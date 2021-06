”Körde på mig så att jag nästan flög in i muren”

Jessica Bäckman är uppväxt i Boden och föddes in i en motorsportintresserad familj. Hennes pappa hade varit bilmekaniker inom dragracing, men aldrig tävlat själv, det skulle i stället bli Jessica och hennes bror Andreas som slog in den dörren.

De båda syskonen har gått jämsides genom hela karriären och i år kör de båda bilsportserien WTCR, det är VM-serien för förare med bilmodellen TCR. Att delta är en milstolpe för syskonen och den 23-åriga föraren minns väl hur allt en gång började.

– Det var 2006 och jag var åtta år gammal när mamma såg en artikel i tidningen om att det fanns en gokartskola i Luleå. Jag bor i Boden så det var en slump att hon anmälde mig och min bror till det. Vi fick testat på det och blev fast direkt, säger Jessica Bäckman.

Följs åt med brorsan Andreas

Snabbt började de båda syskonen att tävla, först i hemtrakterna, sedan gav de sig ut i södra Sverige innan de till slut började konkurrera internationellt.

– När jag var 12 år började vi tävla internationellt. Då var jag egentligen ett år för ung men jag fick ändå dispens för att tävla. Vi tävlade internationellt några år och när vi kom tillbaka till var vi helt plötsligt bäst i Sverige. Vi utvecklades väldigt snabbt utomlands.

Jessica Bäckman har vunnit SM tre gånger i gokart innan hon 2017 började köra rallykross, just det var dock inte hennes grej. Och det passade inte heller hennes två år äldre bror Andreas. De båda började då med racing året därpå.

– Vi har följts åt sen vi var små. Vi började köra STCC 2018 samtidigt som vi kombinerade det med engelska TCR, TCR är själva bilmodellen vi kör. Sen 2019 tog vi steget upp och körde TCR Europe, och vi körde europaserien även förra året.

”Då for jag nästan i i muren”

Och i år kör de båda World Touring Car Cup (WTCR).

– Jag har alltid drömt om att komma hit, det har varit ett stort mål, men det är väldigt tufft att ta sig hit. Vintern var väldigt oklar, vi visste inte om vi skulle kunna få ihop det. När vi väl fick det bekräftat så kändes det ganska overkligt.

Jessica Bäckman berättar att det är en stor trygghet att dela det hela med sin bror. De hjälper och peppar varandra, och det kan vara bra när det är tufft på tävlingsbanan.

23-åringen är första kvinnan någonsin att köra VM-serien.

– Det är inte enkelt att vara kvinna i motorsporten, det är säkert en anledning till att det inte är så många som fortsätter högre upp, men det ska vi ändra på.

I tävlingsserien WTCR är det många rutinerade förare och Jessica Bäckman hoppas att det ska medföra att hennes konkurrenter uppför sig, så har fallet nämligen inte alltid varit.

– Vissa kör bara av mig. Förra året var det en spanjor som jag körde om på rakan och när jag kört om honom så körde han bara rakt in i sidan så att jag nästan for in i muren. Det har varit mycket sådana incidenter, men jag tror också att det beror på att det i vissa länder är andra kulturer. De tar kvinnor på ett annat sätt, så det beror också på vart det kommer ifrån.

Drömmer om pallen: ”Hade varit fränt”

Första etappen i WTCR-serien startade i tyska Nürburgring den tredje juni och sista etappen går på racerbanan Circuito da Guia i Macau i slutet av november. Tidigare toppförare som kört WTCR är bland annat Johan Kristoffersson och Thed Björk.

Banorna de ska köra är krävande men Jessica Bäckman är taggad inför tävlingsstarten.

Vad har du för mål framöver?

– Jag vet inte vart jag kommer att stå gentemot alla andra, det får jag se. Det finns många olika titlar i serien, en är juniortitel, det är de som är 24 år och yngre. Den tävlar jag om. Sen är det WTCR-trophy, det är sådana som tävlar utan support från fabrikanter. Vi har ingen support från fabrikanter i år så jag och Andreas tävlar om den titeln också.

– Mitt mål är att vara med i toppen bland de titlarna till att börja med, en dröm är att komma på pallen i en deltävling. Det hade varit fränt.