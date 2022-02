”Jag var lite skraj – tänk om jag väntar för länge?"

Det har gått knappt ett halvår sedan höjdhopparen Sofie Skoog gjorde sitt sista tävlingsframträdande. Karriären avslutades i samband med Finnkampen på Stockholms stadion och hon fick göra det tillsammans med träningskompisen Erika Kinsey.

Tårarna rullade nedför kinderna när avslutet var ett faktum. Anmärkningsvärt är dock att tävlingsbiten numera är det enda hon inte saknar. Däremot saknar hon träningen. Det har nämligen blivit mindre av det sedan hon fick reda på att hon väntar barn i början av juni. Något berättat om tidigare för Värmlands Folkblad.

Hur känns det att inte längre vara elitidrottare?

– Konstigt. Det är nog som när alla går igenom en stor förändring i livet. Det känns helt naturligt för att jag har vant mig vid tanken ganska länge. Man vet att det tar slut någon gång. Samtidigt när jag är mitt i vardagen och tänker på att jag inte har den där tävlingsmängden nu och inte ska ut i världen och hoppa höjd, då känns det jättekonstigt, säger hon och fortsätter att berätta om tillökningen som väntar:

– Jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket. Det gick väldigt fort för oss. Vissa har tur men det vet man aldrig. Det var skönt, det har varit ett stort mål i livet också.

”Känner sig lite egoistisk”

SportExpressen Föreningsliv har tidigare pratat med brottaren Sofia Mattsson och Martina Gramenius, flerfaldig VM och EM-medaljör i brasiliansk jujutsu, som båda uppmärksammat de problem som kan uppstå i samband med idrott och graviditet. De har uttryckt att de saknat kompetens och för några veckor sedan meddelade Riksidrottsförbundet att stödet till elitidrottare som vill bilda familj ska stärkas upp.

– Det är så svårt när man är tjej. Antingen får du ta ett ganska rejält break mitt i din karriär, det är lite äventyrligt, då kanske man missar sin peak. Eller så får man se till att bli klar med idrotten och hoppas att det går att bilda familj sen. Jag var lite skraj för det - ”tänk om jag väntar för länge”. Man känner sig lite egoistisk när man väljer den livsstilen. Det behöver inte killar tänka på, säger hon och skrattar.

Sofie Skoog har alltid vetat hur hon själv ville lägga upp det.

– Jag slog igenom så pass sent när jag var 25-26 år. Då kände jag att jag typ inte hade något annat val. Ville jag gå all in och satsa så tänkte jag att jag ger det tills jag är runt 30, sen får vi ta familjen då.

Kunskapsglappet: ”Finns absolut ingenting”

Oron har dock kommit och gått, att kroppen kan ta stryk av en elitidrottssatsning är något hon både sett och upplevt själv.

– Vi ligger ju på gränsen hela tiden, vissa idrotter mer än andra. Det är också viktigt vad man väger. Du får inte väga för mycket och i vissa grenar är det tvärtom att du kanske väger för mycket. Bägge de grejerna kan störa hormonbalansen. När man pushar sig så hårt kanske det inte är en miljö som det vill ta sig på? Det var jag skraj för, säger Sofie Skoog och fortsätter:

– Jag var skadad på slutet och då tänkte jag på om jag pushat kroppen för hårt. Det kanske kommer att ta ett år innan det är ”najs miljö” för att det ska komma till mig. Det tänkte jag jättemycket på och det har vi pratat om.

Hade du önskat att det fanns mer kunskap inom det här området?

– Mycket mer. Det enda jag har hört är att om man pushar sig för mycket kan man få oregelbunden mens och att man hoppar över vissa perioder. ”Kolla om du har regelbunden mens” är typ det jag har hört. Inget annat man skulle ha tänkt på. Jag har ingen kunskap alls faktiskt.

– Det är samma som hur man ska träna när man är gravid. Det finns absolut ingenting. Det saknar jag med många.

Drömmer om framtid som tränare

I början av graviditeten var det inte några större problem för Sofie Skoog att hålla i gång med träningen men sedan blev det desto svårare.

– Det händer grejer i kroppen. Även om jag drar ned på min träning så är det mer än vad mina gravida kompisar skulle träna. Jag vill inte riska någonting, även fast jag inte tycker att träningsmängden är så mycket, enligt mig. Jag tränade inte alls under en period. Det är inte heller bra. Det tyckte jag var jättesvårt, jag tror att många reagerar som mig och inte tränar alls. Det kan inte vara bra.

Sofie Skoog har knappt fyra månader kvar av sin graviditet men hon besöker fortfarande friidrottsarenan när hon kan. I helgen ställde hon exempelvis upp som funktionär.

– Det enda jag inte saknar är att tävla men jag saknar hela miljön, stämningen och människorna. Det får man även när man står bredvid. För mig har det varit najs.

Kan du tänka dig en tränarroll i framtiden?

– Jag skulle jättegärna vara det framöver. I den träningsgruppen jag har varit i så har vi så klart haft vår tränare med, men vi har också varit duktiga på att hjälpa varandra. Vi har övat på att vara lite medcoacher om man åkt själv någon gång. Jag tycker att det är väldigt kul. Jag tycker att människor är intressanta och friidrott är ju skitkul. Jag tänker att jag ska utbilda mig någon gång när det finns tid.