Lancelot Carnello, 18, är mellansonen i den så kallade ”tennisfamiljen” Carnello. Han är sex år yngre än sin bror Elliot och elva år äldre än minstingen Camelot.

Familjen uppmärksammades stort när deras tennissatsning hamnade i rampljuset. Trots att barnen var väldigt unga tränade de flera gånger per dag. Elliot, 24, har tidigare berättat för SportExpressen att han som 13-åring flyttade ensam till USA för att träna.

Han sa också att uppståndelsen bitvis varit jobbig. Framför allt när tennisen gick sämre. Men överlag såg han det som en positiv upplevelse och USA är fortfarande hans hem.

– Jag älskar att besöka Sverige, det är väldigt vackert och jag älskar maten och människorna är generellt trevliga. Men jag tror aldrig att det kommer vara min bas. Jag passar bättre i globala sammanhang, sa Elliot Carnello.

Tidigare världstvåan Magnus Norman och Elliot Carnello.

Åldersskillnaden gör att Lancelot ser på uppväxten och uppmärksamheten med andra ögon än sin bror Elliot.

– Han var lite äldre, lite mer mogen och förstod det bättre. Han kanske kände pressen mer. Just då gick det ju bra för mig också, då kanske det var lättare. Syns man i medierna och det inte går lika bra så kan det vara svårare att hantera det, säger Lancelot Carnello.

Var med i Skavlan som 13-åring

Lancelots självförtroende lyste igenom rutan när han som 13-åring dök upp i talkshow- programmet Skavlan tillsammans med familjen. Med självsäkra steg klev han in i studion där en rad världsstjärnor suttit före honom.

Han sa utan att tveka att han kunde bli etta i världen, att han la ner flera timmar om dagen med privattränare och att han gett Roger Federer sin autograf. Och ingen kunde beskylla honom för att han inte gjorde allt för att bära upp namnet som föräldrarna gett honom efter filmen ”Den första riddaren”.

– Jag har lärt mig vad som krävs för att stå ut. Man måste lägga en hög insats under en lång period för att kunna stå ut från allt och alla andra. För att bli etta krävs det något helt annat i en lång period. Nu har jag lärt mig hur man tar i men samtidigt hur man balanserar det för att orka.

Lancelot tränade flera timmar om dagen redan som åttaåring. Foto: Privat / Privat

Som tioåring gick Lancelot i sin bror Elliots fotspår, han flyttade till Florida. Där skulle han träna för att bli så bra som möjligt. Varmt klimat skulle även vara bra för tillväxthormonerna sa pappan Peter Carnello i en intervju med Magasinet Filter. Men till skillnad från Elliot ser Lancelot ingen framtid i USA.

– De är väldigt framåt i USA, väldigt amerikanska om man säger så. Det man ser på tv är vad det är. Väldigt Trump-aktigt. De kommer framåt och hittar alltid ett sätt men det kan vara lite fake. Jag tror jag fått det bästa av båda och kunnat göra den bästa Lancelot tillsammans med det som mina föräldrar har gjort för mig.

Nu vill Lancelot studera samtidigt som han spelar och jobbar på Good to Great Academy i Stockholm.

– Jag gillar Sverige enormt mycket och Good to Great Academy känns som mitt andra hem. De har kunnat skapa den balansen jag pratar om. Mitt mål är just nu att gå på Handelshögskolan i Stockholm.

”Det är som ett aktiebolag”

Lancelot började sin tennissatsning som fyraåring och var liten när familjen var som mest i strålkastarljuset. Den hårda elitsatsningen ledde till debatt och i mångas ögon var föräldrarna Peter och Mona inget annat än barnmisshandlare.

– Mina föräldrar har aldrig misshandlat oss på något sätt, det finns inte i bilden. Om man var äldre som Elliot kanske man kunde ta det lite mer personligt men på mig rann det av. Vi körde bara på och gjorde vår grej. Men det är klart, vi har kört på, vi har satsat på elitnivå och det har varit allvarligt. Kanske lite för allvarligt ibland. Jag känner att vissa saker har varit det.

På vilket sätt?

– De har investerat pengar i mig, men absolut med kärlek och välmening. Ibland har det kanske inte gått så bra som man velat och då har det blivit dålig stämning och lite hetsigt. Men när det har gått bra så är alla glada. Så fungerar det nog i alla familjer. Om det är rätt eller fel? Ja, det är som ett aktiebolag, när det störtar på börsen blir folk irriterade och arga. Men samtidigt kanske man måste kontrollera det lite.

Han fortsätter:

– Man lär ju sig av allt. Mina föräldrar har absolut gjort mig till en starkare människa. För det framtida livet har det nog gjort mig starkare, men för tenniskarriären skulle det kanske varit lite mjukare hörn på vissa ställen. Men jag ångrar ingenting.

LÄS MER: Barnens fråga till stjärnan – om Henrik Lundqvist

Drömmen om att bli bäst lever kvar

Lancelot spelar fortfarande tennis och drömmen om att bli etta i världen finns kvar. Han tränar i Stockholm och reser omkring 20 veckor per år för att träna och tävla utomlands. Nu mer än någonsin är tennisen på hans villkor.

– Det är min glädje, det är jag som vill vara på banan. Det finns ingenting jag älskar så mycket som att slå på den där gula bollen. Men det är mycket stress runtomkring, speciellt på elitnivå.

Han fortsätter:

– Det finns onödig stress och stress som är nödvändig. Det är självklart grejer som kan ha hanterats annorlunda. Men man lär sig av allt och allt jag kan hoppas på är att de (föräldrarna) kan göra lite mer rätt med sin tredje son.

Vad kan de göra annorlunda?

– Vissa grejer kan de göra lite tidigare och vissa grejer lite senare. Inte pusha honom för mycket och låta honom göra andra saker. Livet är så mycket mer än den där gula bollen samtidigt som det är den vi älskar. Det måste nog vara lite mer balans innan det blir elitnivå.

Familjen är utspridd över världen och träffas inte lika ofta som tidigare. De har en bra relation trots att avstånden ofta är långa, men ska Lancelot bli etta i världen så ska han klara det på egen hand.

– Jag är så tacksam för deras support, framför allt ekonomiskt. Men jag har kommit till stadiet där jag känner att ska jag klara det så ska jag klara det själv, vare sig det är skola, business eller tennis.

I dag skulle inte Lancelot gått fram till Roger Federer och gett sin autograf. Det var en handling av en ung pojke som ville ta chansen när han träffade sin stora idol. I dag är han mer grundad med ett helt annan lugn, men Federer borde inte göra sig av med den där signaturen.

– Jag hoppas han har kvar autografen. Jag kommer att lyckas med någonting i livet.

Peter Carnello: ”Inte alltid lätt att vara förälder”

Efter att både Elliot och Lancelot Carnello berättat hur de ser tillbaka på elitsatsningen och uppmärksamheten kommenterar föräldrarna Peter och Mona Carnello de båda artiklarna i ett mejl. De skriver att de är stolta över sina söner. Att de är duktiga människor med bra värderingar. De är också övertygade om att båda två kommer att ha stor nytta av sina internationella erfarenheter, vare sig de väljer att bo i Sverige eller utomlands.

– Målet var aldrig att göra världsettor i tennis. Jag startade ett internationellt internetbolag 1997 och vi flyttade till London i tre år. Där insåg jag hur framtiden skulle se ut och hur globaliserad den skulle vara. Vi ville hjälpa våra killar att bli globala och internationella och där har tennisen svart bälte. Man har världen som sin arbetsplats och får massor av positiva utmaningar, skriver Peter Carnello.

Mona, Elliot, Camelot, Lancelot och Peter Carnello i Gibraltar. Foto: Privat

De säger också att de säkert kunnat göra vissa saker annorlunda, men att de inte skiljer sig från andra familjer.

– Det är inte alltid lätt vara förälder, vi har gjort bra saker och saker som man säkert kunnat göra annorlunda. Vi är bara människor. Som alla familjer har man lite tjafs runt middagsbordet. Får man dåliga betyg, så tycker föräldrar inte att det är bra. Man bör alltid göra det bästa när man kan och får möjligheten att göra någonting man gillar. Fungerar det inte, så är det okej. Livet är inte bara uppåt.

Mona Carnello skriver att det har handlat om att sönerna ska nå sin högsta potential och att hon är stolt över hela familjen.

– Det är inte lätt att vara så disciplinerad varken som en atlet eller en förälder till en atlet. Att orka göra samma sak varje dag 365 dagar per år i tio år och att dedicera hela sitt liv till tennis. En sak är dock säker, vi har haft så otroligt skoj på vägen. Vi har alla fått uppleva fantastiska platser, människor och tillfällen som vi aldrig hade gjort utan tennisen.

Hon fortsätter:

– Självklart har vi haft många tuffa dagar och stunder också men så är livet när du gör något extremt. Jag har älskat varje dag och jag ångrar ingenting. Både jag, Peter och pojkarna har offrat massor och avstått från massor, men det var värt allt.