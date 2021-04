Daniel Brännstam är flerfaldig svensk mästare i taekwondo och kickboxning, i den sistnämnda disciplinen har han även ett VM-guld i från 2016. I flera år hoppade han mellan flera olika träningsklubbar i Tyresö men kände aldrig att han hittade hem. Då beslutade han sig för att starta en egen kampsportklubb tillsammans med kollegan Stefan Andersson.

Föreningen som fick namnet Tyresö Taekwondo Academy driver nu Daniel med ambitionen att flera ska få testa på sporten som hjälpt honom genom livet.

– Innan jag började men kampsporten var jag väldigt ”lost” i livet. Jag festade väldigt mycket och försökte hitta vad jag ville göra. Sen testade jag kampsport, jag kom in på ett kickboxningspass och fastnade i princip på en gång. Jag fick bort allt annat, det enda jag la fokus på var kampsporten. På många sätt hjälpte kampsporten mig att hitta en riktning i livet, det är sak jag alltid haft i bakhuvudet. Jag vill ge tillbaka.

Passerat 100 aktiva medlemmar

Under åren som Daniel Brännstam själv tävlade hjälpte han parallellt till som tränare hos olika klubbar. Så själva träningsbiten kände han sig säker på när han drog i gång på egen hand. Utmaningen låg i det administrativa men det lärde han sig snabbat berättar 27-åringen.

På Tyresö Taekwondo Academy är det ett brett åldersspann där yngsta deltagaren är fyra år och den äldsta runt sextioårsåldern. Det var viktigt att skapa en förening där alla känner sig hemma.

– Alla som kommer hit känner sig välkomna oavsett vem man är. På det sättet har vi också lyckats växa väldigt fort för vi verkligen bryr oss om varenda elev som kommer till oss.

Nyligen passerade föreningen 100 aktiva medlemmar, en milstolpe som betydde mycket, berättar Daniel Brännstam. Det har varit hårt jobb med klubben samtidigt som han studerat på fulltid vid sidan om, men han har aldrig tvivlat på att lägga ned jobbet.

– Det är en så stor passion och drivkraft för mig. Det känns inte som ett jobb, jag kommer dit och bara njuter av varje sekund jag är på klubben. Jag tror att det är därför vi kunnat växa så pass snabbt, för jag tror att våra elever märker att våra tränare som är där brinner för det.

”Var en stor chansning”

En förutsättning för att kunna växa i antalet medlemmar har varit deras nya lokal. Den är större och nu behöver de inte längre rulla ut sina träningsmattor före varje pass. Den förra lokalen hyrde de per timme – men i den här kan de etablera sig.

Lokalen är 160 kvadratmeter och under coronarestriktionerna kan de vara 16 personer på träningspassen. Det har gjort att de kunnat hålla verksamheten i gång. Under stora delar av förra året blev de tvungna att stänga ned helt, det hotet lever fortfarande kvar men de hoppas kunna fortsätta hålla öppet under våren.

– Om vi inte kan hålla i gång och vi inte får inte våra träningsavgifter kommer det bli tufft ekonomiskt. Vi kommer att klara oss en period, kanske några månader framåt. Det var en stor chansning (att flytta till ny lokal) när vi inte ens visste om vi skulle kunna dra i gång, men det blev väldigt bra i slutändan.

Han betonar vikten i att hålla en nära relation till medlemmarna och de försöker ta sig tid till att lära känna varje person som tränar hos dem. Under normala omständigheter försöker de även anordna aktiviteter utanför träningslokalen.

– Det har varit en stor faktor till att folk stannar kvar och gillar att komma till oss. Och även fast man tar en paus under en period så är det väldigt många som kommer tillbaka.

