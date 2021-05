”Finns fördomar och det är klart att de kan förstärkas”

SportExpressen Föreningsliv har jämfört de fem kommunerna med högst och lägst medianinkomst och undersökt sambandet med det så kallade LOK-stödet som delas ut av Riksidrottsförbundet. Kartläggningen visar att bland annat Danderyd, med högst medianinkomst i landet på 464 000 kronor (SCB 2019), nästan får fem gånger så mycket i LOK-stöd som Perstorp där medianinkomsten är lägst.

I Danderyd kommun har medelpriset för en villa, de senaste tolv månaderna, legat på drygt 13,5 miljoner kronor. Det enligt Svensk Mäklarstatistik. Ett av samhällena som ligger här är Djursholm, en plats som ofta kopplas samman med överdådiga miljonbyggen, inte minst på grund av kändisinvånare som DJ-stjärnorna Sebastian Ingrosso och Axel ”Axwell” Hedfors, hockeystjärnan Mats Sundin och Spotify-grundaren Daniel Ek.

Men här finns också ett utbrett föreningsliv – och ett av de lokala fotbollslagen heter FC Djursholm.

– Jag personligen, som medarbetare inom fotbollen, är väldigt glad att vi ofta har väldigt hög närvaro på våra aktiviteter. Det gör att vi får ett LOK-stöd som förmodligen är större än hos många andra, säger sportchefen Karl Sandberg och fortsätter:

– Klubben ligger i Danderyd men är fotbollsklubb som fungerar på samma sätt som alla andra. Det är en det är en fotbollsklubb och att den får ersättning via aktivitetsstödet i den omfattningen tycker jag är positivt. Det gör att man kan använda pengarna i verksamheten men jag har nog ingen värdering kring det sett till ett eventuellt förhållande mellan höga inkomster och stöd.

Förening med positiv utveckling

Efter att ha passerat en större ridanläggning och Good to Great Tennis Academy dyker det på vänster sida upp tre konstgräsplaner omfamnade av ett gäng reklamskyltar.

Det är här FC Djursholm har sin hemmaborg.

I den gula kanslibyggnaden har sportchefen Karl Sandberg sitt kontor. Han började som akademikoordinator i föreningen för två och ett halvt år sedan, men efter en omorganisation bestämdes det att han skulle ha ett helhetsansvar i föreningen. Hans ansvarsområde avser alltifrån att utvärdera spelfilosofi till att anställa tränare och planera helheten i fotbollsverksamheten.

– Vintertid, från augusti till och med i slutet på april, har vi tillgång till en stor elvamannaplan, en stor niomannaplan och en femmannaplan, det är konstgräsplaner. Sen när naturgräsplanen öppnar i maj så har vi tillgång till den till och med i slutet av september. Den har vi ingen belysning på så det begränsar användningen. Det är bara seniorlagen som tränar på naturgräset. Tittar man bara på ungdomslagen så är det bara konstgräs för dem, säger Karl Sandberg.

Sett till de goda förutsättningarna – har ni någon gång övervägt att avsäga er LOK-stödet?

– Nej, i och med att jag har insyn i ekonomin så vet jag att avgifterna framför allt finansierar tränarnas löner. Det man måste tänka på när man jämför FC Djursholm med andra klubbar är att i FC Djursholm är det anställda tränare som i sin helhet tar hand om träningar och matcher. De tränarna måste få betalt, de får inte mycket betalt, det är inte höga löner för den tiden som de lägger ned. De pengarna räcker inte för att täcka alla kostnader som föreningen har, så som svar på om aktivitetsstödet behövs så anser jag – ja. Ekonomin går inte ihop annars.

”Konkurrens om barnen”

Karl Sandberg berättar att det finns goda förutsättningar att beskriva en fotbollsverksamhet här. Det finns ett flertal omklädningsrum, förråd och kontorsutrymmen, något han menar inte är så vanligt hos fotbollsföreningar i Stockholm. Det finns även heltidsanställda tränare och kanslipersonal.

Har det alltid sett ut så här eller har ni utvecklat det?

– Vi har utvecklat. Det har funnits heltidsanställd personal en lång tid i FC Djursholm. Sättet att driva föreningen har varierat men jag tycker att det varit en positiv utveckling på senare tid.

Med i samband med intervjun finns även Olov Johnsson som är ordförande i föreningen.

Hur skulle du säga att föreningslivet ser ut i Djursholm?

– I kommunen finns det fem fotbollsföreningar. Det är ganska hård konkurrens om barnen hela tiden. Det gäller att verksamheten är noggrant planerad så att vi kan vara attraktiva hela tiden. För oss är det viktigt att vi kan erbjuda verksamhet på alla nivåer, bredden är extremt viktigt för oss liksom eliten. Här sticker vi kanske ut bland föreningarna i kommunen, säger Olov Johnsson.

Föräldrar med idrottskarriärer

Olov Johnsson berättar att det framför allt är fotbollen och tennisen som lockar i kommunen och att det finns gott om möjligheter för idrottande barn och ungdomar.

– Det finns väldig mycket engagerade föräldrar och sen har vi en kommun som ställer upp väldigt mycket. Förutsättningarna är väldigt goda till att få till en bra verksamhet vilken idrott man än ägnar sig åt.

Längs ena väggen sitter klubbflaggor, med ett par internationella inslag, och visst menar de att det är roligt om deras lag även kan prestera bra. Men den huvudsakliga uppgift är att erbjuda en bra fotbollsverksamhet för alla medlemmar där man värnar om bredden.

– Jag upplever att om man gör ett bra jobb så blir det bra följdeffekter av det jobbet. Det finns ingen bestämd målsättning att vi ska göra på ett sätt för att få fram en typ av spelare. Det blir bara en positiv bieffekt av att vi gör ett bra jobb, säger Karl Sandberg.

Det är inte ovanligt att föräldrar till barnen i föreningen själva har framgångsrika idrottskarriärer bakom sig. Några har spelat fotboll men vanligast är golf och tennis.

Hur påverkar det verksamheten? Är de föräldrarna mer engagerade?

– Jag tror att det påverkar förståelsen för hur resan ser ut och att man kan inte stressar lite mycket som en som inte vet. Man förstår att det inte bara är det man gör på planen, det är många andra faktorer som påverkar. Det tycker jag är positivt. Vi har bara sett positiva effekter av det, svarar Karl Sandberg.

”Stödet behöver differentieras”

I FC Djursholm upplever man att de får ett bra stöd från både Riksidrottsförbundet och kommunen. Föreningen har påverkats av coronapandemin i form av inställda turneringar som i vanliga fall är en viktig intäktskälla. Men utöver det har de klarat sig bra.

Har det varit komplicerat att söka stöd för ekonomiskt bortfall?

– Nej, vi har en heltidsanställd kanslist som har varit verksam i fotbollen under en lång tid. Han kan de här administrativa uppgifterna. Det är säkert svårt för den som inte vet hur man gör men han gör det väldigt, väldigt bra.

LOK-stödet betalas ut till föreningar baserat på deltagare mellan 7 och 25 år. Under våren 2020 delades det ut 262 kronor per person i Danderyd – medan det i skånska kommunen Perstorp delades ut ett LOK-stöd på 56 kronor per person.

Sett till hur fördelningen ser ut – anser du att systemet fungerar?

– Jag tror att stödet behöver differentieras för att man ska kunna se vilken förening som har mest behov av stödet. Sen är det klart att man ska få någon form av stöd, det är ändå skattefinansierat och pengar som går tillbaka till invånarna i kommunen. I och med att Danderyd kommuns invånare betalar en hel del skatt så känner jag att då borde det vara rimligt att de får något tillbaka på skatten också.

– Samtidigt anser jag att föreningar som kanske inte kan ta ut höga medlemsavgifter på grund av demografin de har i sin kommun borde kunna få mer stöd för att bedriva sin verksamhet. Jag tror att samhället vinner i slutändan i alla fall, sen hur stort det stödet kan vara, det vet jag inte. Det får någon ekonom räkna på.

Om fördomar: ”Kan förstärkas...”

Karl Sandberg visar upp tränarkontoret. Här sitter förenings anställda tränare och det andas stora visioner. Han berättar under rundturen att de har ett juniorlag i högsta serien (P19 allsvenskan), dock är det svårt att behålla de största talangerna, deras talanger blir oftast plockade till större klubbar, ibland utomlands. Just nu har de en tidigare spelare i klubben som flyttat till Roma. Dessvärre går det ut över deras herrlag som just nu ligger i division 4 med ambition att gå upp för att kunna behålla fler spelare.

Desto bättre går det för deras damlag. De spelar i division 2 och där siktar de på att avancera till division 1. Många av spelarna går också över till att bli ledare. Filip Anger som numera är förstemålvakt i Vasalund tränar till exempel klubbens yngre målvakter i FC Djursholm.

Att fotbollsklubben ligger i Djursholm är något de ibland får förhålla sig till och det händer att de stöter på fördomar kopplade till orten.

– Ja ibland, men det är mer på ett skämtsamt sätt. Det finns fördomar och det är klart att de kan förstärkas av att många människor här har ganska häftiga bilar och så. När det kommer till matcherna är det lite häftigare bilar än vanligt folk. Men det är inte så att vi anställda upplever att det finns mer pengar, mer än att vi ser att folk har pengar men det är inte så att de ger oss pengarna. Att klubben ligger där den ligger och att medlemmarna ofta är ganska välbeställda, det är bara faktorer dock inte sådana som faktiskt påverkar verksamheten, avslutar Karl Sandberg.