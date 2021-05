”En löpare har ingen chans mot en tävlingsrullstol”

Under söndagen den 9 maj gick årets Wings for Life World Run av stapeln. Det är ett välgörenhetslopp som anordnas till förmån för ryggmärgsforskning och loppet sker i år i form av en app. I år slår välgörenhetsorganisationen rekord i antal deltagare. Över 120 000 löpare och deltagare i rullstol från 134 länder har anmält sig till loppet.

Loppet har en så kallad jagande mållinje. Alltså springer eller åker du tills mållinjen kommer ikapp dig och då registreras avståndet i appen. Bland dem som tävlade i år fanns äventyraren och idrottaren Aron Anderson.

– Det som är kul med det här loppet är ju dels att alla tävlar mot varandra runtom i världen. Sedan är det schyst att man samlar in pengar till ryggmärgsforskning och sist är det ju att man tävlar rullstol mot löpare, alla mot alla, som är roligt, säger Aron Anderson och fortsätter:

– Om man kör maraton i rullstol så kör man ju maraton i tävlingsrullstol, men här får man bara ha standardstolar. De är ju inte alls lika snabba liksom. Så det är ju stor skillnad. En löpare har ju inte en chans mot en tävlingsrullstol, den är ju mycket snabbare.

Utöver att Aron Anderson innehar rekordet, på 92,14 kilometer, i just Wings for Life Run så har han även en hel del andra rekord. Han är exempelvis den första rullstolsbundna personen att bestiga Kebnekaise, Sveriges högsta berg. Och han har även svenskt rekord som den första personen i rullstol att klara en svensk klassiker på under 24 timmar.

Det är ofta ändamålet som agerar drivkraft

Han har vunnit Wings for Life World Run två gånger tidigare, och även i år var planen att vara med och slåss om guldet. Han tävlar själv, men har ett team runt sig som fixar med dricka under loppet.

– Jag är ju med för att försöka vinna. Det är min målsättning och jag tror inte det är någon annan i Sverige som matchar det tempot som jag kommer hålla. Absolut att det finns folk som kan matcha i några mil, men inte i längden. De riktigt duktig löparna satsar ju på maraton. Om de ska springa ett ultralopp plötsligt så är inte det kanske en optimal uppladdning, om vi säger så.

Under alla dessa äventyr som Aron Anderson tar sig för är det just ändamålet som är drivkraften. Ofta samlar han in pengar till barncancerfonden, men under Wings for Life Run handlar det om ryggmärgsforskningen.

– Anledningen från början är ju ofta att se om jag kan göra det, bevisa för mig själv liksom. Men ju längre loppen går så brukar inte den anledningen räcka, säger han och skrattar.

– Då brukar det vara schyst med någon lite större anledning som ger mig energi, som exempelvis att göra det för barncancerfonden eller för Wings eller forskning.

Och med 66.8 km kunde tillslut Aron Anderson ta hem sin tredje seger i loppet.