Efter Zlatans stipendium – nu satsar laget på kvinnor

På kontoret i Härlanda Park i Göteborg sitter Sofie Nehvonen. För två veckor sedan fick hon och Gatans Lag ta emot Zlatan Ibrahimovic stipendium på Fotbollsgalan på Hovet i Stockholm. Sofie som tog över som verksamhetschef första november fick kliva upp på scen tillsammans med sin föregångare Jeff.

– Det var skithäftigt. Det var svårt att ta in. Just att få det godkännandet, att de gillar det vi gör och att de tycker att vi är en grym förening. Och sen att få en miljon in i verksamheten för att kunna hjälpa fler och växa är skithäftigt.

Zlatan närvarade inte själv på galan utan skickade en videohälsning. Och på väggen på kontoret hänger nu en svensk landslagströja med hans autograf på.

– Det var pirrigt att gå upp och att Zlatan pratade till föreningen var ju mäktigt. Att han uppskattar det vi gör är jättefint. Han sa ju att vi har honom när vi vill, faktiskt. Det är skithäftigt.

Gatans Lag har funnits sedan 2009 och har omkring 200 medlemmar i Göteborg och i Stockholm. Föreningen är till för att missbrukare eller tidigare missbrukare ska kunna få ett drogfritt sammanhang och drogfria vänner. Det blir en inkörsport till samhället.

– Det är flera som kommit hit i början av sin drogfrihet och skaffar det här livet som en ”Svensson” har. Man kommer in i samhället igen, skaffar ett jobb, bildar familj, får en lägenhet. Hela kittet. Vi upplever ju att vi är en bidragande faktor och ett stöd till att man vågar tro på sig själv.

Vill utveckla damverksamheten

Föreningen startades i Göteborg och där sitter kansliet i Qvidings lokaler. Alla är välkoman så länge man är drogfri för dagen.

– Vi har spelare från 16 till 60 års ålder. Där är det väldigt brett och missbruket har sett väldigt olika ut. Alla har samma bakgrund men som har sett ut på olika sätt.

Hon fortsätter:

– Vi har öppet hus här (i Göteborg) på onsdagar från klockan fem fram till träningen som börjar klockan åtta. Då umgås vi och sitter och pratar och gör aktiviteter tillsammans. Det är viktigt för många knyter kontakter och umgås även utanför. Man kan säga att nu är jag i det här, har någon annan varit i det här? Det kan vara att skriva cv, kissa för körkortet, problem med en relation eller allt möjligt. Så man kan stötta varandra.

Sofie Nehvonen är stolt över jobbet de gör på Gatans Lag och de märker att de hjälper många. Men det finns mycket som Sofie vill göra i föreningen. Och med pengarna från stipendiet kan mycket bli verklighet.

– Vi vill ju utveckla damlagen både i Göteborg och i Stockholm. Sen har vi en plan på att öppna upp i Malmö år 2020. Så vill vi skaffa en street soccer-plan som vi spelar nordiska mästerskapen och VM på, så att vi kan träna. Det spelsättet passar väldigt bra om man inte växt upp med fotboll. Att komma in i elvamanna med spelförståelse och och allt är svårt. Men på street soccer-planen är man tre plus målvakt. Det är väldigt kul och lättare att lära sig.

”Behovet finns lika mycket hos kvinnor”

Hur finansierar ni verksamheten bortsett från stipendium?

– Vi får ju bidrag från kommunerna Göteborg och Stockholm. Sen är det sponsorer och medlemsavgiften. Avgiften är på 100 kronor. Den måste man inte betala, det gör man om man vill.

Hur ska inlocka fler kvinnor?

– Behovet finns lika mycket eller mer hos kvinnor men det är mycket rädslor och hinder på vägen som gör att man kanske inte vågar sig hit. Sen kanske det inte är lika många kvinnor som känner till oss heller, eller har spelat fotboll. Det är inte lika vanligt. Så vi ska göra en stor satsning så att våra damlag växer. Vi tänker att vi ska göra andra aktiviteter också för att bygga tillit.

Förutom de nya satsningarna börjar Gatans Cup att närma sig som arrangeras i Göteborg. Senare år 2020 är det också VM som spelas varje år. Spelarna får bara vara med en gång och laguttagnigen ser lite annorlunda ut än till andra landslag.

– Vi tar inte ut spelare efter hur duktiga de är. Det är närvaro, engagemang i föreningen och så gör vi enskilda bedömningar. Det är ju en press att komma dit, det är stort med mediebevakning, kommentatorer och publik och man ska klara av att förlora. Det är tufft motstånd. Så vi kollar skulle personen palla det, skulle den växa med det här eller behöver den vänta. Det är åtta spelare som tas ut varje år.