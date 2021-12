För första gången får danssporten vara en del av det allra största av idrottsmästerskap. I OS 2024 står breakdans, eller ”breaking” som det också kallas, med i programmet.

– Förhoppningen är hög inom danssporten att detta öppnar grinden för flera. Statusen som idrotter får när den når OS-rörelsen är otroligt viktig. Att det är just breaking är fantastiskt. Det är en ungdomskulturdans och på så vis väcker vi ungdomarnas ögon även för andra dansstilar, säger Tony Irving, styrelseledamot i Svenska danssportförbundet.

Danssport är sporten som ofta förväxlas med kultur. Sporten i sig är inte så stor i Sverige, trots att dans är något som de allra flesta har en koppling till.

– Vi är flera miljoner som dansar i Sverige. Om man går på exempelvis ett bollywood-pass på gymmet så är det motionsdans. Så om man skulle kunna samla dans i alla dess former under samma paraply så skulle man se hur stort dans egentligen är, säger Tony Irving.

– Det skulle ge oss mer inflytande. Men eftersom att vi är en aktivitet med väldigt få åskådare trots många utövare så finns det väldigt lite intresse i tv. Vi faller ofta mellan stolarna, konstaterar han.

En dans på en och en halv minut

jämförs med 200 meter häck

Tony Irving är mest känd i folkhemmen som den roliga och hårda domaren i TV4-programmet ”Let's Dance”, där svenska kändisar ska lära sig dansa tiodans med hjälp av proffsdansare. Ofta hör man atleter från diverse sporter svettas efter dansen och utbrista till programledarna att dans är mycket jobbigare än de någonsin kunnat tro.

Inom tiodansen finns det tre huvudgrenar: latin (fem danser), standard (fem danser) och tiodans (där man dansar alla tio danser). För de rutinerade tiodansarna är det faktum att dans är en fysiskt krävande sport självklart inget nytt under solen.

– En enda dans som pågår under en och en halv minut brukar jämföras med ett 200 meter häck-lopp. Det ser väldigt lätt och fint ut men det är en otrolig ansträngning. Och det här gör alltså paren fem danser i rad om de är i den högsta klassen i Sverige, säger Åsa Perez Rönström, projektledare för danstävlingen Stockholm Stars Dance Championship.

Intresset ökar – bland ungdomar och 45+

Louise Rubinstein började tävla i standarddans för tre och ett halvt år sedan. Foto: Renata Kaleta / Danssportförbundet

Under coronapandemin har danssporten både fått ställa om och ställa in. Nu när de har kunnat öppna upp successivt igen är det åldersgrupperna 45+ och ungdomar som intresset ökat hos mest. Detta intressemönster är extra tydligt i de större städerna. Tony Irving har en teori om varför just dessa åldersgrupper fattat tycke för tiodans.

– Jag tror ungdomarna lockas för att det är glitter och glamour. De har växt upp med Let's Dance och vet vad de här danserna är. Det är inte främmande för dem längre, men i åldrarna däremellan så är dans något lite annat, säger han.

– För de som är 45 år eller äldre så var det okej att dansa pardans när de var unga. Och deras barn börjar bli vuxna och flytta hemifrån kanske. Så de har tid att tänka på sina egna hobbyer igen.

Louise Rubinstein är i dag ordförande för Alemana dansklubb som arrangerar tävlingen Stockholm Stars Dance Championship. Men det var först som 45-åring hon satte foten på ett dansgolv.

– Jag började med det som ett roligt fitnesspass, men sedan tyckte jag att det var så roligt så det ena gav det andra. För tre och ett halvt år sedan stod jag på tävlingsgolvet för första gången och nu har vi dansat oss upp till A-klass i standard. I vår klubb är det flera som är lite äldre, men vi har ju en del barn också. Åldrarna går från 7 år till 78. Så det är en stor spännvidd, säger hon.

”Vi vill att det ska pirra i magen när man kommer in”

Nu blickar Åsa Perez Rönström, Tony Irving och Louise Rubinstein framåt mot tävlingen Stockholm Stars Dance Championship som går av stapeln i början på februari. Förhoppningen är att hålla tävlingen i Münchenbryggeriet för tredje året i rad, om restriktionerna tillåter.

För Tony Irving, som är privat sponsor för tävlingen, handlar det om att matcha den kvalitet på danstävlingar som han själv var van vid i Storbritannien.

– Vi har fått ta tävlingen till en helt ny kvalitetsnivå. Nu har vi en miljö som är likställt med de internationella tävlingarna, vilket gör att vi kan bygga upp en högre kvalitet och satsa större. Det är det som är målet med tävlingen. Vi vill bygga upp det att vara en stor tävling i Norden, inte bara en av de ledande svenska tävlingarna.

– Vi vill att det ska pirra i magen när man kommer in. Man ska kunna gå ut och verkligen kunna visa vad man går för och göra sitt bästa. Vi vill att man ska kunna känna pepp och laganda av sina tränare och kompisar efteråt, Åsa.

TV: Se mer från SportExpressen Föreningsliv