”En traumatisk tid... var själv jätterädd”

De senaste 15 åren har 119 personer omkommit i Sverige i samband med att de utövat sin idrott.

SportExpressen har tittat närmre på dödsfallen - och den beredskap som finns i föreningslivet när det värsta som kan hända inträffar.

I en serie artiklar berättar vi om fallskärmshopparna som omkom, hur ”orienteringsdöden” kom att påverka en hel sport i flera generationer.

Och hur basketen hjälpte Stina Almqvist, 19, att bearbeta sorgen när vännen Gunnar dog.Stora delar av idrottsvärlden stängdes ner under coronapandemin.

Sverige var inget undantag.

För orienteringen var det samtidigt en tuff parallell till tidigt 1990-tal när sporten stoppade sin elitverksamhet efter flera tragiska dödsfall som senare kom att kallas för ”orienteringsdöden”.

Hösten kom tidigt i år till den lilla gästrikepärlan Årsunda intill Storsjön en dryg mil från Sandviken.

Det är kallt och ruggigt.

Men Per Elfström är ute i skogen i alla väder.

Så har det alltid varit.

Hans liv har mest handlat om orientering.

I dag är han 73 år. Han tränar, tävlar och ritar kartor.

Per Elfström är pensionär.

Mellan 1977 och 1992 var han redaktör för orienteringstidningen Skogsport.

– Vi kom ut tio gånger om året, tidningen gavs ut i över 16 000 exemplar och hade bra spridning, säger Per Elfström.

Hade sitt drömjobb

Han skrev reportage, bevakade tävlingar och satte rubriker. Per Elfström berättar att han hade sitt drömjobb.

Då slog orienteringsdöden till.

Lars Sundlöf från Gävle OK var 29 år och landslagsman i skidorientering.

I augusti 1989 avled Sundlöf mitt under en orienteringstävling.

– Det var en nattävling. Den första sträckan avgjordes i dagsljus, Lars sprang en nattsträcka, men han kom aldrig i mål.

Lars Sundlöf dog i skogen.

– Lars och jag kände varandra bra. Nu var han plötsligt borta. Det kändes overkligt, berättar Per Elfström.

Joakim Ingelsson Foto: BILDBYRÅN Joakim Ingelsson Foto: BILDBYRÅN

I augusti skulle VM avgöras i Skövde.

Samma helg som Lars Sundlöf avled skulle Joakim Ingelsson springa VM-test.

Han och Sundlöf var kompisar och hade mött varandra många gångar i olika tävlingssammanhang.

– Jag kände att jag var tvungen att försöka nå Ingelsson och berätta att Lars var död. Jag ringde honom på fredagskvällen. Det var inget trevligt samtal.

Favoriten Ingelsson misslyckades under testloppen och missade världsmästerskapet på hemmaplan.

– Det berodde säkert på samtalet från mig. Jag vet fortfarande inte om det var rätt av mig att berätta, men just då tyckte jag det, säger Per Elfström.

Lars Sundlöf var bara en i raden av orienterare som avled i Elfströms närhet.

I juni 1992 avled Johan Björkman, landslagsman i skidorientering.

Dog under ett läger

Han dog under ett träningsläger i Norge.

Per Elfström och Johan Björkman var klubbkamrater i Årsunda OK.

– Johan hade svimmat tidigare under ett träningspass, det var en varningssignal. Johan stod under bevakning, men dog ändå plötsligt, säger Per Elfström.

Johan Björkman Foto: BERT JOHANSSON / ARBETARBLADET

Dödsfallen chockade orienteringssporten.

– Jag hade svårt att arbeta och tvingades lägga ut jobb på frilansare. Det var en svår tid för många, säger Per Elfström.

Hur mådde du?

– Jag var skakad, jag orkade inte fortsätta att arbeta som redaktör på Sportsport, säger Per Elfström.

Hösten 1992 hoppade han av sitt arbete och började företagstidningar åt Sandvik.

Det har gått 30 år sedan Per Elfström slutade som redaktör, men han har fortfarande svårt att prata om det oförklarliga som hände.

– När jag pratar om orienteringsdöden i dag rör den fortfarande upp stora känslor, säger han.

De plötsliga och oförklarliga dödsfallen var en svår balansgång att hantera för orienteringsförbundets ledning.

Det var förstås nödvändigt att ta de nya problemen på allvar, men utan att det skapades panik.

Orienteringsförbundet skickade ut en hälsoenkät som de aktiva skulle fylla i.

Tommy Eriksson började arbeta på Svenska orienteringsförbundet i mitten av 1980-talet.

Han var en av förbundets ansvariga för landslag och elitsatsning och tävlade själv för Tullinge SK.

Foto: PER BROMAN / PER BROMAN TT NYHETSBYRÅN Melker Karlsson dog 24 år gammal Foto: LISA MATTISSON

Tommy Eriksson var van att jobba hårt. Hans arbetsbelastning var ofta hög.

Natten till den 7 november 1992 väcktes Eriksson av sin hemtelefon.

Lars Hogedal, herrlandslagets förbundskapten, berättade att Melker Karlsson, som tävlade för IFK Södertälje, hade dött.

Melker Karlsson var 24 år och en av landslagets nya stjärnor.

Dödsfallet utlöste direkt skarpa åtgärder från Svenska orienteringsförbundet. Ett halvårslångt tränings- och tävlingsstopp infördes för landets orienteringselit bland seniorer och juniorer.

Melker Karlssons bortgång gjorde också att medierna började rapportera om ”orienteringsdöden”.

Samtalk från andra idrotter

– Mitt arbete förändrades över en natt, säger Tommy Eriksson som slutade på förbundet 2018 efter 33 år. Vi pratade bara sjukdomar och dödsfall.

Tommy Eriksson berättar att det var en konstig tid.

– Det var bara i Sverige som orienterare avled, inte i något annat land, säger han.

Han fick samtal varje dag från andra idrotter som undrade hur de skulle agera då även de hade haft sjukdomsproblem och några även dödsfall.

– Vi visste ju heller inte vad det handlade om, säger Tommy Eriksson. Det blev för mycket spekulationer.

Mikroorganismen Twar Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY/IBL

Det fanns kopplingar mellan Johan Björkmans och Melker Karlssons dödsfall. Det parades ihop med spekulationer om att mikroorganismen Twar kunde ligga bakom.

Bakterien hade hittats i Björkmans kropp vid obduktionen.

Forskarna hittade även Bartonella hos sorkar och skogsmöss i den svenska skogen.

En hypotes som kom fram var att orienterarna kunde ha smittats av djurspillning och på så sätt fått Bartonella.

Det bör skrivas att vi än i dag inte har fått klara besked om det fanns någon klar gemensam orsak.

Ett testprogram för 240 elitorienterare togs fram och varje orienterare fick genomgå omfattade tester samtidigt som de fick antibiotikakurer.

”Vi blev överkörda”

– Det var ständigt svarta rubriker i tidningarna. Jag tyckte att vi på förbundet blev överkörda av media som mest skapade problem. Det blev för mycket spekulationer helt enkelt, säger Tommy Eriksson.

Han frikopplades från sina ordinarie arbetsuppgifter och blev i stället assistent till forskarna.

När Svenska orienteringsförbundet den 1 januari 1993 bestämde sig för att införa ett tävlingsstopp i elitklasserna under våren hade 16 orienterare dött mellan 1979 och 1992.

Inget lämnades åt slumpen.

Foto: ANDERS GOOD / IBL

Orienterarnas hjärtan granskades av två internationellt framstående hjärtspecialister som flögs in från London.

De hittade en långsamt framskridande hjärtmuskelinflammation hos de avlidna.

Senare under 1990-talet skulle siffran stiga till 19 personer och även de tre som tillkommer visade sig ha samma hjärtsjukdom.

En tid av hysteri

Tommy Eriksson minns slutet av 1992 och början av 1993 som en hysterisk tid.

Bland de aktiva var reaktionerna blandade.

Vissa tog dödsfallen på så stort allvar att de slutade. Andra vägrade att anpassa sig och fortsatte de att träna för fullt i skogarna.

Joakim Ingelsson tävlade för Ockelbo OK och var i början av 1990-talet en av de mest lysande svenska orienterarna.

1992 var han 29 år och vann den totala världscupen.

Stjärnan såg flera av sina nära vänner dö.

– Jag var rädd, säger Joakim Ingelsson som i dag är 58 år.

Världscupettan tvingades stå i skottgluggen när mediauppbådet satte i gång.

– Jag blev nedbruten av allt efter min seger och fick ständigt svara på olika frågor om orienteringsdöden.

Han kunde inte glädjas över sin så efterlängtade storseger.

– Det var en traumatisk tid. Jag jobbade själv i skogen under den här tiden och var jätterädd. Det var hemskt och frustrerande att andra orienterare dog.

Joakim Ingelsson kunde inte glädja sig över Världsupssegern. Foto: MIKAEL GUSTAFSSON / NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Ingelssons vän dog

Lars Sundlöf var en nära vän till Joakim Ingelsson.

– Jag har fortfarande svårt att prata om Lars. Jag tänker på honom och den tragedi som drabbade hans familj.

Hans röst stockar sig.

Känslorna tar över.

– Du visste inte vad som kunde hända, vem som skulle stå på tur nästa gång någon dog, säger Joakim Ingelsson.

Många orienterade valde att sluta.

Orienteringsdöden blev också början till slutet på Ingelssons karriär.

– Jag började som många andra i eliten att träna tidigt efter en förkylning eller annan sjukdom. Det var så det var. Vi visste för lite helt enkelt, vi trodde att vi kunde träna oss friska, berättar Joakim Ingelsson.

När Melker Karlsson avled och förbundet drog i nödbromsen fick många orienterare sig en tankeställare.

Joakim Ingelsson var på väg att bli halvproffs efter sin världscupseger

– Det var min stora chans att kunna satsa ännu hårdare på orienteringen, säger han.

Hur upplevde du tiden efter tävlingsstoppet?

– Vi testades ofta, vissa gånger visade mina värden ingenting men jag kände mig ändå sjuk. Det fanns hela tiden en rädsla om att något kunde hända.

Ockelbolöparen plågades av sjukdomar som gjorde att han slutade.

– Hälsan stoppade mig, jag sprang några SM-tävlingar, men jag kunde inte komma tillbaka i samma form som jag haft tidigare.

Säsongen 1996/97 blev Ingelssons sista som elitorienterare.

I dag jobbar den förre stjärnan som mark- och miljöutvecklare på Svenska orienteringsförbundet.

– Jag har fortsatt att träna. Det kommer jag aldrig att sluta göra, säger Ingelsson.

Stefan Branth, Läkare Foto: BJÖRN TILLY / BILDBYRÅN

Nu har det gått 30 år sedan orienteringsdöden.

En ny generation orienterare tränare och tävlar.

– I dag har vi en större medvetenhet om vad som gäller om du är sjuk. Då tränar du inte. Förbundet har tagit fram en plan med olika rekommendationer hur du ska göra vid sjukdom eller om du känner dig minsta krasslig, säger Tommy Eriksson.

Stefan Branth är överläkare inom intern och akutmedicin och specialist i näringslära.

Flera av hans vänner dog i orienteringsdöden.

– Jag sprang i landslaget och delade ofta rum med Melker Karlsson, berättar Stefan Branth som i dag är 62 år och bor i Uppsala.

Branth tycker att utredningen om orienteringsdöden blev rörig.

Riskpersoner hittades

– Det kom aldrig fram någon riktig förklaring varför orienterare, mest bosatta i mellan-Sverige avled. Ett tag trodde forskarna att de hade hittat en ny typ av Twarbakterie som slog sig på hjärtat, men det var mer komplicerat än så, säger Stefan Branth.

Läkarna hittade riskpersoner i eliten som fick rekommendationer att inte fortsätta träna och tävla.

– Det är väldigt ovanligt med plötslig hjärtdöd utan förvarningar. Man kanske har svimmat någon gång eller känt yrsel vid ansträngning och hjärtklappning. Men det kommer ofta fram efteråt, det gäller att ta alla signaler på största allvar, säger Stefan Branth.

Han beskriver tiden med de plötsliga dödsfallen som en märklig, men framför allt en fruktansvärd tid.

– Det är fortfarande oklart vad som låg bakom dödsfallen, men under den här tiden tränade och tävlade många med infektioner i sina kroppar, säger Stefan Branth.

Han berättar även att löparna sprang betydligt längre sträckor för 30 år sedan än de gör i dag.

– Det fanns inte någon riktig återhämtningsperiod mellan loppen. Det i kombination med en infektion och dålig kost kan ha påverkat dödsfallen.

– Elitidrottare åt sämre tidigare och framför allt mer ensidig kost än i dag, säger Stefan Branth. Idrottsmän är angelägna om att börja träna och tävla igen. Som läkare måste man ge tuff information och säga ”du måste avsluta din karriär”. Det går inte att chansa.



