”Förstod att det är det sämsta man kan göra”

Enligt Riksidrottsförbundet så har kampsportsföreningar drabbats särskilt hårt under coronapandemin vad gäller ekonomisk påverkan och medlemstapp.

Ricard Carneborn driver kampsportsklubben Nacka Dojo och de har gjort vad de kunnat för att överleva som förening. Men förlusten av medlemmar svider.

– Vi riskerar även att tappa de nyaste medlemmarna som kanske inte riktigt hade fastnat i vår verksamhet innan restriktionerna. Det gjorde att de inte kunde träna som de tänkt, nu hoppas vi att de kommer tillbaka men de riskerar vi så klart att tappa, säger sportchefen Ricard Carneborn.

”Vi förstod direkt...”

Under våren släckte Nacka Dojo ned sin verksamhet i sju veckor men började sedan successivt återuppta den i nya former i allt ifrån små gruppass till utomhusträning. Att hålla träningspass ute har visat sig vara mycket uppskattat av medlemmarna, menar Carneborn, men det är svårt att komma ifrån att många saknar den vanliga verksamheten.

– Alla vi som bedriver kampsportsklubbar förstod direkt att vi är det sämsta man kan hålla på med. Det är en annan sak om man håller på med något som man relativt lätt kan styra om och hålla på med utomhus. Man kan göra det ett tag, men någonstans är det inte det som våra medlemmar kommer hit för att göra.

Ricard Carneborn största oro är att föreningen ska tappa kontakten med barn och ungdomar som riskerar att tappa träningsmotivationen.

– De vuxna kan man mejla, ringa och prata med. Men det är lite svårare med ungdomar som det redan är mycket som rycker och sliter i på något vis. Nu har vi haft tur att vi kunnat fortsätta med ungdomsverksamheten på ett väldigt bra sätt. Men tävlingar har försvunnit och vi tävlar mycket i vår klubb och när man inte har något att träna mot och tävlingar ställs in så blir det lite av ett vakuum.

Verksamheten viktig för barn och unga

En stor del av kampsportskulturen innebär också att man umgås mycket, särskilt innan och efter träningspassen. När det uteblir så försvinner viktiga sociala kontaktytor.

– Det är många som tränat här väldigt länge som man tycker om och inte vill tappa. Det tycker jag är tråkigt. Jag hoppas att vi når en situation där man förstår att det är viktigt att barn och ungdomsträningen får fortsätta vara i gång. Många av dem går redan i skolan tillsammans eller umgås på fritiden.

Carneborn har haft möten löpande med styrelsen för att säkra hur man ska minska smittspridningen. Samtidigt är han orolig för vad utebliven träning för barn och ungdomar kan få för konsekvenser på lång sikt.

– Vår verksamhet fyller en viktig funktion i att ge barn och ungdomar ett sammanhang och vi bedriver en viktig verksamhet i att kanalisera deras känslor. Om träningen försvinner finns risken att de i sin frustration gör sämre val och hittar på bus om de inte har någonstans att ta vägen och ingen som ser dem på det sätt vi gör.

”Vi har tappat 50 procent”

I december kom skärpta restriktioner även för barn och ungdomsidrott, men det föll sig ganska naturligt för klubben som avslutade terminen för uppehåll över jul och nyår.

Däremot kvarstår den ekonomiska oron, de har tagit emot bidrag från Riksidrottsförbundet, men fortsätter att tappa de viktiga medlemsavgifterna.

– Vi har autogiron som vi lever på och vi har tappat 50 procent av den kostnad vi drar hela tiden. Drog vi in 200 000 kronor i januari så får vi in ungefär 100 000 nu. Vi blöder runt 100 000 kronor varje månad plus minskad försäljning när vi inte kan arrangera tävlingar som också är en stor intäktssida. Som tur var så hade vi en ”kriskassa” som vi byggt upp över tid men även den börjar påverkas.