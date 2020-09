Ariana FC grundades sommaren 2015 av några ungdomar i Malmö. Klubben har klättrat som en raket i seriesystemet sedan starten.

Först seger i reservlagsserien, sedan avancemang från division 6 och division 5.

Efter sex omgångar i årets division 4 ligger Ariana nu tvåa.

Åkarps IF väntade i seriefinalen på Hyllie IP:s härligt gröna naturgäsmatta under söndagen.

– Vi ägde bollen mycket och kontrollerade matchen. Det var bara en tidsfråga innan vi skulle göra 1–0, säger Nesat Spahiu, lagets nye tränare som hämtats från division 2-laget Pressa Birlik.

Men bollen hade andra planer den här gången.

Det spelade ingen roll hur öppna chanser hemmalaget Ariana hade – för några mål blev det inte.

Peter Bauer i Åkarps mål spelade som en levande vägg och han hade även marginalerna med sig. Gästerna var tillbakapressade under långa perioder men kunde ändå åka hem med tre värdefulla poäng.

– Vi mötte ett bra lag och gjorde en mycket bra match. Vi hade minst fem helt öppna lägen att göra mål. Väldigt tråkigt att vi inte lyckades förvalta våra chanser, säger Nesat Spahiu.

Åkarps IF avgjorde toppmatchen under den sista kvarten.

0–1 efter ett långt inkast där Pontus Viklund var sist på bollen i minut 76. Sju minuter senare kontrade gästerna in 2–0 genom Emil Särlöv Cederwald.

– Vi flyttade upp och chansade och åkte på ytterligare ett mål bakom i slutet, säger Nesat Spahiu.

”Mycket missnöjd”

Fakta är att Ariana släppte in tre mål för första gången under säsongen och är nu tvåa i serien – tre poäng bakom just Åkarps IF.

– Jag hoppas att vi klarar att ta oss till kvalspel mot trean. Det blir tufft att vinna serien nu men vi har fortfarande chansen, säger Adi Hadžikadunić, 23, en av seriens bästa mittbackar.

Han är ny mittback i Ariana värvades till klubben efter fyra och ett halvt år med IFK Malmö i division 2.

– Jag trivs mycket bra här. Vi har en väldigt bra stämning i laget, vi har bra spelare, tränare och en ledning som tror stenhårt på oss. Framtiden ser ljus ut.

Hur bra är Ariana?

– I våra bästa stunder håller vi samma klass som många andra lag i division 2. Jag är mycket missnöjd med att vi inte lyckades vinna mot Åkarp. Jag tycker vi var värda segern.

Hur ser du på framtiden?

– Jag tror att Ariana kommer att spela betydligt högre upp i seriesystemet inom några år. Det vimlar av kompetenta spelare.

Ariana FC har många fans och följs på Facebook av närmare 10 000.

– Vi har allt från landslagsspelare från Afghanistan, unga hungriga killar och även rutinerade spelare som gör att mixen i laget är bra, säger Nesat Spahiu.

”Finns en stor framåtanda”

Han är stolt över sina spelare.

– Jag har förmånen att få träna ett lag där spelarna är lojala och hängivna. De vill bli bättre. Det finns en stor framåtanda i klubben. Vi har också en ung och dynamisk ledning som gör att allt känns så spännande, säger Nesat Spahiu.

Ariana FC har sedan starten varit involverat i flera stora projekt. Allt från att låta nyanlända spela fotboll till att hjälpa ungdomar att hålla sig borta från ett liv med droger och kriminalitet.

– Araina står för något mycket mer än bara det vi gör på planen. Jag är stolt över att vara tränare här, säger Nesat Spahiu.