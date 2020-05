Det kändes som att leva i en Buster-serie

Jag har alltid varit svag för vallarna som av någon anledning känns mer genuina. De kan vara placerade mer eller mindre idylliskt, men i slutändan är det historierna och personerna som förkroppsligar och gör våra vallar och idrottsplatser snudd på mytiska.

Eftersom jag är uppvuxen i södra Stockholm har jag mina starkaste minnen därifrån. Jag gillade aldrig opersonliga, kalla Gubbängen, hade svårt för Zinkens knäslukande konstgräs, men älskade den lilla grusplanen på Brantbrink i Tullinge, där uppe i skogsdungen.

Jag drömde som liten pojke om att bli Marco Van Basten och spela i Serie A och var ganska övertygad om att drömmen en dag skulle slå in.

Men det fanns också andra fotbollslockelser och den starkaste bortom italiensk klubbfotboll var att en dag få spela fotboll på Salemsvallens gröna gräs.

På 80-talet var den lokala fotbollen i min hemort Rönninge en stor sak och under några år kändes det som om jag levde i en Buster-serie. Där fanns karaktärerna, de färgstarka profilerna.

”Krikon” på mitten med de enorma låren. Liraren Thony Andersson med den blonda kalufsen som prenumererade på titeln ”årets smokinglirare” på årsfesten. Bröderna Tedelund som med sina små rappa steg slog upp tuvor när de ryckte längs kritan. Och så längst fram, född med nätrassel i blodet, snabb och stark med ett mäktigt tillslag, Kefa Olsson. Han var den lysande stjärnan som gick från Rönninge till Djurgården. Om honom berättas det än i dag historier i kommunen.

***

Jag älskade Kefa, Thony, Krikon och gänget. Jag sprang mil som bollkalle och gjorde stor sak av att vara bäst på att hämta bollar. Alltid med ett enormt fokus och när kompisar svek uppgiften på grund av ett sommarregn eller allmän moralsänka så stod jag där själv med min edsvurne framtida proffskollega Simon. Tillsammans svepte vi markerna runt Salemsvallen efter bollar. Åtta bollkallar var standard, men vi täckte allt. Det behövdes inga fler.

Jag vill minnas att det kostade 20 kronor att komma in på vallen. I de två insläppen stod klubblegendaren och eldsjälen Paul Poulsens två grabbar. Johan blev min bästa vän. Han gjorde ett bra jobb när äldre grabbar försökte planka in via den södra ingången som låg under en stor ek. Paul själv rattade mikrofonen och ur det sprakande högtalarsystemet ekade hans karaktäristiska röst med en svag, för motståndarsupportrarna svårdefinierad, färöisk brytning:

– Vi hälsar motståndare och supportrar välkomna till Salemsvallen!

Laguppställningarna lästes upp innan Paul, eller någon av hans grabbar, lommade bort och satte dit den stora minutvisaren på klockan i den norra kurvan.

Krikon och gänget bytte om i Föreningsgården som ligger på en kulle bredvid planen. Fem minuter innan matchstart kunde man höra hur skruvdobbarna slog i asfalten. Jag älskade det ljudet. Det betydde matchstart och jag skulle äntligen få se mina lokala idoler. Och springa efter bollar.

***

Jag kom aldrig till Serie A utan fick nöja mig med en titel i de lägre italienska seriesystemen. Däremot fick jag uppfylla min andra stora dröm: Att ta på mig Rönninges tröja, höra ljudet av mina egna skruvdobbar slå mot asfalten mellan Föreningsgården och vallen, lyssna till Paul som läste upp mitt namn i det knastriga högtalarsystemet.

Under en comebackmatch tillägnades jag ett tifo av den unga ultrasgrupperingen Kurvan. Jag borde ha gjort mål på en hörna, men bollen smet utanför.

För några år sedan flyttade jag tillbaka till Rönninge och som av en händelse hamnade jag i ett radhus några hundra meter från Salemsvallen. En dag tog jag dit min äldsta dotter på knattefotbollsskola. Det var en tidig lördagsmorgon och med solen i ögonen blickade jag kisandes upp mot föreningsgården.

Då smällde det till, jag vet inte vad som hände men de vällde över mig, tog tag i mig. Jag kastades tillbaka. Där under eken stod Johan med plåtkassan. Pauls milda röst med den färöiska brytningen knastrade. Skruvdobbar knackandes mot asfalten. Krikon, Kefa, bröderna Tedelund och smokingliraren Thony Andersson var på väg in.

Det var dags att kavla upp ärmarna och hämta bollar!

Ett barnskrik väckte mig. Jag torkade tårarna noggrant och vände mig mot planen. Stella hade gjort sitt första mål och ropade på pappa.

På min vall, på älskade Salemsvallen.