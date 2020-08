Fotbollens besked – tillåter nu publik

Fotbollens start blev ordentligt framflyttad av coronapandemin. När den väl kom i gång gjorde den det utan publik på matcherna.

De tomma läktarna skadar klubbar på alla nivåer ekonomiskt och har frustrerat fotbollssverige.

Förra veckan skickade Svenska fotbollförbundet, Svensk elitfotboll och Svensk elitfotboll dam ett öppet brev till idrottsministern Amanda Lind. I brevet kritiserade man regeringen för bristen på dialog kring möjligheten att spela med publik.

Amanda Lind har efter det meddelat att regeringen kommer lämna besked till idrotten inom de närmaste veckorna.

Men redan nu kommer en förändring för breddfotbollen.

Släpper in max 50 personer

På måndagen uppdaterade fotbollförbundet sina riktlinjer för svensk fotboll under pandemin.

Nu kan föreningar, i vissa fall, släppa in publik. Förändringen riktar sig till främst bredd- och nivåerna under elitfotbollen och max 50 personer får släppas in.

”Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering”, skriver förbundet på sin hemsida.