Organisationen Locker Room Talk bildades av Rogerio Silva och Shanga Aziz år 2016, när de båda funderade på vad för typ av UF-företag man skulle starta.

Resten är, som man säger, historia. Rogerio Silva och Shanga Aziz tog hjälp av sina egna erfarenheter av fördomar och en kvinnoförnedrande syn inom svensk idrott, och genom dessa startade de en grund till ett program med sessioner för att lära nästa generations spelare om jämställdhet, schysstare attityder och hur man tillsammans kan skapa en ny form av manlighet.

Arbetet började med att åka runt i landet och träffa föreningar och ungdomar för att skapa en metod med praktiska verktyg för att kunna göra skillnad. I samband med det blev Locker Room Talk uppmärksammade av Riksidrottsförbundet, Sveriges idrottsminister och olika medier. Däribland Expressen.

”Ger vårt arbete en legitimitet”

Under 2017 omvandlades organisationen till en nationell ideell organisation, och samma år fick man alltså ta emot pris på fotbollsgalan. Ett pris för att utveckla svensk fotboll och ta den in i framtiden. Man har även, bland annat, tagit emot Bris-priset.

Locker Room Talk fortsätter allt jämt att frodas, och nyligen hade man finbesök i form av kung Carl XVI Gustaf. Ett besök som uppskattades av båda parter.

– Bakgrunden till besöket grundar sig i att vår ordförande, Shanga Aziz, fick ta emot Kompassrosen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap 2019. När det blev klart att årets seminarium för konungens stiftelse Ungt Ledarskap skulle hållas i Norrköping så fick vi frågan om kungen skulle kunna få besöka Locker Room Talk på tu man hand för att få veta mer om verksamheten.

– Det känns självklart både roligt och viktigt att kungen själv har ett så stort intresse för frågorna som vi arbetar med. Han ger vårt arbete en legitimitet som vi hoppas kan öppna fler dörrar. Vi upplevde att kungen var väldigt intresserad och besöket som vi hade planerat till 45 minuter drog ut till att bli runt en och en halv timme tillslut. Han själv påtalade vikten av att fokusera på de unga som i många fall slutar idrotta som aldrig blir elitidrottare, i flera fall kopplat till ett otryggt klimat i omklädningsrummet där många lagidrottande killar i åldern 10-14 år uppger att de någon gång upplevt kränkande behandling, säger Julia Frännek.

"Självklart både roligt och viktigt att kungen själv har ett så stort intresse för frågorna som vi arbetar med." Foto: Christian Ekstrand

Nya steget: Utbildning genom VR-glasögon

Just nu ligger ett stort fokus i organisationen på ”Coach Journey VR” som man precis lanserat en första officiell version av, med stöd från bland annat Arvsfonden och Malmö Stad. En av de första som tagit in konceptet är Leksands IF där ledarna och kaptenerna för både herr och damlaget går utbildningen.

– Med detta verktyg vill vi ge ledare grundförutsättningar för att både utveckla sitt individuella värderingsbaserade ledarskap och ta sitt lag till nästa nivå. En mer interaktiv resa där personen med VR-glasögon får öva sig på att coacha ungdomar som beter sig på ett olämpligt sätt, exempelvis fäller nedsättande kommentarer. Det finns även ett mer informativt scenario där fokus ligger på att förmedla kunskap om de frågor som Locker Room Talk driver, exempelvis vikten av jämställdhet, säger Julia Frännek och avslutar:

– Utbildningen har tre olika delar där en del är teori om varje område. Efter varje teoriavsnitt får ledaren svara på frågor om ämnet innan de går vidare till nästa steg. Steget efter är att se en informativ film från en expert på ämnet och slutligen praktisera det man lärt sig genom den virtuella omklädningsrumssituationen i VR-glasögonen.

