt helt själv. Men meckandet gör hon hemma hos familjen tillsammans med sin bror och pappa. Därför kommer det kännas extra speciellt när hon väl startar motorn på bilen.

– Första gången kommer jag nog bli chockad, antagligen skiträdd. Min lillebror har själv förklarat att varje gång han startar i gång sin bil för säsongen så blir han rädd. Det är en skräckblandad förtjusning.

”Hoppas att jag blir en joker”

I dragracing ska du ha bra reaktion för att gasa i väg så snabbt som möjligt. På den raka sträckan som är drygt 400 m ska fordonen accelerera snabbt för att komma upp i en hastighet på ca 300 km/h.

Men farten är inget som skrämmer henne. Tvärtom så är just adrenalinet något som lockar Nathalie Edlund till sporten. Hon har tidigare spelat fotboll, kört downhill cykling och tävlat i bikini fitness. Men hon har under flera år velat börja med dragracing just för att det är en sport som inte är den andra lik.

– Jag har alltid varit förtjust i saker som är lite på gränsen. Jag säger som Pippi ”Det har jag aldrig provat så jag klarar det säkert”.

Medan vännerna skaffar familj, skaffar hon sig en bil för att kunna uppfylla flickdrömmen.

– Om jag hade varit kille så hade nog ingen höjt på ögonbrynen, men nu är jag 28 år och tjej vilket nog är mer normbrytande. Jag hoppas att jag blir en joker på det sättet. När många ser en så tror de inte att man är en motorintresserad tjej.

På vilket sätt tror du att de inte uppfattar dig som en motortjej?

– Jag vet inte, jag tror många tänker att man bryr sig mer om sitt utseende än att bli skitig under naglarna. Men jag ser det som en fördel!

