Miljardärens satsning på svensk ridsport: ”Tacksam”

Affärskvinnan Antonia Ax:son Johnson brinner för familjeföretaget Lövsta Stuteri. Men förutom själva verksamheten som bedrivs på gården i Upplands Väsby så satsar även miljardären på återväxten inom ridsporten.

Genom satsningen Lövsta Future Challenge är syftet att hjälpa unga talanger, både två och fyrbenta, inom dressyr och hoppning att nå upp till internationell grand prix vilket är den högsta tävlingsklassen.

– Hade vi inte haft den här satsningen så hade det varit så mycket svårare att ta sig in. Nu har jag ett år kvar som U25-ryttare. Sen känner man sig nästan redo för att ta steget in i senior grand prix och utan Lövsta hade jag känt att då kanske man inte varit där, säger dressyrryttaren Isabella Tovek som under helgen vann en deltävling på Friends arena.

Vill hjälpa talanger till mästerskap

Konceptet Lövsta Future Challenge går ut på att erbjuda tävlingsmöjligheter för unga ryttare och hästar där de får chansen att rida på en hög nivå efter tiden som young rider. Målet är att både ryttare och hästar ska kunna ta sig till stora mästerskap i framtiden.

– Redan vid OS i Rio så red Mads Hendeliowitz och Emilie Nyreröd red i EM-laget. Vi har verkligen fått den utdelningen och det är jättefint. Det är ett tufft mål men det känns som att det kommer fram internationella talanger, säger Tinne Vilhelmson Silfvén, landslagsryttare men även stuterichef på Lövsta Stuteri.

Tinne Vilhelmson Silfvén berättar att de såg ett behov av en sådan här satsning då det som i många andra sporter är svårt att direkt som ung slå sig in i högsta eliten.

– Det är ett väldigt stort glapp där. Vi kände att det saknades det där sista steget, för både unga hästar och unga ryttare, att nå grand prix-nivå. Därför ville vi skapa en tävlingsform som skulle ge ryttare och hästar rätt förutsättningar att utvecklas mot internationell grand prix.

I en tidigare intervju med tidningen ATL har Antonia Ax:son Johnson berättat om Lövsta Stuteris satsning.

– Det är en investering i svensk ridsport. Det är en stor ideell verksamhet med målsättningen och visionen att förbättra svensk dressyr och hoppning, sa hon då.

Presskonferensen efter finalen av Lövsta Future Challenge Foto: Josefin Johansson

I helgen då Sweden International Horse Show arrangerades på Friends arena så hölls finalen för dressyrekipagen i Lövsta Future Challenge. Isabella Tovek vann klassen för unga ryttare och Johanna Due-Boje på hästen Mazy Klövenhöj tog hem segern för unga hästar.

– Jag är väldigt tacksam för Lövsta och alla fina tävlingar som jag fått rida. Jag red på Ullevi för två sedan till exempel, säger Tovek på presskonferensen efter segern.

”Verkligen otroligt generöst”

Johanna Due-Boje berättar att hon varit med i satsningen från början, först som U25-ryttare och numera i klassen för unga hästar. Och hon har sett utvecklingen i projektet över tid.

– När jag red första året för det sex-sju stycken som startade som U25-ryttare och nu är det fulla klasser och hur många som helst. Det har verkligen utvecklat och sporrat våra unga ryttare och oss äldre grand prix-ryttare att ta ut våra hästar i unghästklasserna.

Ida-Linn Lundholm blev tvåa i klassen för unga hästar på Friends arena tillsammans med hästen Empire och även hon utrycker sin tacksamhet.

– Det är verkligen otroligt generöst. De bjussar väldigt mycket och de som jobbar med det här är också otroligt enkla att få tag i om man undrar något. Det betyder jättemycket. Hela konceptet är otroligt bra.

