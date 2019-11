Får stipendium för sitt arbete med nyanlända

Prisade. Right To Play fick 50 000 kronor av ViLirare for Freinds. Från vänster: Anna Lindh Right to Play, Rune Larsson ViLirare, Ulf Edvardsson Right to Play, Lisa Ek ViLirare, Ali Nasari Right to play, Jensa Gustavsson 2018 års vinnare och Tommy Söderberg ViLirare.

Foto: PRIVAT