Här är de 15 finalisterna – till Sveriges finaste IP

Sollentunavallen, Sollentuna

Sollentunavallen Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Titta vad fint Kajsa Bergqvists hemmaarena ligger där med utsikt över Edsvikens vatten.

Här kan man träna och tävla i friidrott inne som ute, träna och spela match i fotboll, träna och spela ishockeymatch, träna och tävla i bandy, träna och tävla i konståkning, åka skatebord.

En plats för alla åldrar och alla nivåer. <3”

– Katarina Sentell, Sollentuna

Gullmarsvallen, Lysekil

Gullmarsvallen Foto: GULLMARSCUPEN / GULLMARSCUPEN.SE

Nominering:

”Gullmarsvallen i Lysekil byggdes under den stora depressionen på 30-talet av arbetslösa. Den omslutes av västerhavet och har granitberget som läktare.

Per Gessle med flera älskar att uppträda här. Samma gäller LAIK!”

– Leif Ahlberg, Lysekil

Kapploppsheden, Ljusvattnet, Burträsk

Kapploppsheden Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Kapploppsheden Ljusvattnet Burträsk. Kanske en av Sveriges vackraste anläggning i skogsmiljö ligger i en dal mellan två berg.

Förutom fotbollsplan finns skidstuga, elljusspår, dansloge och badplats i konstgjord sjö. Planen fick gräs 60-70 talet och publik rekordet ligger strax under 1 000 personer.”

– Jimmy Andersson, Ljusvattnet, Burträsk

Stadsparksvallen, Jönköping

Stadsparksvallen Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Utan tvekan Sveriges vackraste arena. Här lirar J-södra och här har många fina lirare spelat. Arne Selmonson och Ivar Eidefjäll som båda blev proffs i Italien, samt många flera.”

– Robert Jonner, Jönköping

Getinghov, Järved

Getinghov Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Getinghov som är hemmaplan för Järveds IFs unga hockeykrigare, en av de få hockeyklubbar som har sin verksamhet på en utomhusrink.

En liten klubb från en liten förort till Örnsköldsvik som har fostrat många grymma hockeylirare: Hans Jonsson, Daniel och Henrik Sedin samt Marcus Näslund alla med meriter som talar för sig själva, alla har tagit sina första skridskoskär samt spelat sina ungdomsår på mytiska Getinghov. Magi är en hockeyträning på Getinghov när det är stjärnklart och minusgrader i luften.”

– Håkan Häggblad, Järved

Siljansvallens IP, Leksand

Siljansvallen Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Fotboll, friidrott, tennis, softboll, baseball, skateboard i LEIF-park m.m. Barn och ungdomar (och såklart även vuxna) i alla åldrar samsas med aktiviteter i denna multianläggning vackert belägen vid Siljans strand. Ett slagskott bort finns även inomhushallar för ytterligare idrotter som gymnastik, ishockey, curling, paddel, innebandy, simning m.m.

Magiska solnedgångar utlovas!”

– Per Persson, Leksand

Torpavallen, Hestra, Ydre

Torpavallen Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Ett stenkast från Hestrasjön, mellan åkrar och skog, ligger den lilla, men ack så vackra anläggningen Torpavallen där det allmänna idrottssällskapet Torpa AIS håller hus.

Det är på Torpavallen som du känner dofterna från det nyklippta gräset, linimentet, den ljumna kokkorven och den nygödslade åkern. Det är på Torpavallen som du ser den där otajamde glidtacklingen, kanonträffen rakt upp i krysset, inlägget uppe i björken, över 300 åskådare i ett division 6-derby, klackmålet, mittbacken som bryter matchen för att hämta rymmande kor, snubbelfinten, barn och ungdomar som sprudlar av glädje, stängsel för att mota vildsvinen, den där eldsjälen i kiosken, lyckan i ögonen hos matchens lirare när hon tar emot brödpåsen, farbrorn bredvid avbytarbåsen som ropar offside på allt och sist men inte minst; ljudet av pulserande hjärtan som brinner för sin förening.”

– Gabriel Johansson, Hestra, Ydre

Örebäcksvallen, Båstad

Örebäcksvallen Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Sedan början på 1950 talet har det sparkats boll på charmiga och legendariska Örebäcksvallen i Båstad.

Mitt i hjärtat i en av Sveriges attraktivaste turistorter så utgör Örebäcksvallen verkligen navet i den mytomspunna byn.

På en plats som får vilken bostadutvecklare som helst att slicka sig om munnen så har kommunen motstått frestelsen och låtit idrotten behålla en central plats i byn.

Det dova ljudet av en frispark eller det klingande ljudet av en stolpträff rullar upp i den grytlikande miljön och väcker uppmärksamhet för byns invånare som med enkelhet kan glimta gräsplanen från sina balkonger och fönster!”

– Anette Eriksson, Båstad

Hedevi IP, Ullared

Hedevi IP Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

” I utkanten av shoppingmeckat Ullared ligger fantastiska Hedevi IP. En lugn och trygg oas, omgiven av vacker grönska. En idrottsplats som både domare och motståndare hyllar dels för den härliga inramningen samt för den fantastiskt gräsplanen.”

– Ulrika Bengtson, Ullared

Lötvallen, Roslags-Kulla

LötvalleN, Roslags-Kulla Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”Lötvallen, hemmaplan för Roslags-Kulla IF. Sedan 30-talet har det spelats fotboll här och antalet ideella timmar som är nedlagda här går inte att räkna, det är kul när motståndarna tappar fokus när kryssnings- och Finlandsbåtarna passerar i Furusundsleden bakom södra målet. Lötvallen är extra fräsch nu med nybyggda och renoverade omklädningsrum och klubblokal. Välkomna!”

– Jonas Järnholm, Roslags-Kulla

Rossöns IP, Jämtland

Foto: Andreas Lundgren

Nominering:

”Klassiska Rossöns IP ligger vackert belägen i centrala Rossön alldeles bredvid Fjällsjöälvens skärgårdsliknande flöde. Här har bland annat Bernt Lif (skyttekung i Hammarby) startat sin fotbollskarriär. Ian Wright och Crystal Palace gästspelat på 80-talet samt massor av oförglömliga derbyn spelats mellan Rossöns IF och Junsele IF i Ångermanlands division 4 och 5 serier med 300-400 åskådare under 70-80 talet.

Inte illa med tanke på att byn då hade 600-700 invånare (i dag ca 350). Tyvärr spelas ingen fotboll i dag men däremot är Rossöns IP målgång för årliga löpartävlingen Bäverloppet med runt 300 deltagare i alla åldrar.”

– Erik Bryntesson, Rossön

Ornäs IP, Dalarna

Ornäs IP Foto: Henrik Hansson

Nominering:

”Jag vill nominera vår fantastiska Ornäs IP som ligger belägen vid Ösjön i Dalarna. Anläggningen är varm och välkomnande för både motståndare hemmaspelare, här möts man alltid av ett leende och eventuellt en kopp kaffe.

Här träffas tjejerna före matcher och träningar för att ladda upp och umgås i klubbhuset som dom varit med och målat och fixat själva.

Planen började byggas 1976 och Ornäs BK som är en tjej/damförening bildades 1982, damlaget spelade i allsvenskan 1999.

Stort hjärta och hårt arbete är spelare och ledarnas ledord och driv framåt men även Uffe och Laila som pysslar om planen drivs helt klart av detta.

Denna vy som möter åskådarna och spelare är slående!”

– Terese Österberg, Ornäs

Grännes IP, Gusum

Grännes IP Foto: Privat

Nominering:

”Nils Liedholms födelseort och hemmaplan, både legendarisk och klassisk idrottsplats som ligger otroligt fint!”

– Stefan Stiernenskiöld, Gusum

Söderåsens IP, Hede

Söderåsens IP Foto: Håkan Persson

Nominering:

”Jag brukar säga att löparbanor kring fotbollsplaner endast fungerar på två ställen. Olympiastadion i Rom är den ena, Söderåsens IP i Hede den andra där den fina planen ligger belägen med vackra Sonfjället som fond. I kulisserna kan man även se klubbens backhoppningsanläggning vilket gör vyerna svåra att slå en vacker sommarkväll. Kanske ändå häftigare och kontrastrikt när snön ligger på Sonfjället men gräset på Söderåsen är grönt.

Naturläktaren på ena långsidan ger åskådarna en perfekt vy och jag har svårt att komma på en bättre plats för att duka upp till picknick och njuta av byns division 5-lag i fotboll. ”

– Dexter Holm, Hede

Mariedals IP, Malmö

Mariedals IP Foto: PRIVAT/PRIVAT

Nominering:

”I centrala Malmö, tio minuters promenad från Gustav Adolfs torg, ligger Mariedals IP. En väldigt liten gräsplan som, likt många gräsplaner, blomstrade i juli och augusti och som annars oftast var riktigt dålig.

Av närbelägna Kronprinsen skapades nyckfulla vindar och hemmafördelen var stor. IF Allians, LM 74 och sedermera Lilla Torg FF drog stor fördel av att vara hemmalag. Bredvid planen stod träd och grenarna växte in på plan och stoppade ibland välriktade långbollar som slogs i korridoren längs med ena kanten. Den som kastade Rory Delap-inkast var en stor tillgång på denna lilla plan.

Mariedals IP var, tillsammans med Malmö stadion, där jag fick upp ögonen för fotboll; där kärleken till fotbollen växte sig stark. Det var min hemmaplan och kommer alltid att vara det.”

– Gustav Feldt, Malmö