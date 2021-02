Företaget Trade in Sports grundades 2012 och har enligt sin hemsida syftet att utveckla en helt ny investeringstjänst inom sportindustrin. På deras portal går det att finna en lista på flera idrottare vars satsningar man kan köpa andelar i under en viss tidsperiod. Går det bra för atleten man satsat på har man chans att få tillbaka en slant.

”Plattformen möjliggör för allmänheten att investera i idrottare och idrottsklubbar genom köp av andelar. Som andelsägare stödjer man dels idrotten men har även möjlighet att tjäna pengar om satsningen lyckas”, skriver de på sin hemsida.

SportExpressen Föreningsliv har pratat med två atleter som testat på konceptet och de båda menar att det varit en viktig del av deras respektive satsningar, särskilt när man är tidigt i karriären.

Erika Lindgren, 20, satsar på att ta mästerskapsmedaljer inom speedskating. Just nu läser hon ikapp gymnasiet och resterande tid lägger hon på att bli bäst inom sin sport. Hon tränar två ispass per dag och ett cykelpass i veckan, och landar veckovis på minst tio pass.

Det var hennes mamma och pappa var de som fann andelsföretaget.

Hur känns det att någon köper en andel i ens satsning?

– Jag tycker att det är lite coolt. Det kan vara lite motiverande när man ibland inte tror på sig själv och bara ser alla dåliga saker. Då tänker man på de här som ser de bra sakerna och verkligen tror på en, det kan vara en liten boost. Det är häftigt att en satsning ändå är behjälpt av folk som man både känner och inte känner. Det är fint tycker jag.

Går att köpa andel i motorstjärnan

Erika Lindgren var 16 år när hon gick med i Trade in Sports och pengarna hon fått in via andelsköp har gått till en hel del utrustning som är väsentlig i hennes satsning.

– Det är inte jättelätt att vara skridskoåkare i ett litet land, jag är ju bra, men hade jag varit i ett annat land som Holland så hade jag kommit med i landslaget och fått finansiell hjälp den vägen. Vi har ett landslag i Sverige men det är inte så att man får betalt där, då måste man in i Topp och Talang och det är svårt när man är 16 år, säger Erika Lindgren.

Erika Lindgren under ett läger inför OS i Pyeongchang. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT NYHETSBYRÅN

Flera idrottare som går att köpa andelar i är bland annat IndyCar-föraren Felix Rosenqvist och tennisspelaren Kajsa Rinaldo Persson, enligt företagets hemsida.

En annan atlet som testat på konceptet är Moa Molander Kristiansen, 25, som är längdskidåkare. För cirka två år sedan slog hon igenom och slutade på 15:e plats i totalställningen i Tour de Ski.

Hon gick med i Trade in Sports runt 2016/2017 och har haft stor nytta av stödet. Just nu håller hon på att betala tillbaka till de som har satsat på henne vilket är en viss procent av det hon omsatt i sin firma varje år.

Särskilt bra i skiftet från junior till senior

– När jag kom med i Trade in Sports hade jag precis gått från junior till senior och den tiden i sig är väldigt tuff eftersom att konkurrensen blir hårdare. Det var ganska avgörande för mig för jag fick några år som jag kunde satsa fullt på skidåkningen. Det var jätteviktigt för mig. Sen tycker jag bara att det känns bra att ge tillbaka nu, det lilla jag kan, jag är jättenöjd med upplägget, säger Moa Molander Kristiansen.

Andelskonceptet gjorde att hon fick viktigt finansiellt stöd i början av sin karriär.

– Jag pluggade lite ekonomi då också men jag läste inte på 100 procent. Det gav mig verkligen andrum. Sen har man inte lön som en normal person har men man kan ändå ta ut pengar och åka på läger. Det är flera aspekter i att finansiera en satsning, det handlar inte bara om att ha en lön utan det handlar om att kunna betala utrustning och kunna åka i väg på läger. Är man inte med i ett landslag, som jag inte var då, så handlar det om att ta hjälp av fysioterapeuter och det kostar pengar.

”En jättekonstig känsla i början”

Vet du hur många som köpt andelar i dig?

– Jag fick in strax under 200 000 kronor men jag vet inte exakt hur många personer. Det känns som att det ändå var en del men jag vet inte hur många det var.

Det tog ett tag att vänja sig vid tanken att någon köpt en andel i ens satsning, menar Moa Molander Kristiansen.

– Det var en jättekonstig känsla i början. Jag kommer ihåg att jag åkte en tävling i Umeå. Det gick jättedåligt och så hörde jag att det var någon som skrek ”nu får du öka, jag har köpt en andel i dig!”, säger hon och skrattar.

Vad tror du om framtiden för det här upplägget?

– Det är lite svårt att säga, det är så många olika sporter som är med. Men jag tror absolut att det är en bra grej för framtiden. Det är hjälp man kan få när man kanske behöver den som mest. På det sättet är det superbra. Sen när man har nått toppen så kanske man inte har samma behov men då kan man i stället betala tillbaka till de som har hjälpt en dit.

SportExpressen har sökt Trade in Sports vd Claes Holmström.