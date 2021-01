Riktlinjerna och restriktionerna kring barn- och ungdomsidrotten har varit många och skiftat snabbt under coronapandemin, vilket inte varit ultimat för föreningarna runtom i Sverige. Någonting som även Niklas Bohman vittnar om.

– Det var jobbigast under våren när allt var nytt, då kom det nya direktiv varje vecka kändes det som. Då var det ganska stökigt och många sena styrelsemöte över zoom. Det var mycket arbete med att informera och se till att informationen kom ut till ledare och föräldrar, säger Niklas Bohman som samtidigt understryker att han förstår komplexiteten i regeringens och Folkhälsomyndighetens arbete.

Men trots allt har Habo IF varit en av de föreningarna som klarat sig väldigt bra under pandemin. I stället för att tappa så ökade man i antalet barn och aktiviteter under år 2020. Bland annat startade man upp bollek för femåringar. En del av anledningen ligger delvis några år bakåt i tiden.

– Vår förening ändrade strategi för två-tre år sedan. Vi ville följa med utvecklingen i samhället. Idrotten tappar barn allt tidigare och strukturen i idrotten är ganska trög och gammeldags. Vi ville bli mer moderna och snabbfotade och i och med det så var vi ganska rustade när corona kom, säger Niklas Bohman.

Varje år arrangerar föreningen en cup under sommaren. I år tvingades de att ställa in men ansökte om coronastöd vilket de fick. Foto: Mari Widetoft / Habo IF

Intresset är jättestort i Habo

Bland annat inrättade man Niklas tjänst ”verksamhetsledare” som gjort att styrelsens beslut snabbt kunnat verkställas. Man har till exempel enkelt kunnat anpassa barngrupperna och i och med föreningens stora antal ledare har alla fortfarande kunnat träna.

– Barn vill röra på sig och vi har väldigt mycket barn i Habo så intresset är jättestort. Till det har vi lyckats väl med ledarrekrytering, vi har engagerade och duktiga ledare som vill bedriva verksamhet även om de måsta anpassa sig. I våra yngsta grupper har det tidigare kunnat vara 70-80 barn på en träning men då har vi 20 ledare.

Habo IF har även goda förutsättningar när det kommer till anläggning. Vilket framför allt är ett större problem i storstäderna, en fråga som diskuterats flitigt de senaste åren.

– Vi har gott om planer så vi kan enkelt sprida ut barngrupperna. Vi har en kommun som vi har en väldigt god relation med och som vi har en tät dialog med om olika saker. Vi har båda samma ambitioner och det är att barnen ska kunna ha bra förutsättningar för idrott och rörelse.

Niklas säger att i och med det geografiska läget utanför Jönköping, flyttar det många barnfamiljer till kommunen. Föreningen har fått mycket uppskattning för sitt arbete och för att barnen har kunnat fortsätta att röra på sig.

– Föräldrar vet i dag att barn behöver röra på sig, men de har utmaningar med att aktivera dem och en stor del av den fysiska aktiviteten sker i föreningen. De är därför beroende av att föreningarna kan hålla i gång sina verksamheter.

