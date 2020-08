I över 30 år drevs Springfield Farms i skånska Linderöd i familjen Zettermans regi.

Aisling som är född i Dublin flyttade till Sverige när hon träffat den svenska landslagsryttaren Royne Zetterman och de flyttade in på gården 1986. När paret mycket senasre skilde sig så fortsatte Aisling att driva verksamheten med hopphästar tillsammans med de då vuxna sönerna Daniel och Alexander.

De båda har alltid strävat efter att tävla på högsta internationella nivå och bor numera utomlands, livsverket på gården är sålt – och Aisling Zetterman, hon är kvar i Sverige.

– Jag visste inte om jag skulle flytta till Amerika, Spanien eller Irland. Jag lämnade det helt öppet. Nu har jag ett fint hus i Löberöd och det passar mig bra.

– Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag vill göra och nu har coronaviruset ändrat mycket, man kan inte bara flänga omkring som man gjorde innan. Men jag har fortfarande lite olika projekt som jag har i kikaren.

”Blev väldigt formad av det”

Aisling Zetterman berättar om uppväxten. Hon är född i Dublin och hästarna har alltid funnits nära till hands i familjen. Så småningom utbildade hon sig till ridlärare på Irland och jobbade därefter i hoppstall, tills hon träffade Royne och byggde upp verksamheten i Sverige.

Ett livsverk som hon menar banade väg för hur dagens professionella hästverksamheter bedrevs. Vid VM 2006 deltog hela tre hästar uppfödda på Springfield Farms.

– Det var inte så vanligt på den tiden. Folk hade bara lite hästar och så. När vi startade Springfield så var det lite hur stall bedrivs i dag, det var liksom en rörelse.

Och en av grundbultarna som hon fick med sig var disciplinen på Irland. Hon jobbade bland annat åt Mary McCann som då hade legendariska hopphästen Cruising.

– Hon var väldigt stor på den tiden. Det var då som det var väldigt stort att köpa irländska import, det var väldigt glamouröst. Jag jobbade med Mary där och jag tror att jag blev väldigt formad av det, hon jobbade väldigt professionellt. Det var ”my way or the highway”.

Bra förutsättningar kom inte gratis

Royne Zetterman red i landslaget och var med vid lag-silvret i VM 2002 i Jerez de la Frontera i Spanien. Parets två söner fick således uppleva hästhoppning på absolut högsta nivå. Och så småningom var det dags för dem själva att börja med ponnyer.

Aisling menar att de i början mest fick sitta på närmast oinridna shetlandsponnyer, mest för att det såg gulligt ut. Men tillslut köpte de hopponnyer – och där tänkte de precis likadant som med övriga verksamheten på gården. Samtidigt som det var viktigt att det skulle vara kul så var ponnyerna en investering. Något sönerna skulle lära sig att förvalta, för att sedan kunna avancera.

Vid den här punkten var familjens inställning att Daniel och Alexander skulle bli en del av den stora verksamheten. Därför såg deras satsning lite annorlunda ut jämfört med många av deras medtävlare, berättar Aisling.

– Med lite perspektiv så låg vi i en helt annan kategori på tävlingarna. Vi var med i ”gamet”. Pojkarna hade väldigt bra förutsättningar men det kom inte gratis. Det var inte det att vi ställde höga krav men de skulle vara verklighetsförankrade.

”Ganska hälsosam inställning”

Aisling Zetterman fortsätter:

– Om ponnyerna var inköpta av bolaget så skulle de säljas av bolaget sen. Det gällde att ta vara på möjligheten, ponnyn skulle inte vara i sämre skick än när man fick den. Jag tycker det är en ganska hälsosam inställning. Man ska vara rädd om resurserna och inte ta något för givet.

Alexander hoppade över gymnasiet och tävlade mycket utomlands redan som 15-åring. ”Alex” bor numera i Frankrike där han har nära till många internationella tävlingar, han strävar efter en landslagsplats, och tävlade på hemmaplan senast det var Sweden International Horse Show.

Daniel Zetterman har flyttat till Florida och slagit sig till ro med frun Alyssa. Där driver paret företag ihop där kärnverksamheten utgörs av att Daniel tränar, tävlar och även förmedlar hopphästar.

”Fortfarande lite främmande för mig”

Aisling är stolt över de båda.

– Det är inte alla som får den här ynnesten att jobba med sin passion. Älskar man det man gör så blir det en livsstil.

Springfield Farms såldes för att Aisling skulle kunna dra sig tillbaka och ha en tryggad pension. Miljongården var hon också ensam ägare till när den såldes.

I dag ska hon ta flyglektioner, hon medger att det är en annorlunda tillvaro, hon har ändå varit i gång för fullt i större delen av sitt liv:

– Det är både och. Det är klart att jag saknar delar av det, jag har alltid älskat att producera hästar, jag får en otrolig kick av det. Men det är också otroligt skönt att ha en frihet, man har inga måsten. Jag kan lägga upp dagarna som jag vill. Jag har levt och jobbat med stenhård disciplin i 35 år. Det är fortfarande lite främmande för mig men jag försöker lära mig.