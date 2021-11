”Det är vi i samhället som ska fixa det här”

Flera sporter som bedrivs inomhus och olika kontaktsporter har varit tvungna att ställa in många av deras aktivitetstillfällen. Generellt har deltagartillfällena minskat sedan 2019 i alla åldersgrupper, och nu när pandemin tillåter idrotter att växla upp igen så är det många som inte kommer tillbaka.

Anna Ottosson Blixth är distriksidrottschef för Jämtland-Härjedalen på riksidrottsförbundet (RF/Sisu). Hon tror att det inte handlar om en brist på engagemang.

– Engagemanget i samhället i stort har inte minskat de senaste 40 åren. Folk vill engagera sig. Där behöver idrottsrörelsen och föreningar se över hur strukturen ser ut hos dem och hur de kan bli mer attraktiva att engagera sig i. Där hjälper vi till, säger hon.

De senaste ett och ett halvt åren har inte tillåtit särskilt många prova på-tillfällen eller andra rekryteringsevenamang, men det är inte bara där problemet ligger. Flera av de tonåringar som inte fått utöva sin idrott under coronapandemin har valt att inte komma tillbaka. Och det är just de tonåringarna som skulle tagit det naturliga steget in i en ledarroll.

– Många uttrycker nu att de har utmaningar i att hitta engagerade ledare, alltså såna som vill engagera sig i föreningen. Det kan också vara en begränsning i att ta emot de som nu vill aktivera sig i föreningen, oavsett ålder, säger Anna Ottosson Blixth.

Vet ni varför de här ungdomarna valt att inte återvända till sin idrott?

– Jag tror att man har hittat andra intressen. Det finns andra delar som lockar, jag tänker på de som går i gymnasiet eller övre högstadiet. De har studerat på distans så länge och jag tror att mycket fokus ligger nu på att bygga upp sina sociala kontakter i det vanliga livet också.

Anna Ottosson Blixth tror även att en del av de eldsjälar som varit engagerade tidigare har hittat andra intressen. Hon nämner friluftslivet som ett intresse som ökat för många på sistone. Möjligheten att röra på sig och idrotta lite mer enskilt och på sina egna villkor kan sätta käppar i hjulet för föreningslivet.

– Jag tror att det är en blandning. Jag tror att många har hittat intressen och inser att det kanske är skönt att inte vara uppbokad varenda torsdag och fredag varje vecka exempelvis, säger hon.

För föreningarna gäller det nu att få in nya medlemmar och locka tillbaka de som de har förlorat. Men hur? För Anna Ottosson Blixth är svaret en blandning av flera olika komponenter.

– Man behöver lyfta fram värdet med en förening. Det handlar ju så mycket om den här gemenskapen, sociala kontexten och att man får så mycket mer än bara idrotten. Sedan är det också viktigt att tydliggöra vad engagemanget innebär, både vad man förväntas göra och vad det bidrar till. Så att inte den som är intresserad känner att om de sträcker fram ett lillfinger så kommer föreningen ta hela armen, säger hon.

– Det är viktigt att fråga sig själva vad vi kan göra för att fler ska kunna vara aktiva i idrotten i en förening? Det finns ingen annan som ska kan fixa det här, utan det är ju vi i samhället som ska fixa det här. Och vi alla har ett ansvar i det.