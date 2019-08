Det skiljer bara sex år mellan Armand Duplantis och Hugo Engkvist. Men med tanke på den tidigares meriter (juniorvärldsrekord, EM-guld), så blev det inget vanligt möte mellan två tonåringar när de stötte ihop på IFU Arena i Uppsala, där deras friidrottsförening Upsala IF håller till.

Hugo Engkvists upplevelse finns skildrad på Upsala IF:s Facebook-sida.

”Tänk att du är 13 år, älskar stavhopp och att du hela sommaren harvat på ensam i IFU utan tränare när gruppträningarna haft sommarlov. Men just i dag hade vår P13-rekordhållare Hugo kanske sitt livs största ögonblick inom friidrotten... In genom hallens dörr under hans träning och fram till mattan kommer Mondo Duplantis och Hugo börjar med att säga 'Säg till om du behöver mattan så kan jag så klart gå direkt..' på darrig engelska. Svaret? Ett stort leende och en mini privat-träning av sin största förebild/världens bästa stavhoppare?”

Inlägget har delats och gilla-markerats flitigt på Facebook.

Fick träffa Duplantis

Hugo är fortfarande upprymd över mötet.

– Han började med att säga att han inte skulle hoppa, så jag kunde fortsätta att hoppa om jag ville, säger Hugo.

Hur stort var det att få ett privat träningspass med honom?

– Det är det största som har hänt mig. Jag har haft honom som förebild ganska länge nu.

Vad gav han för tips?

– Mest om isättningen av staven men även om ansatsen.

”Han är väldigt snäll”

Hur var han som person?

– Väldigt snäll. Lugn och sansad. Han pratade med inlevelse, men ändå med en trevlig ton.

Hur länge har du själv hoppat stavhopp? Vad fick dig att börja?

– Ganska precis ett år. Jag fick en chans på min profil i skolan, som var friidrott. Min tränare uppmuntrade mig bra och jag gillade det på direkten.

Duplantis har tillhört Upsala IF sedan 2016, men sköter lejonparten av sin träning hemma i USA.

