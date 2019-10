”Jag har inga medaljer kvar – gett bort några”

Namn: Tommy Söderström

Född: 17 juli 1969.

Bor: Stockholm.

Familj: Mamma Britt-Marie, pappa Claes-Göran. Storebror Mikael och hunden Bosse.

Idrott: Ishockey.

Moderklubb: Älta IF.

TV-pucken: Spelade för Stockholm 1984.

Seniorkarriär: 1988-1992: Djurgårdens IF. 1992-1994: Philadelphia Flyers, NHL. 1994-1997: New York Islanders, NHL, 1997-2000: Djurgårdens IF.

Främsta meriter: VM-guld 1991 och 1992. VM-silver 1993. SM-guld 1990, 1991 och 2000 (Djurgården).

Två guld Europacupen med Djurgården.

Guldhjälmen röstades fram av Elitseriens spelare säsongen 1997-1998.

65 landskamper för Tre Kronor.